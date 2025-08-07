Essay Contest 2025

పాటతోనే సినిమాకు హైప్- కానీ థియేటర్లలో నో రిలీజ్ - HIT SONGS BUT NO THEATRE RELEASE

కొన్ని సినిమాల్లో సాంగ్స్​కు ఫుల్ రెస్పాన్స్- కానీ థియేటర్లలో కట్ చేశారు!

Hit Songs But No Theatre Release
Hit Songs But No Theatre Release (Source : ETV Bharat)
Published : August 7, 2025 at 3:07 PM IST

Hit Songs But No Theatre Release: సినిమాపై మంచి బజ్​ క్రియేట్​ అవ్వాలంటే అందులో సాంగ్​ రిలీజ్ చేసి మంచి పైప్​ను క్రియేట్​ చేస్తారు మూవీ మేకర్స్. ప్రమోషన్లలోనూ ఆ పాటను బాగా ప్రమోట్​ చేస్తారు. అంతలా సాంగ్స్ సినిమా విజయంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే ఇటీవల కాలంలో ప్రమోషన్ల సమయంలో విడుదలైన పాటలను, సినిమా థియేటర్ వెర్షన్ నుంచి తొలగించడం సర్వసాధారణంగా మారిపోయింది. సినిమా రన్ టైమ్ సెట్ అవ్వకనో, స్టోరీ ఫ్లో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసమో, సాంకేతిక సమస్య పేరుతోనో సాంగ్స్​ను మూవీ నుంచి తొలగిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ సాంగ్స్ ఏంటి? అలా ఏయే సినిమాలో హిట్ పాటలను తొలగించారో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

హృదయం లోపల- కింగ్డమ్
గౌతమ్ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో రౌడీ బాయ్ విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా తెరకెక్కిన స్పై యాక్షన్‌ చిత్రం 'కింగ్డమ్'. ఈ మూవీ నుంచి విడుదలైన సాంగ్స్ ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి. ఫస్ట్ సింగిల్​గా రిలీజైన 'హృదయం లోపల' అంటే సాగే సాంగ్ యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ మెలోడికి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. అయినప్పటికీ కథ ఫ్లో దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు మేకర్స్ దీనిని సినిమా నుంచి తొలగించేశారు.

పిప్పీ పిప్పీ డమ్ డమ్ - కుబేర
కింగ్ నాగార్జున, ధనుశ్ ప్రధాన పాత్రల్లో తెరకెక్కిన మూవీ 'కుబేర'. శేఖర్ కమ్ముల ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో 'పిప్పీ పిప్పీ డమ్ డమ్' అంటూ సాగిన ఆహ్లాదకరమైన, ఉల్లాసమైన ట్రాక్​ను రష్మిక మందన్న అభిమానులను ఆకర్షించేలా రూపొందించారు డైరెక్టర్. కానీ సినిమా రన్‌ టైమ్ 3 గంటలకు మించి ఉండటంతో మేకర్స్ ఈ సాంగ్​ను థియేటర్ వెర్షన్ నుంచి తీసేశారు.

నా నా హైరానా- గేమ్ ఛేంజర్
మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన మూవీ 'గేమ్ చేంజర్'. ఈ సినిమాలోని నా నా హైరానా సాంగ్ ను రూ.10కోట్ల భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కించారు. ఈ పాటలో విజువల్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. టెక్నికల్ వర్క్ పూర్తికాకపోవడంతో ఈ సాంగ్​ను థియేటర్ వెర్షన్​లో తొలుత రిలీజ్ చేయలేదు. తర్వాత యాడ్ చేశారు.

దావూది- దేవర పార్ట్ 1
జూనియర్ ఎన్టీఆర్, జాన్వీ కపూర్ జంటగా నటించిన మూవీ 'దేవర పార్ట్ 1'. ఈ సినిమాలోని 'దావూది' సాంగ్స్​కు తారక్, జాన్వీ మంచి స్టెప్పులతో అదరగొట్టారు. ప్రేక్షకులకు సినిమా ఫ్లో దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు ఈ సాంగ్​ను తొలగించారు. తర్వాత అభిమానుల డిమాండ్ కారణంగా రిలీజైన వారం తర్వాత థియేటర్ వెర్షన్​కు యాడ్ చేశారు.

కలల్లో- విరూపాక్ష
విరూపాక్ష సినిమా నుంచి రెండో సింగిల్​గా విడుదలైంది 'కలల్లోనే ఉలిక్కిపడుతున్నా' అంటూ సాగే సాంగ్. దీన్ని కొన్ని కారణాలతో మేకర్స్ తొలగించారు.

అంత ఇష్టం- భీమ్లా నాయక్
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'భీమ్లా నాయక్' సినిమాకు సంగీతాన్ని తమన్ అందించారు. ఇందులో 'అంత ఇష్టం' అనే సాంగ్​ను చిత్ర పాడారు. ఈ కూల్ మెలోడి సాంగ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అయితే కొన్ని కారణాలు మేకర్స్ ఈ సాంగ్​ను థియేటర్ వెర్షన్ నుంచి తొలగించారు.

ఇచ్చిపాడ్ ఇచ్చిపాడ్- భగవంత్ కేసరి
నందమూరి బాలకృష్ణ , శ్రీలీల, కాజల్‌ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం 'భగవంత్‌ కేసరి'. ఇందులో 'ఇచ్చిపాడ్ ఇచ్చిపాడ్' సాంగ్ అభిమానులను ఆకట్టుకున్నా, థియేటర్ వెర్షన్​లో తొలగించారు.

మురారి వా- సర్కారు వారి పాట
మహేశ్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన 'సర్కార్ వారి పాట'లోని 'మురారి వా' సాంగ్ రిలీజ్ ప్రారంభంలో థియేటర్ వెర్షన్​లో లేదు. కొన్ని వారాల తర్వాత ఈ పాటను యాడ్ చేశారు.

అమ్మ సాంగ్- గుంటూరు కారం
ఈ ఎమోషనల్ ట్రాక్ థియేటర్ వెర్షన్​లో రిలీజ్ కాలేదు. కొంత కాలం తర్వాత యాడ్ చేశారు. ఈ సాంగ్​ను తొలగించకుండా ఉండాల్సిందని చాలా మంది అభిమానులు అభిప్రాయపడ్డారు.

