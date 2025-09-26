ETV Bharat / entertainment

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

రెమ్యూనరేషన్ వెనక్కి ఇచ్చేసిన సిద్ధు జొన్నలగడ్డ- ఆ అప్పు ఇంకా ఉందంట?

Siddu Jonnalagadda
Siddu Jonnalagadda (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Siddu Jonnalagadda : డీజే టిల్లు సినిమాతో యూత్​లో మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకున్నారు హీరో సిద్ధు జొన్నలగడ్డ. టిల్లు సినిమాలతో ఆయనకు ఫుల్ ఫాలోయింగ్ ఏర్పడింది. ఇక సిద్ధు తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ 'తెలుసు కదా' తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతున్నారు. ఆయన లీడ్ రోల్​లో నటించిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో సిద్ధూ తాజాగా ఓ యూట్యూబ్ పాడ్​కాస్ట్​లో పాల్గొన్నారు. ఈ పాడ్​కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పలు ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నారు.

సిద్ధు ఆఖరిగా చేసిన చిత్రం 'జాక్'. బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 10న గ్రాండ్​గా రిలీజైంది. ట్రైలర్​తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. అయితే ప్రేక్షకుల అంచనాలు అందుకోవడంలో ఈ సినిమా ఫెయిల్ అయ్యింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయం అందుకోలేకపోయింది. దీంతో ఈ సినిమా రెమ్యూనరేషన్​ను నిర్మాతలకు రిటర్న్ ఇచ్చినట్లు సిద్ధు తాజాగా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.

'నేను చివరగా చేసిన సినిమా జాక్. ఆ సినిమా సరిగ్గా ఆడలేదు. అయితే నా వల్ల ఎవరు కూడా నష్టపోకూడదనే నేను కోరుకుంటాను. అందుకే నా రెమ్యూనరేషన్ రూ.4.75 కోట్లు మేకర్స్​కు వాపస్ ఇచ్చేశాను. అయితే ఈ డబ్బు రిటర్న్ ఇచ్చేందుకు నేను లోన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ అప్పును వీలైనంత త్వరగా తీర్చేయడంపైనే నా దృష్టి ఉంది' అని సిద్ధు అన్నారు. అయితే రెమ్యూనరేషన్ వాపసు ఇవ్వడం ఈ రోజుల్లో ఉండస్ట్రీలో కొత్తేం కాదు.

ఆయన దగ్గర డబ్బు లేకపోయినా, లోన్ తీసుకొని మరీ మేకర్స్​కు ఇవ్వడం అనేది సిద్ధు విశేషం. అయితే సినిమా ఫలితంతో హీరోలకు సంబంధం ఉండదు. సినిమా ఫ్లాప్ అయితే రెమ్యూనరేషన్ వెక్కిన ఇవ్వాలని రూల్ ఏమీ లేదు. కానీ తమపై నమ్మకంతో నిర్మాతలు భారీ బడ్జెట్​ పెట్టుబడిగా పెట్టితే వాళ్లను నష్టాల్లో చూడలేక మన హీరోలు ఇలా రెమ్యూనరేషన్ వెనక్కి ఇచ్చేసి నిర్మాతలకు తమవంతుగా సాయం చేస్తున్నారు.

ఇంకేం చెప్పారంటే?
తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండిస్ట్రీలో కేవలం నమ్మకం అనే ఒక్క మాటతోనే సినిమాలు చేస్తారని, ఇది పరిశ్రమ గొప్పతనం అని అన్నారు. ఆయన నిర్మాతలు నాగవంశీ, విశ్వతో రూ.50 కోట్లు బడ్జెట్​ సినిమాలకు పనిచేసినప్పటికీ ఏవిధమైనా అగ్రిమెంట్లు చేసుకోలేదని చెప్పారు. కేవలం ఇరువురిపై నమ్మకంమీదే అది సాధ్యమైందని అన్నారు.

