'ఎన్టీఆర్ నా ఫేవరెట్, మంచి టీమ్​మేట్'- తారక్​పై హృతిక్ రోషన్ కామెంట్స్ - JR NTR WAR 2

Hrithik Roshan Jr Ntr ( Source : ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : April 5, 2025 at 9:45 AM IST | Updated : April 5, 2025 at 9:56 AM IST 2 Min Read

Jr NTR Hrithik Roshan War 2 : పాన్ఇండియా స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్- హృతిక్ రోషన్​ మల్టీస్టారర్​ మూవీ 'వార్ 2'. డైరెక్టర్ అయాన్‌ ముఖర్జీ ఈ ప్రాజెక్ట్​ను పాన్‌ ఇండియా లెవెల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం తారక్ తొలిసారి బాలీవుడ్ హీరోతో స్ర్కీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. తాజాగా హృతిక్ ఓ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్​లో మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్​తో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. హృతిక్ రోషన్​ తాజాగా పాల్గొన్న ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్​లో తన ఫేవరెట్ కో స్టార్ ఎవరు? అనే ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనికి హృతిక్ నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా 'జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నా ఫేవరెట్ కో స్టార్' అని చెప్పారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఈవెంట్​లో ఆడియెన్స్ అంతా కేరింతలు కొట్టారు. 'ఎన్టీఆర్ నా ఫేవరెట్ కో స్టార్. నేను రీసెంట్​గానే తనతో వార్ 2 సినిమా కంప్లీట్​ చేశాను. అతడు అమేజింగ్. తను మంచి టీమ్​మేట్. వార్​ 2లో మేం అద్భుతంగా చేశాం అనుకుంటున్నా. ఆగస్ట్ 14న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నా' అని హృతిక్ అన్నారు. దీంతో తారక్ ఫ్యాన్స్​ ఫుల్ ఖుషి అవుతున్నారు. 'ఇది ఎన్టీఆర్ రేంజ్' అంటూ ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియాలో ట్రెంట్ చేస్తున్నారు.

