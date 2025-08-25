ETV Bharat / entertainment

గ్లోబల్ స్టార్ మూవీలో ఛాన్స్- అయినా ఆ హీరోయిన్ నో- కారణమిదే! - HEROINE SAID NOTO RAMCHARAN MOVIE

రామ్ చరణ్ సినిమాలో అవకాశాన్ని మిస్​ చేసుకున్న హీరోయిన్​!

Heroine Said No To Ramcharan Movie
Heroine Said No To Ramcharan Movie (Source: RamCharan Insta post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 25, 2025 at 10:25 AM IST

Heroine Said No To Ramcharan Movie : ఆర్ఆర్ఆర్‌తో ఇంటర్నేషనల్​గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రామ్ చరణ్, ప్రస్తుతం దేశంలో టాప్‌ హీరోల్లో ఒకరిగా నిలిచారు. అలాంటి గ్లోబల్ స్టార్ సినిమాలో అవకాశం దక్కడం ఏ నటి కెరీర్‌కైనా పెద్ద మైలురాయి. కానీ ఓ నటి మాత్రం రామ్​చరణ్​ సినిమాలో ఛాన్స్​కు నో చెప్పింది.

పెద్ది సినిమాలో కీలక పాత్ర ఆఫర్
చరణ్ కొత్త చిత్రంలో పెద్దిలో ఓ కీలక పాత్రకు మలయాళ నటి స్వసికాను సంప్రదించారు. అయితే, ఆ పాత్రను స్వసికా రిజెక్ట్ చేయడం ఇండస్ట్రీలో ఆసక్తికర చర్చకు దారి తీసింది. అలానే ఎన్నో ప్రశ్నలకు తావిస్తుంది. అయితే ఆమెకు ఆఫర్​ వచ్చింది రామ్ చరణ్ తల్లి పాత్ర. చరణ్ 40 ఏళ్లు, స్వసికా 33 ఏళ్లు. వయసులో తక్కువ తేడా ఉండటంతో, తనకన్నా ఏడు ఏళ్లు పెద్దవాడికి తల్లి పాత్రలో నటించడం సరైనది కాదని భావించి, స్వసికా ఆ పాత్రను నిరాకరించారని సమాచారం. పలుమార్లు టీమ్ అభ్యర్థించినా ఆమె తన నిర్ణయాన్ని మార్చకోలేదట.

స్వసికా కెరీర్ జర్నీ
2009లో సినిమాల్లోకి వచ్చిన స్వసికా, తమిళ చిత్రమైన వాగైతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తర్వాత అనేక తమిళ, మలయాళ సినిమాల్లో నటించారు. తెలుగులో కూడా ఎటు చూసినా నువ్వే అనే చిన్న సినిమాలో కనిపించారు. మామన్ సినిమాలో సూరీకి అక్క పాత్రలో ఆమె నటన మంచి ప్రశంసలు పొందారు. అదే సమయంలో నితిన్​ నటించిన తమ్ముడు అనే సినిమాలో అడవిలో ట్రక్ డ్రైవర్ పాత్రలో నటించారు. అయితే సినిమాకు అంత మంచి రెస్పాన్స్​ రాకపోవడంతో ఆ పాత్రకు అంత పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు.

ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్న స్వసికా!
చరణ్ సినిమాలో తల్లి పాత్ర ఆఫర్‌ను తిరస్కరించినా, ప్రస్తుతం స్వసికా తమిళం, మలయాళంలో బిజీగా ఉన్నారు. కొలీవుడ్​ స్టార్​ హీరో సూర్య నటిస్తున్న కరప్పు సినిమాలో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆ పాత్రలో ఎవరు నటిస్తున్నారన్న సంగతి ఇంకా బయటకు రాలేదు. ఆ అప్​డేట్​ కోసం ఎదురుచూడాల్సి ఉంది.

విజయనగరం యాస కోసం రీసెర్చ్‌!
కాగా, పెద్ది సినిమా కథ ఉత్తరాంధ్రలోని విజయనగరం ప్రాంతం చుట్టూ తిరుగుతుందని సమాచారం. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్‌లో రామ్‌ చరణ్‌ స్థానిక యాసలో డైలాగ్‌లు చెప్పడం ఫ్యాన్స్‌ను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ యాస డీటైలింగ్‌ కోసం దర్శకుడు బుచ్చి బాబు, పాపులర్‌ యూట్యూబ్ ఛానల్‌ ఫిల్మీమోజీ టీమ్‌ను సంప్రదించారట.

సినిమా విషయానికి వస్తే 'పెద్ది'లో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. కన్నడ స్టార్ శివ రాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, ఇతరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్​పై వెంకట సతీశ్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.

