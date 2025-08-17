ETV Bharat / entertainment

లగాన్ టు బాహుబలి : హృతిక్ రోషన్ వదులుకున్నవన్నీ బ్లాక్ బస్టర్లే! - HRITIK ROSHAN REJECTED MOVIES

బిగ్​ హిట్స్​కు నో చెప్పిన హృతిక్ రోషన్ -దీనికి కారణం కేవలం డెస్టనీయే

Hritik Roshan Rejected Movies
Hritik Roshan Rejected Movies (Source: Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2025 at 9:56 AM IST

Hritik Roshan Rejected Movies : బాలీవుడ్‌లో 'గ్రీక్ గాడ్'గా పేరుపొందిన హృతిక్ రోషన్ ఇండస్ట్రీలో 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నారు. కెరీర్​లో తన నటన, డ్యాన్స్, గ్లామర్‌తో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించారు. 'కహో నా ప్యార్ హై' (Kaho Na Pyar Hy) నుంచి 'వార్' వరకు అనేక హిట్లు అందుకున్నారు. తాజాగా 'వార్ 2'తో ప్రేక్షకులకును అలరిస్తున్నారు.

అయితే స్టార్ హీరోల కెరీర్‌లోనూ పలు కారణాల వల్ల కొన్ని సినిమాలు వదులుకోవాల్సి వస్తుంది. షెడ్యూల్ అడ్జస్ట్ అవ్వకపోవడమో, వేరే కారణాల వల్ల కొన్ని సినిమాలు వదిలేసుకుంటారు. ఈ లిస్ట్​లో హృతిక్ కూడా ఉన్నారు. అయితే అలా హృతిక్ వదిలిన సినిమాలు వేరు హీరోలకు వెళ్లాయి. ఆ తర్వాత అవి థియేటర్లలో బ్లాక్‌బస్టర్స్‌గా నిలిచాయి. ఈ విషయాన్ని ఇటీవల ఓ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో హృతిక్ స్వయంగా వెల్లడించారు.

'నేను దిల్ చాహ్తా హై', (Dil Chahta Hai) '3 ఇడియట్స్' (3 Idiots) లాంటి సినిమాలకు నో చెప్పానని అన్నారు. కానీ, అవి ఆమిర్ ఖాన్‌కే సరిపోయాయని, అది వారి డెస్టినీ అని చెప్పారు. ఈ రెండే కాకుండా హృతిక్ తన 25ఏళ్ల కెరీర్​లో వదులుకున్న సినిమాలు ఏవో తెలుసా?

హృతిక్ వదులుకున్న సూపర్‌ హిట్ సినిమాలు

స్వదేశం (Swadesham) – డైరెక్టర్ అశుతోష్ గోవారికర్ ఈ సినిమాకు మొదట హృతిక్‌ను అనుకున్నారు. కానీ ఆయన నిరాకరించడం వల్ల షారుక్‌ ఖాన్ ఆ పాత్రతో ఘన విజయం సాధించారు.

దిల్ చాహ్తా హై (Dil Chahta hay)– ఫర్హాన్ అఖ్తర్ హృతిక్‌ను ఫస్ట్ ఛాయిస్‌గా అనుకున్నా, ఆయన వదిలేయడం వల్ల ఆమిర్ ఖాన్​కు ఆఫర్ వెళ్లింది. దీంతో ఆమిర్ ఆ జెనరేషన్‌కి ఐకాన్‌గా నిలిచారు.

రంగ్ దే బసంతీ (Rang Dey Basanti)– ఈ సినిమాకు హృతిక్​ను ఒప్పించడానికి రాకేష్ ఓం ప్రకాష్ మెహ్రా, ఆమిర్ ఖాన్ సైతం ప్రయత్నించినారు. అయినా హృతిక్ నిరాకరించారు. చివరకు సిద్ధార్థ్ ఆ పాత్రతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

లగాన్( Lagan) – బ్లాక్​బస్టర్ లగాన్ అప్పట్లో ఆస్కార్ నామినేషన్ అందుకుంది. అయితే ఈ సినిమాలోనూ హృతిక్‌ను లీడ్ రోల్​గా పరిగణించారు. కానీ ఆయన నో చెప్పడం వల్ల అది ఆమిర్ ఖాన్​కు వెళ్లింది. అయితే ఆమిర్ ఆ పాత్రతో తన కెరీర్‌లో మైలురాయి అందుకున్నారు.

3 ఇడియట్స్ (3 Idiots) – ఇందులో రాంచో పాత్ర కోసం మొదట హృతిక్ పేరు వినిపించింది. అయితే ఆయన నిరాకరించడంతో ఆమిర్ చేసిన ఈ సినిమా ఇండియన్ సినీ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద హిట్ అయింది.

బాహుబలి- హృతిక్ తన కెరీర్​లో జోధా అక్బర్ లాంటి పీరియడ్ డ్రామాలో నటించాడు. ఆ తర్వాత అలాంటి పాత్రల్లో నటించకూడదని హృతిక్ నిర్ణయించుకున్నారట. అందుకే బాహుబలి ఆఫర్ వచ్చినా నో చెప్పారట. కానీ, ఈ సినిమాలో ప్రభాస్ ఆ పాత్రతో పాన్-ఇండియా స్టార్‌ అయ్యారు.

తాను వదులుకున్న సినిమాలు మంచి విజయాలు సాధించింనా, హృతిక్ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ఆయనకు ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదని స్పష్టం చేశారు. 'ప్రతి సినిమా తనదైన డెస్టినీని కలిగి ఉంటుంది' అని చెప్పిన ఆయన వరుస బ్లాక్‌బస్టర్లతో ఇంకా బాలీవుడ్‌లో సినిమాలు చేస్తూనే ఉన్నారు.

TAGGED:

HRITIK ROSHAN HIT MOVIESHRITIK ROSHAN NET WORTHHRITIK ROSHAN UPCOMING MOVIESHRITIK ROSHAN WAR 2 COLLECTIONSHRITIK ROSHAN REJECTED MOVIES

