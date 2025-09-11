ETV Bharat / entertainment

సీనియర్స్ టు జూనియర్స్- ఈ హీరోయిన్లందరితో సినిమా చేసిన ఏకైక తెలుగు హీరో

టాప్ హీరోయిన్​లతో స్క్రీన్​ షేర్​ చేసుకున్న తెలుగు స్టార్ హీరో

Senior To junior Actresess Films With One Hero : సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ప్రతీ యాక్టర్​ టాప్​ హీరోయిన్​ అవ్వకపోవచ్చు. కానీ ఎంచుకునే కథలను బట్టి స్థాయి పెరుగుతుంది. అదే విధంగా కొన్ని సార్లు టాప్​ హీరోలతో ఎక్కువ సార్లు నటించే అవకాశం రావొచ్చు, రాకపోవచ్చు. చాాలా వరకు హీరోయిన్స్​ గ్లామర్​ పాత్రల్లో కానీ లేదా ఏ పాటలోనో తరచూ కనిపిస్తుంటారు. కానీ హీరోలకు ఇచ్చినంతా స్క్రీన్​ స్పేస్​ హీరోయిన్​లకు కూడా ఇస్తే వారికి టాప్​ హీరోయిన్​గా ప్రమోషన్​ వచ్చినట్టే.

ఒక దశాబ్దం కిందట టాలీవుడ్​ టాప్​ హీరోయిన్లు ఇలియానా, నయనతార, కాజల్ అగర్వాల్, శ్రియా శరన్, అనుష్క శెట్టి, త్రిష లాంటి స్టార్‌లు ఇండస్ట్రీలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో మార్క్​ క్రియేట్​ చేశారు. వీళ్ల తర్వాత శ్రుతి హాసన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, తమన్నా భాటియా, సమంత, అనుపమ పరమేశ్వరన్, రాశీ ఖన్నా, రష్మిక మందన్నా కూడా సినీ పరిశ్రమలో ఎదిగారు. అలా వీళ్లంతా కొన్నేళ్లుగా టాలీవుడ్​లో టాప్ హీరోయిన్లుగా ఓ వెలుగు వెలిగారు. ఇంకొందరు ఇప్పటికీ స్టార్లుగా కొనసాగుతున్నారు.

అయితే ఈ ఒకరిద్దరు తప్పా, ఈ హీరోయిన్లు అందరితో టాలీవుడ్‌లో ఓ స్టార్ హీరో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఇలాంటి అరుదైన ఫీట్ క్రియేట్ చేసిన అతి తక్కువ మంది హీరోల్లో ఆయన ఒకరు. ఆ స్టార్ ఎవరో కాదు 'మాస్ మహారాజ రవి తేజ'.

రవితేజ కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా 74 సినిమాలు చేశారు. ఇందులో ఎన్నో సినిమాలు భారీ సక్సెస్ అందుకున్నాయి. అనేక సినిమాలు హిట్​ టాక్​ తెచ్చుకున్నాయి. బాక్సాఫీస్​ వద్ద భారీ స్థాయిలో రికార్డులు కూడా కొట్టాయి. అలా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో రవితేజ తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆయన స్టైల్​ ఎనర్జీని ప్రేక్షకులు కూడా బాగా ఇష్టపడతారు. మరి ఆయన కెరీర్​లో ఏయే హీరోయిన్​తో ఏయే సినిమా చేశారో తెలుసుకుందాం!

అనుష్క శెట్టి : రవితేజ- అనుష్క శెట్టి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ప్రముఖ నటీనటులు. వీరి కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన సినిమాలు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. వీరిద్దరు కలిసి రెండు సినిమాల్లో నటించారు. విక్రమార్కుడు (2006). ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌లో రవితేజ డ్యూయల్ రోల్‌లో నటించారు. అనుష్క హీరోయిన్‌గా నీలాంబరి పాత్రలో కనిపించారు. ఈ చిత్రం రవితేజ మాస్ ఇమేజ్‌ను మరింత బలపరిచింది, అనుష్కకు తొలి గుర్తింపు తెచ్చిన సినిమాగా నిలిచింది. ఇక రెండోది బలాదూర్ (2007). ఈ చిత్రంలో కూడా రవితేజ ,అనుష్క కలిసి నటించారు. ఈ యాక్షన్ డ్రామాలో రవితేజ మాస్ హీరోగా, అనుష్క గ్లామరస్ రోల్‌లో కనిపించారు. ఈ సినిమా కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది, వీరి జోడీకి మంచి పేరు తెచ్చింది.

నయనతార : రవితేజ - నయనతార కలిసి తెలుగు సినిమాల్లో రెండు చిత్రాల్లో నటించారు. "దుబాయ్ శీను" (2007) "అంజనేయులు" (2009). ఈ చిత్రాల్లో వారి నటన కెమిస్ట్రీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది.

శ్రియా శరన్​ : రవితేజ - శ్రియా శరణ్ జోడీ కూడా రెండు చిత్రాల్లో అలరించింది. మొదటిది భగీరథ(2005). ఈ చిత్రాన్ని రసూల్​ డైరెక్ట్​ చేశారు. రెండోది "డాన్ శీను" (2010). చిత్రాన్ని గోపిచంద్ మలినేని డైరెక్ట్​ చేశారు.​

త్రిష : రవితేజ - త్రిష కలిసి తెలుగులో ఒకే ఒక చిత్రంలో నటించారు. "కృష్ణ" (2008). దీనికి వీవీ వినాయక్​ దర్శకత్వం వహించారు. రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అందుకుంది.

కాజల్ : రవితేజ- కాజల్ అగర్వాల్ కలిసి రెండు చిత్రాల్లో నటించారు. "వీర" (2011) "సారోచ్చారు" (2012). ఈ రెండు చిత్రాల్లో వారి ఆన్- స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ నటన ప్రేక్షకులకు మంచి ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే రెండూ బాక్సాఫీస్ వద్ద మిక్స్​డ్ టాక్ అందుకున్నాయి.

శ్రుతి హాసన్ : రవితేజ- శ్రుతి హాసన్ కలిసి రెండు తెలుగు సినిమాల్లో నటించారు. ఒకటి "బలుపు" (2013), రెండోది "క్రాక్" (2021). ఈ రెండు చిత్రాలకు గోపిచంద్​ మలినేని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో వీరిద్దరి నటన అందరి నుంచి మంచి రెస్పాన్స్​ అందుకుంది. ఈ రెండూ బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యాయి.

రాశి ఖన్నా: రవితేజ- రాశి ఖన్నా కలిసి రెండు సినిమాల్లో నటించారు. "బెంగాల్ టైగర్" (2015). అలాగే ఈ సినిమాలో తమన్నా భాటియాతో కూడా స్క్రీన్​ షేర్​ చేసుకున్నారు. వీరు గతంలో ఒకే చిత్రంలో నటించినప్పటికీ, వారి కెమిస్ట్రీ నటన ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. అలానే "టచ్​ చేసి చూడు" సినిమాలో కలిసి నటించారు. దీనిని విక్రమ్​ సిరికొండ దర్శతక్వం వహించారు.

రకుల్​ ప్రీత్​ సింగ్​ : రవితేజ - రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కలిసి ఒకే సినిమాలో నటించారు. "కిక్ 2" (2015). ఈ సినిమా సురేందర్​ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చింది. ఈ చిత్రం యాక్షన్-కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్. 2009లో వచ్చిన "కిక్" సినిమాకు సీక్వెల్. రవితేజ రాబిన్ హుడ్ లాంటి డైనమిక్ పాత్రలో కనిపించారు.

