వయసు జస్ట్ నెంబరే! 72ఏళ్ల ఏజ్​లో రజనీ ఊహించని రెమ్యునరేషన్- షారుక్, ప్రభాస్ రికార్డ్ బ్రేక్! - RAJINIKANTH REMUNERATION

రజనీకాంత్​కు ఊహించని రెమ్యునరేషన్

Rajinikanth Remuneration
Rajinikanth Remuneration (Source: Movie Poster)
Rajinikanth Remuneration : తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ కెరీర్‌ గురించి ఇప్పటి జనరేషన్​కు అంతగా తెలియకపోవచ్చు, చాలామంది ఆయన ఎక్కడా డౌన్ కాకుండా కెరీర్ గ్రోత్ ఉన్నట్లు అనుకుంటారు. కానీ ఒకప్పుడు ఆయన కూడా వరుస ఫ్లాప్స్ తో రిటైర్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన టైమొచ్చింది అనేలా కామెంట్స్ ఎదుర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా 90వ దశకం చివరలో, 2000 ప్రారంభం అంత సులభంగా సాగలేదు. వరుసగా వచ్చిన సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. స్టార్‌డమ్ తగ్గిపోతుందనే మాటలు మొదలయ్యాయి. కానీ 50 ఏళ్ల వయసులోనే 'చంద్రముఖి' 'రోబో'వంటి సినిమాలతో మళ్లీ తన క్రేజ్‌ను తిరిగి సంపాదించుకున్నాడు.

ఆ తరువాతి దశలో, ముఖ్యంగా 2010ల చివర్లో, రజినీ సినిమాలు కేవలం తమిళనాటే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా హైప్ సృష్టించాయి. బాలీవుడ్ టాప్ హీరోలతో సమానంగా పోటీపడుతూ, కొన్ని సందర్భాల్లో వారిని మించిపోయే రీతిలో వసూళ్లు సాధించాయి. ఈ విజయాలు రజినీకి భారీ పారితోషికం తీసుకునే అవకాశం ఇచ్చాయి. సినిమాల వసూళ్లతో పాటు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్, శాటిలైట్ డీల్స్, డిజిటల్ హక్కుల ద్వారా కూడా రెమ్యునరేషన్ పెరిగింది. అయితే, నిజమైన టర్నింగ్ పాయింట్ మాత్రం 2023లో 'జైలర్' రూపంలో వచ్చింది.

'జైలర్తో' సెన్సేషన్
2023లో 72 ఏళ్ల వయసులో రజినీకాంత్ నటించిన నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన 'జైలర్' భారీ విజయం సాధించింది. 600 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు చేసి ఆ ఏడాది అత్యధిక వసూళ్లు చేసిన తమిళ సినిమాగా నిలిచింది. ఈ సినిమా కోసం రజినీ ముందస్తు ఫీజులు, హక్కులతో కలిపి రూ.110 కోట్లు తీసుకున్నాడు. కానీ సినిమా విజయంతో సన్ పిక్చర్స్ అధినేత కళానిధి మారన్ బోనస్‌గా రూ.100 కోట్లు అందించారు.

ఒక్క సినిమాతో రూ.210 కోట్లు సంపాదించడంతో షారుక్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, ప్రభాస్‌లను మించి ఇండియాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న నటుడిగా నిలిచాడు. ఈ విజయానంతరం రజినీ రెమ్యునరేషన్ స్థాయి తగ్గలేదు. తర్వాత వచ్చిన సినిమాలు ఆ స్థాయి బాక్సాఫీస్ రికార్డులు సాధించకపోయినా, అతడి మార్కెట్ అలాగే కొనసాగింది.

'కూలీ' కోసం భారీ డీల్
ఇక లేటెస్ట్ గా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'కూలీ' కోసం రజినీ రూ.270 కోట్లు పొందనున్నాడని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. అంటే ముందు తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్​తో పాటు సినిమా సక్సెస్ అయితే ప్రాఫిట్ షేర్. ఈ రూట్లో తలైవా హయ్యెస్ట్ రెమ్యునరేషన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. అనుకున్నట్లు జరిగితే భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యధిక పారితోషికాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు అతడు ఇండియాలో అత్యధిక రెమ్యునరేషన్ స్టార్‌ల జాబితాలో మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. మొదటి స్థానంలో 'పుష్ప 2' కోసం రూ.300 కోట్లు తీసుకుంటున్న అల్లు అర్జున్, రెండో స్థానంలో తన చివరి సినిమా కోసం రూ.275 కోట్లు పొందుతున్న విజయ్ ఉన్నారు. ఈ రెమ్యునరేషన్స్ అధికారికంగా ధృవీకరణ కాకపోయినా, ఫ్యాన్స్, ట్రేడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

వయసు పెరిగినా క్రేజ్ తగ్గదు!
72 ఏళ్ల వయసులో కూడా రజినీకాంత్ ఈ స్థాయిలో రెమ్యునరేషన్ పొందడం ఆయన మార్కెట్ ఎంత బలంగా ఉందో చూపిస్తోంది. నాలుగు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్న స్టార్‌డమ్, అభిమానుల మద్దతు, బాక్సాఫీస్ వద్ద కంటెంట్ హిట్ అయితే సృష్టించే సునామీ ఇవన్నీ కలిపి రజినీని ఇంకా టాప్ రెమ్యునరేషన్ లీగ్‌లో నిలబెడుతున్నాయి. వయసు కేవలం ఒక నెంబర్ మాత్రమే అని రజినీ మళ్లీ నిరూపిస్తున్నాడు.

