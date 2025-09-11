సీనియర్స్ టు జూనియర్స్- ఈ హీరోయిన్లందరితో సినిమా చేసిన ఏకైక తెలుగు హీరో
టాప్ హీరోయిన్లతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరో
Published : September 11, 2025 at 5:24 PM IST
Senior To junior Actresess Films With One Hero : సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ప్రతీ యాక్టర్ టాప్ హీరోయిన్ అవ్వకపోవచ్చు. కానీ ఎంచుకునే కథలను బట్టి స్థాయి పెరుగుతుంది. అదే విధంగా కొన్ని సార్లు టాప్ హీరోలతో ఎక్కువ సార్లు నటించే అవకాశం రావొచ్చు, రాకపోవచ్చు. చాాలా వరకు హీరోయిన్స్ గ్లామర్ పాత్రల్లో కానీ లేదా ఏ పాటలోనో తరచూ కనిపిస్తుంటారు. కానీ హీరోలకు ఇచ్చినంతా స్క్రీన్ స్పేస్ హీరోయిన్లకు కూడా ఇస్తే వారికి టాప్ హీరోయిన్గా ప్రమోషన్ వచ్చినట్టే.
ఒక దశాబ్దం కిందట టాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్లు ఇలియానా, నయనతార, కాజల్ అగర్వాల్, శ్రియా శరన్, అనుష్క శెట్టి, త్రిష లాంటి స్టార్లు ఇండస్ట్రీలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో మార్క్ క్రియేట్ చేశారు. వీళ్ల తర్వాత శ్రుతి హాసన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, తమన్నా భాటియా, సమంత, అనుపమ పరమేశ్వరన్, రాశీ ఖన్నా, రష్మిక మందన్నా కూడా సినీ పరిశ్రమలో ఎదిగారు. అలా వీళ్లంతా కొన్నేళ్లుగా టాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్లుగా ఓ వెలుగు వెలిగారు. ఇంకొందరు ఇప్పటికీ స్టార్లుగా కొనసాగుతున్నారు.
అయితే ఈ ఒకరిద్దరు తప్పా, ఈ హీరోయిన్లు అందరితో టాలీవుడ్లో ఓ స్టార్ హీరో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఇలాంటి అరుదైన ఫీట్ క్రియేట్ చేసిన అతి తక్కువ మంది హీరోల్లో ఆయన ఒకరు. ఆ స్టార్ ఎవరో కాదు 'మాస్ మహారాజ రవి తేజ'.
రవితేజ కెరీర్లో ఇప్పటిదాకా 74 సినిమాలు చేశారు. ఇందులో ఎన్నో సినిమాలు భారీ సక్సెస్ అందుకున్నాయి. అనేక సినిమాలు హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్నాయి. బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ స్థాయిలో రికార్డులు కూడా కొట్టాయి. అలా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో రవితేజ తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆయన స్టైల్ ఎనర్జీని ప్రేక్షకులు కూడా బాగా ఇష్టపడతారు. మరి ఆయన కెరీర్లో ఏయే హీరోయిన్తో ఏయే సినిమా చేశారో తెలుసుకుందాం!
అనుష్క శెట్టి : రవితేజ- అనుష్క శెట్టి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటీనటులు. వీరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమాలు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. వీరిద్దరు కలిసి రెండు సినిమాల్లో నటించారు. విక్రమార్కుడు (2006). ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో రవితేజ డ్యూయల్ రోల్లో నటించారు. అనుష్క హీరోయిన్గా నీలాంబరి పాత్రలో కనిపించారు. ఈ చిత్రం రవితేజ మాస్ ఇమేజ్ను మరింత బలపరిచింది, అనుష్కకు తొలి గుర్తింపు తెచ్చిన సినిమాగా నిలిచింది. ఇక రెండోది బలాదూర్ (2007). ఈ చిత్రంలో కూడా రవితేజ ,అనుష్క కలిసి నటించారు. ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో రవితేజ మాస్ హీరోగా, అనుష్క గ్లామరస్ రోల్లో కనిపించారు. ఈ సినిమా కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది, వీరి జోడీకి మంచి పేరు తెచ్చింది.
నయనతార : రవితేజ - నయనతార కలిసి తెలుగు సినిమాల్లో రెండు చిత్రాల్లో నటించారు. "దుబాయ్ శీను" (2007) "అంజనేయులు" (2009). ఈ చిత్రాల్లో వారి నటన కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.
శ్రియా శరన్ : రవితేజ - శ్రియా శరణ్ జోడీ కూడా రెండు చిత్రాల్లో అలరించింది. మొదటిది భగీరథ(2005). ఈ చిత్రాన్ని రసూల్ డైరెక్ట్ చేశారు. రెండోది "డాన్ శీను" (2010). చిత్రాన్ని గోపిచంద్ మలినేని డైరెక్ట్ చేశారు.
త్రిష : రవితేజ - త్రిష కలిసి తెలుగులో ఒకే ఒక చిత్రంలో నటించారు. "కృష్ణ" (2008). దీనికి వీవీ వినాయక్ దర్శకత్వం వహించారు. రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అందుకుంది.
కాజల్ : రవితేజ- కాజల్ అగర్వాల్ కలిసి రెండు చిత్రాల్లో నటించారు. "వీర" (2011) "సారోచ్చారు" (2012). ఈ రెండు చిత్రాల్లో వారి ఆన్- స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ నటన ప్రేక్షకులకు మంచి ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే రెండూ బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్డ్ టాక్ అందుకున్నాయి.
శ్రుతి హాసన్ : రవితేజ- శ్రుతి హాసన్ కలిసి రెండు తెలుగు సినిమాల్లో నటించారు. ఒకటి "బలుపు" (2013), రెండోది "క్రాక్" (2021). ఈ రెండు చిత్రాలకు గోపిచంద్ మలినేని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో వీరిద్దరి నటన అందరి నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. ఈ రెండూ బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యాయి.
రాశి ఖన్నా: రవితేజ- రాశి ఖన్నా కలిసి రెండు సినిమాల్లో నటించారు. "బెంగాల్ టైగర్" (2015). అలాగే ఈ సినిమాలో తమన్నా భాటియాతో కూడా స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. వీరు గతంలో ఒకే చిత్రంలో నటించినప్పటికీ, వారి కెమిస్ట్రీ నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. అలానే "టచ్ చేసి చూడు" సినిమాలో కలిసి నటించారు. దీనిని విక్రమ్ సిరికొండ దర్శతక్వం వహించారు.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ : రవితేజ - రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కలిసి ఒకే సినిమాలో నటించారు. "కిక్ 2" (2015). ఈ సినిమా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చింది. ఈ చిత్రం యాక్షన్-కామెడీ ఎంటర్టైనర్. 2009లో వచ్చిన "కిక్" సినిమాకు సీక్వెల్. రవితేజ రాబిన్ హుడ్ లాంటి డైనమిక్ పాత్రలో కనిపించారు.
