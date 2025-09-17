కపిల్ శర్మ షో కు ఎంట్రీ ఫ్రీ- రివర్స్లో వాళ్లే మనకు డబ్బులిస్తారట!- మీకు తెలుసా?
కపిల్ శర్మ కామెడీ షోలో కూర్చోవాలంటే డబ్బులు చెల్లించాలా? ఫ్రీ గా ఎంట్రీ ఉంటుందా? ఇదిగో క్లారిటీ!
Published : September 17, 2025 at 5:31 PM IST
Kapil Sharma Show Free Entry: ది గ్రేట్ ఇండియన్ కపిల్ షోకు దేశవ్యాప్తంగా భారీ క్రేజ్ సంపాదిస్తుంది. అత్యధిక స్థాయిలో వీక్షకులను సొంతం చేసుకున్న ఈ షో ఆల్ టైమ్ నెంబర్ వన్ స్థానంలో కొనసాగుతోంది. వివాదాలు వచ్చినా కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా నిలబడుతోంది. ఇక ముంబయి ఫిల్మ్ సిటీలో జరుగుతున్న ఈ షోలో ప్రత్యేక్షంగా కూర్చొని నవ్వుకోవాలని ఎవరికి ఉండదు? కానీ చాలా మంది ఈ షోలో ఆడియెన్స్గా కూర్చోవాలంటే డబ్బులు చెల్లించాలి అని అనుకుంటారు. నిజానికి అది నిజమా? లేక వేరే సీక్రెట్ ఉందా? అనే సందేహం ప్రేక్షకులలో పెరుగుతోంది. ఒకసారి ఆ వివరాల్లోకి వెళితే
ప్రస్తుతం కపిల్ శర్మ తన కామెడీ షోను నెట్ఫ్లిక్స్లో హోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ షో న్యూ సీజన్ జూన్లో ప్రారంభమై, ఇప్పటికే మంచి స్పందన పొందుతోంది. కృష్ణ అభిషేక్, కికు శార్దా, సునీల్ గ్రోవర్ వంటి కమెడీయన్లు ఇందులో కీలకంగా పాల్గొంటున్నారు. అర్చనా పూరణ్ సింగ్, నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ కూడా ప్రత్యేక అతిథులుగా కనిపిస్తున్నారు.
ఉచితంగా హాజరుకావచ్చా?
తాజాగా నటుడు వికల్ప్ మెహతా ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన వివరాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశం అయ్యాయి. ఆయన మాట్లాడుతూ, " టికెట్ కోసం ఆడియెన్స్ నుంచి ఒక్క రూపాయి కూడా వసూలు చేయరు. టిక్కెట్ కొనుక్కొని వెళ్లాలని ఎవరు చెబుతున్నారో అది ఒక అబద్ధం మాత్రమే" అని స్పష్టంగా చెప్పారు. అంటే సాధారణ ప్రేక్షకులు ఎటువంటి ఫీజు చెల్లించకుండా షోలో భాగమవ్వవచ్చు.
ఆడియెన్స్ ఎలా సెలెక్ట్ అవుతారు?
షో షూటింగ్ ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 8 - 11 గంటల వరకు సాగుతుంది. కాబట్టి ఒకసారి కూర్చున్న వారు అదే స్థానంలో ఎనర్జీతో చప్పట్లు కొడుతూ, రియాక్షన్లు ఇస్తూ ఉండాలి. అందుకే నిర్వాహకులు ప్రొఫెషనల్ ఆడియెన్స్ను తీసుకుంటారు. కొంతమంది ఆర్టిస్టులు, కొంతమంది ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించబడిన అతిథులు కూడా ఆడియెన్స్గా ఉంటారు. వీరికి షో టీమ్ డబ్బులు తీసుకోకుండా ఉచితంగానే ఫుడ్, వాటర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది.
ఆర్థిక భారం ఎవరు భరిస్తారు?
ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే, షో నిర్మాతలు ఈ ప్రొఫెషనల్ ఆడియెన్స్కు పేమెంట్ ఇస్తారట. అంటే టికెట్లు కొనాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో పాటు, కొందరికి మాత్రం డబ్బులు కూడా వస్తాయి. ఇది చాలా టీవీ షోలలో ఉండే సాధారణ పద్ధతి అని వికల్ప్ తెలిపారు. షోలో హడావుడిగా కనిపించాలి అంటే ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన వారు ఆడియెన్స్గా ఉంటారని ఫైనల్గా ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు.
వివాదాలూ ఉన్నాయి
ఇటీవల ఈ షోపై మహారాష్ట్ర నవనిర్మాణ్ సేన (MNS) వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ముంబయి స్థానంలో బాంబే లేదా బంబయి అనే పదాలు ఉపయోగించవద్దని కపిల్ను హెచ్చరించింది. అలా చేస్తే ఆందోళనలు చేస్తామని కూడా హెచ్చరించారు. ఇక ఇప్పటివరకు ఈ వివాదంపై నిర్వాహకుల నుంచి బహిరంగంగా ఎలాంటి సమాధానం అయితే రాలేదు. కానీ తప్పులు జరిగితే మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు సైలెంట్ గానే నిర్వాహకులు సరిచేసుకుంటు వస్తున్నారు. ఇక ఈ షోలో ఫ్రీగా హాజరుకావచ్చని తెలిసిన తర్వాత ఫ్యాన్స్లో మరింత ఉత్సాహం పెరిగింది. చాలా మంది ఇప్పుడు ముంబై ఫిల్మ్ సిటీకి వెళ్లి ప్రత్యక్షంగా షోను చూసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. కానీ అక్కడ ఆడియెన్స్గా కూర్చోవాలంటే ఓపికతో కూర్చోవడం, షో టీమ్ సూచనలు పాటించడం తప్పనిసరి.
