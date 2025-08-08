Ind vs Pak Asia Cup 2025 : ఇంగ్లాండ్ పర్యటనను ఘనంగా ముగించిన టీమ్ఇండియా తదుపరి 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్లోనే బరిలోకి దిగనుంది. దుబాయ్ వేదికగా సెప్టెంబర్ 09న ఈ టోర్నీ ప్రారంభంకానుంది. దీంతో అభిమానులు ఈ టోర్నీ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 10న భారత్ తన తొలి మ్యాచ్ యూఏఈతో ఆడనుంది. ఆ తర్వాత అసలు సిసలైన పాకిస్థాన్తో 14న తలపడనుంది.
వాళ్ల మ్యాచ్ రద్దు!
ఇటీవల వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ (WCL) టోర్నీలో భారత్ సీనియర్లు పాకిస్థాన్తో మ్యాచ్ను బాయ్కట్ చేశారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి నేపథ్యంలో పాక్తో మ్యాచ్ ఆడేది లేదని స్పష్టం చేశారు. దీంతో అభిమానులు టీమ్ఇండియా లెజెండ్స్ నిర్ణయానికి సలామ్ కొట్టారు. శభాష్ అంటూ ప్రశంసించారు.
బాయ్కాట్ ట్రెండ్
అలాగే రానున్న ఆసియా కప్ షెడ్యూల్ భారత్- పాక్ మ్యాచ్ చూసి ఫ్యాన్స్ బీసీసీఐపై ఫైర్ అయ్యారు. పాక్తో మ్యాచ్లు ఆడకూడదని, బాయ్కట్ అంటూ ఇటీవల ఫ్యాన్స్ ట్రెండ్ చేశారు. అయితే షెడ్యూల్లో ఉన్నప్పటికీ టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు కూడా సీనియర్ల మ్యాచ్లాగే పాకిస్థాన్తో ఆటను రద్దు చేస్తారని అనుకుంటున్నారు. మ్యాచ్ వదిలేస్తారని నమ్మకంగా ఉన్నారు.
మూడుసార్లు ఇండోపాక్ మ్యాచ్?
ఈ టోర్నీలో గ్రూప్ దశలో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ రెండు సార్లు ఉండనుంది. సెప్టెంబర్ 14, 21 తేదీ (గ్రూప్, సూపర్ 4 దశ)ల్లో ఇండోపాక్ మ్యాచ్ ఉంది. అంతేకాకుండా నాకౌట్ దశలోనూ మరోసారి ఇరుజట్లు తలపడే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఈ మ్యాచ్లన్నింటికీ దుబాయ్ స్టేడియం వేదిక కానుంది.
మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ అవ్వడం కష్టం!
అయితే, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్లో క్యాన్సిల్ అయినట్లు ఆసియా కప్లో భారత్- పాక్ మ్యాచ్ రద్దు అవ్వదని ఎమిరేట్స్ క్రికెట్ బోర్డు చీఫ్ ఆపరేటర్ శుభమ్ అహ్మద్ తాజాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఆసియా కప్లాంటి టోర్నీని వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ వంటి ప్రైవేట్ లీగ్తో పోల్చకూడదని అన్నారు. అక్కడ జరిగినట్లు ఆసియా కప్లో జరగదని చెప్పారు.
"మ్యాచ్ నిర్వహణపై కచ్చితంగా గ్యారెంటీ ఇవ్వలేం. కానీ, WCL వంటి ప్రైవేట్ ఈవెంట్తో ఆసియా కప్ను పోల్చడం సరికాదు. ఆసియా కప్లో పాల్గొనాలనుకున్నప్పుడు తమతమ ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు ముందుగానే తీసుకుంటారు. అలా అన్ని జట్ల షెడ్యూల్ను ప్రకటించే ముందే అది కచ్చితంగా జరిగి ఉంటుంది. అందుకే WCLలో ఏర్పడిన పరిస్థితి ఆసియా కప్లో ఉండకూడదని ఆశిస్తున్నాము" అని శుభమ్ అహ్మద్ అన్నారు. మరి మన్ముందు ఏమవుతుందో చూడాలి?
ఈసారి బరిలో 8 జట్లు
ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోగి దిగనుంది. ఈ సారి టోర్నీ టీ20 ఫార్మాట్లో నిర్వహించనున్నారు. ACC షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ టోర్నీలో భారత్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్గానిస్థాన్, UAE, హాంకాంగ్, ఒమన్ జట్లు పాల్గొననున్నాయి. కాగా, 2025 ఎడిషన్ ఆసియా కప్ టోర్నీకి ఆతిథ్య హక్కులు భారత్వే. అయితే భారత్లో ఆడేందుకు పాక్ అంగీకరించకపోవడంతో టోర్నీని యూఏఈ వేదికగా నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు గతనెల షెడ్యూల్ రిలీజైంది.
బాయ్కాట్ ఆసియా కప్- BCCIపై ఫ్యాన్స్ ఫైర్!