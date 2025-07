ETV Bharat / entertainment

రివ్యూ: పవన్ కల్యాణ్ 'హరిహర వీరమల్లు'- మూవీ ఎలా ఉందంటే? - HARI HARA VEERA MALLU REVIEW

Hari Hara Veera Mallu ( Movie poster )

Published : July 24, 2025 at 6:38 AM IST | Updated : July 24, 2025 at 7:37 AM IST

Hari Hara Veera Mallu Review : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన హరిహర వీరమల్లు మూవీ గ్రాండ్​గా థియేటర్స్​లో విడుదలైంది. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత పవన్‌కల్యాణ్‌ కథానాయకుడిగా నటించిన చిత్రం రిలీజ్ కావడంతో అంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. పవన్‌ కెరీర్‌లో నటిస్తున్న తొలి పీరియాడిక్‌ మూవీ, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంతా భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. మరి సినిమా ఎలా ఉందంటే? కథేంటంటే?

Hari Hara Veera Mallu Story : 16వ శతాబ్దంలో మొదలయ్యే కథ ఇది. మొఘల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబు (బాబీ దేవోల్‌) దిల్లీ పీఠంపై కూర్చొని ఎన్నెన్నో దురాగతాలకి పాల్పడుతూ పాలన కొనసాగిస్తుంటాడు. మత మార్పిడి కోసం దేశ ప్రజలని బలవంతం చేస్తుంటాడు. అందుకు ఒప్పుకోకుండా హిందువులుగానే జీవించేవాళ్ల నుంచి జిజియా పన్ను వసూలు చేస్తుంటాడు. మరోపక్క ప్రజలు ఆకలితో అలమటిస్తున్నా, వాళ్లని పట్టించుకోకుండా దేశ సంపదని తెల్లదొరలు దోచుకెళ్తుంటారు. వాళ్లకు అనుకూలంగా కొద్దిమంది రాజులు, వాళ్ల అనుచరులు పనిచేస్తూ ఉంటారు. వాళ్లందరికీ వీర మల్లు (పవన్ కల్యాణ్) అంటే హడల్. పెద్దవాళ్ల దగ్గరున్న సంపదని దోపిడీ చేసి పేదలకి పంచిపెడుతుంటాడు. బందరు నుంచి హైదరాబాద్ నవాబ్ కుతుబ్‌ షాహీ దగ్గరకు తీసుకెళుతున్న వజ్రాలపై కన్నేస్తాడు వీరమల్లు. తన బలగంతో చార్మినార్ వరకూ వచ్చి మరీ వజ్రాల్ని కాజేస్తాడు. అతని వీరత్వం గురించి తెలుసుకున్న కుతుబ్ షాహీ దిల్లీలో ఔరంజేబు సింహాసనంపై ఉన్న కోహినూర్ వజ్రాన్ని తీసుకొచ్చే బాధ్యతని అతడికి అప్పజెబుతాడు. ఏ కారణాలతో అందుకు వీరమల్లు ఒప్పుకున్నాడు?హైదరాబాద్ నుంచి దిల్లీకి వెళ్లే క్రమంలో ఆయనకి ఎదురైన పరిస్థితులు ఎలాంటివి?ఈ కథలో పంచమి (నిధి అగర్వాల్) ఎవరు?ఆమెకీ వీరమల్లుకూ సంబంధం ఏమిటి? శత్రుదుర్బేధ్యమైన ఔరంగజేబు సామ్రాజ్యంలోకి వీరమల్లు ఎలా వెళ్లాడు? అన్నది మిగతా సినిమా. ఎలా ఉందంటే?

సనాతన ధర్మం నేపథ్యాన్ని సినిమాలో బలంగా స్పృశించారు. రాబిన్‌హుడ్ తరహా కథానాయకుడి పాత్రతోనూ, అభిమానుల్లో పూనకాలు తెప్పించే ఎలివేషన్స్‌తోనూ ప్రేక్షకులకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే స్వధర్మం నేపథ్యంతోనూ తెరకెక్కడం ఈ సినిమాకి కలిసొచ్చిన విషయాలు. ఇందులోని కథేమిటో కథానాయకుడు పవన్ కల్యాణ్ గత కొన్ని రోజులుగా జరుగుతూ వచ్చిన ప్రతి వేడుకలోనూ చెబుతూ వచ్చారు. కథానాయకుడు కోహినూర్ కోసం దిల్లీకి వెళ్లే క్రమంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితులే ఇందులో కీలకం. వీరమల్లు పాత్రని, అతని వీరత్వాన్ని పరిచయం చేస్తూ సాగే ప్రథమార్ధం సినిమాకి హైలైట్ కాగా, ద్వితీయార్థానికి ప్రీ క్లైమాక్స్ ప్రధానబలం. 16వ శతాబ్దం నాటి పరిస్థితులకు అద్దం పడుతూ ఈ సినిమా ఆసక్తికరంగా మొదలవుతుంది. తన్నుకుపోవల్సిన గద్ద ఛత్రం పట్టగా ఓ కుటుంబం ఒడికి చేరిన చిన్నారిగా కథానాయకుడు పరిచయం అవుతాడు. అక్కడ్నుంచి సినిమా పరుగులు పెడుతుంది. ప్రథమార్ధంలో యాక్షన్ సీక్వెన్స్, పాటలు సినిమాకి ప్రధాన ఆకర్షణ. ముఖ్యంగా పోర్ట్‌లో ఫైట్, అందులో ఎలివేషన్స్ అభిమానులని మరింతగా అలరిస్తాయి. ఆ తర్వాత మల్లయోధులతో, కొనసాగింపుగా చార్మినార్ దగ్గర సాగే పోరాట సన్నివేశాలతోనూ, కొల్లగొట్టినాదిరో పాటతోనూ ఫస్ట్ హాఫ్ సినిమా అంచనాలకి దీటుగానే సాగుతుంది.

విరామానికి ముందు కుతుబ్ షాహీ కోటలోని సన్నివేశాలు మరింతగా అలరించడంతోపాటు, ద్వితీయార్ధంపై మరింతగా ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తాయి. అయితే, ఆ ఆసక్తికి తగ్గట్టుగా తర్వాత కథ, కథనాలు లేకపోవడంతోపాటు, చాలా సన్నివేశాలు సాగదీతగా అనిపిస్తాయి. పవన్ కల్యాణ్ స్వయంగా తీర్చిదిద్దిన యాక్షన్ ఎపిసోడ్ నుంచి మళ్లీ సినిమా గాడిలో పడుతుంది. యాక్షన్ ఘట్టాలతో పాటు, అక్కడ సనాతన ధర్మం నేపథ్యంలోని సన్నివేశాలు సినిమాకి ఆయువుపట్టు. అయితే పతాక సన్నివేశాల్లో ఆంధీ నేపథ్యం అభిమానులకి మరింత జోష్ నింపేలా ఉంటుందనుకుంటే, విజువల్స్‌తో మాయ చేసి తొలి భాగం సినిమాని ముగించారు. రెండో భాగం యుద్ధభూమిగా రూపొందనుంది. అసలైన యుద్ధం అప్పుడే చూడాలంటూ కథను ముగించారు. ఎవరెలా చేశారంటే?

పవన్‌ కల్యాణ్‌ నటించిన తొలి పీరియాడిక్‌ డ్రామా సినిమా ఇది. ట్రెండీగా సాగే కథలు, పాత్రల్లోనే ఎక్కువగా కనిపించిన ఆయన ఈ తరహా కథలో, అది కూడా ఓ యాక్షన్ డ్రామాలో ఎలా కనిపిస్తారోననే సందేహాలు ఉండేవి. కానీ, వాటన్నిటినీ పటాపంచలు చేస్తూ హరి హర వీరమల్లు పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. వీరమల్లుగా ఆయన కనిపించిన విధానం, అందులో చూపించిన హీరోయిజం, ఆయన చేసిన యాక్షన్ సన్నివేశాలు సినిమాకి ప్రాణం పోశాయి. సుదీర్ఘకాలంపాటు సినిమా సాగినా లుక్ పరంగా ఏమాత్రం వ్యత్యాసం కనిపించలేదు. క్రూరమృగాల నేపథ్యంలో వచ్చే సన్నివేశాల్లోనూ, సనాతన ధర్మం ఇతివృత్తంగా సాగే సన్నివేశాల్లో ఆయన భావజాలమే కనిపిస్తుంది. నిధి అగర్వాల్ పంచమి పాత్రలో ఆకట్టుకుంటుంది. కొల్లగొట్టినాదిరో, తార తార పాటల్లో మరింత అందంగా కనిపించింది. ఆమె లుక్‌లో కూడా తేడాలేమీ కనిపించలేదు. ఔరంగజేబు పాత్రలో బాబీ దేవోల్ కనిపించిన తీరు ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే ప్రథమార్ధంలో కనిపించినంత బలంగా ద్వితీయార్ధంలో ఆ పాత్రని చూపించలేకపోయారు. దివంగత నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు చిన్న పాత్రలో మెరుస్తారు. మురళీశర్మ, సచిన్ ఖేడ్కర్‌ తదితరులు అలవాటైన పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. సునీల్, బ్రహ్మాజీ, నాజర్, సుబ్బరాజు, అయ్యప్ప శర్మ, కబీర్ దుహాన్ సింగ్ తదితరులు పవన్‌కల్యాణ్‌ జట్టుగా కనిపిస్తారు. అనసూయ, పూజిత పొన్నాడ ఓ పాటలో సందడి చేస్తారు. సాంకేతిక విభాగాల్లో కీరవాణి సంగీతం ప్రధానం. నేపథ్య సంగీతంతో సినిమాకి ప్రాణం పోశారు. సంగీతంతోనే హీరోయిజాన్ని పతాక స్థాయిలో నిలబెట్టారు. పాటలు కూడా బాగున్నాయి. ఇద్దరు ఛాయాగ్రాహకులు ఈ సినిమాకి పనిచేశారు. జ్ఞానశేఖర్, మనోజ్ పరమహంస విజువల్స్ ఆకట్టుకుంటాయి. ఇద్దరు దర్శకులు పనిచేసినా చెప్పాలనుకున్న కథ, కథనాలపై స్పష్టత ప్రదర్శించారు. నిర్మాణం ఉన్నతంగా ఉంది. బలాలు

+ పవన్‌ కల్యాణ్‌

పవన్‌ కల్యాణ్‌ + కీరవాణి సంగీతం

కీరవాణి సంగీతం + యాక్షన్ సన్నివేశాలు, ప్రీ క్లైమాక్స్ బలహీనతలు

- కొత్తదనం లేని కథనం

కొత్తదనం లేని కథనం - విజువల్ ఎఫెక్ట్స్

విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చివరిగా: వీరమల్లు పవన్‌కల్యాణ్ వన్‌ మేన్‌ షో

గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టికోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే

