Rekha Imran Khan Relationship : 'భానురేఖ జెమినీ గణేశన్' తెలుసు కదా ? అదేనండి అలనాటి ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్ నటీమణి 'రేఖ' పూర్తి పేరు ఇదే!! ఆమె తండ్రి ప్రముఖ తమిళ నటుడు జెమినీ గణేశన్. తల్లి పుష్పవల్లి కూడా నటిగా రాణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పెంటపాడులోనే పుష్పవల్లి జన్మించారు. బాలీవుడ్ నటిగా రేఖ దశాబ్దాల తరబడి ఓ వెలుగు వెలిగారు. అయితే వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలను చూశారు. ఒకానొక దశలో ఓ పాకిస్థాన్ స్టార్ క్రికెటర్తో రేఖ చాలా చనువుగా తిరిగారు. ఆయనతో తన కూతురికి పెళ్లి చేద్దామని జ్యోతిష్కుడిని కూడా పుష్పవల్లి సంప్రదించారు. చివరకు ఏం జరిగింది ? రేఖ వివాహ జీవితంలోని షాకింగ్ ఘటన ఏమిటి ? ఈ కథనంలో చూద్దాం.
ఇమ్రాన్తో ఖాన్ డేటింగ్ ?
మద్రాస్ (చెన్నై) నగరంలో 1954 సంవత్సరం అక్టోబరు 10న రేఖ జన్మించారు. బాలనటిగా ఆమె సినీ కెరీర్ మొదలైంది. 1958లో 'ఇంటి గుట్టు'అనే తెలుగు సినిమాతో తన సినీ కెరీర్ను రేఖ ప్రారంభించారు. 1970లో '‘సావన్ భాదోన్' అనే మూవీతో హిందీ సినిమాల్లోకి ఆమె ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 1980వ దశకం వచ్చే సరికి రేఖ తన కెరీర్లో పతాక స్థాయికి చేరారు. మన దేశంలోని టాప్ బాలీవుడ్ సినీతారల్లో ఒకరిగా పేరుగాంచారు.
సరిగ్గా ఇదే సమయానికి పాకిస్థాన్ స్టార్ క్రికెటర్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ కూడా పాపులర్ అయ్యారు. ఏదోలా రేఖతో ఇమ్రాన్ ఖాన్కు వ్యక్తిగత పరిచయం ఏర్పడింది. సెలబ్రిటీలు ఇచ్చే పార్టీలకు రేఖ, ఇమ్రాన్ ఖాన్ కలిసి వెళ్తుండేవారు. అందరి ఎదుటే చాలా క్లోజ్గా మసులుకునే వారు. దీంతో వీరిద్దరు డేటింగ్లో ఉండొచ్చని ఆనాడు ప్రచారం జరిగింది. రేఖ, ఇమ్రాన్ల స్నేహం అత్యంత గాఢంగా మారిందనే వదంతులు వ్యాపించాయి.
జ్యోతిష్కుడిని కలిసొచ్చాక సైలెంట్!
అప్పట్లో ఎక్కడ చూసినా రేఖ, ఇమ్రాన్ ఖాన్ రిలేషన్షిప్పైనా చర్చలు జరగసాగాయి. దీంతో రేఖ తల్లి పుష్పవల్లి తన పనిని మొదలుపెట్టారు. దీనిపై రేఖ నుంచి అభిప్రాయాన్ని తీసుకున్నారు. ఇమ్రాన్కు రేఖ సరిజోడుగా ఉంటుందని పుష్పవల్లి భావించారు. అనంతరం ఆమె దిల్లీకి వెళ్లి మరీ ఓ ప్రముఖ జ్యోతిష్కుడిని కలిశారు. రేఖ, ఇమ్రాన్ ఖాన్లకు పెళ్లి చేస్తే ఎలా ఉంటుందని సలహా అడిగారు.
అయితే ఆ జ్యోతిష్కుడు ఇచ్చిన సలహా ఏమిటి ? అనేది ఇప్పటికీ ఎవరికీ తెలియదు. మొత్తం మీద జ్యోతిష్కుడిని కలిసొచ్చాక, ఇమ్రాన్తో రేఖకు పెళ్లి చేయించే ప్రయత్నాలేవీ పుష్పవల్లి చేయలేదు. దీంతో వారిద్దరి పెళ్లి ప్రచారానికే పరిమితమైంది. ఈ అంశం ఆనాడు ఎంతోమంది రేఖ, ఇమ్రాన్ ఖాన్ల హార్డ్ కోర్ అభిమానులను నిరాశకు గురిచేసింది.
పెళ్లయిన 7 నెలలకే
నాటి ప్రముఖ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ బీనా రమణి, నటి రేఖకు పెద్ద అభిమాని. బీనా రమణి ద్వారా దిల్లీకి చెందిన పారిశ్రామికవేత్త ముకేశ్ అగర్వాల్తో రేఖకు పరిచయం ఏర్పడింది. రేఖ 1990 మార్చి 4న ముకేశ్ అగర్వాల్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. 7 నెలల తర్వాత ముకేశ్ అగర్వాల్, రేఖ దంపతులు బ్రిటన్ రాజధాని లండన్లో ఉన్నారు. అక్కడ ఉండగానే ముకేశ్ అగర్వాల్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది.
ముకేశ్ అగర్వాల్ మానసిక సమస్యల కారణంగా గతంలోనూ పలుమార్లు ఆత్మహత్యకు యత్నించారని తర్వాత మీడియాలో కథనాలు వచ్చాయి. ఈ ఘటన తర్వాత కొందరు రేఖపై రకరకాల విమర్శలు, ఆరోపణలు చేశారు. అప్పట్లో ఓ మీడియా సంస్థకు రేఖ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ, 'పెళ్లయిన కొన్ని నెలలకే నాకు, నా భర్తకు మధ్య పెద్ద గ్యాప్ వచ్చింది. ఇద్దరం విడిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది' అని చెప్పారు.
