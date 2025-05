ETV Bharat / entertainment

ప్రపంచ సుందరి కిరీటం ఎవరికో? గ్రాండ్​గా ఫైనల్​ పోటీలు ప్రారంభం - MISS WORLD GRAND FINALE 2025

miss world grand finale ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 31, 2025 at 7:01 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 7:10 PM IST 1 Min Read

Miss World Grand Finale : ప్రపంచ సుందరి-2025 ఎవరో మరి కొద్దిసేపట్లో తేలనుంది. విశిష్ట అతిథులు, బాలీవుడ్‌ తారల ప్రదర్శనల మధ్య హైదరాబాద్‌లోని హైటెక్స్‌ వేదికగా శనివారం మిస్‌వరల్డ్‌ పోటీల తుది పోరు ప్రారంభమైంది. ఈ కిరీటాన్ని సొంతం చేసుకునేందుకు 108 దేశాలకు చెందిన అందాలభామలు పోటీపడుతున్నారు. మిస్‌ ఇండియా నందిని గుప్తా సహా 16 మంది సుందరీమణులు ఇప్పటికే టాప్‌ 40కి చోటు సంపాదించుకున్నారు. మరో 24 మందిని న్యాయనిర్ణేతలు శనివారం సెలెక్ట్ చేయనున్నారు. పలు దఫాల వడబోత అనంతరం చివరి దశలో అమెరికా-కరేబియన్, ఆఫ్రికా, యూరప్, ఆసియా-ఓషియానా ఖండాల నుంచి ఒక్కొక్కరిని ఫైనల్​కు ఎంపిక చేస్తారు. ఈ నలుగురిలో చివరి ప్రశ్న ద్వారా మిస్‌వరల్డ్‌ను ప్రకటిస్తారు. కాగా, మిస్‌ వరల్డ్‌ 2024 క్రిస్టినా పిజ్కోవా 72వ ప్రపంచ సుందరికి కిరీటాన్ని ధరింపజేస్తారు. ప్రముఖ సినీ నటుడు సోనూసూద్‌కు మిస్‌వరల్డ్‌ హ్యుమానిటేరియన్‌ అవార్డును అందజేయనున్నారు. 2016 మిస్‌వరల్డ్‌ స్టెఫాని డెల్, ప్రజెంటర్‌ సచిన్‌ కుంభార్‌ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. బాలీవుడ్‌ స్టార్లు జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్, ఇషాన్‌ ఖట్టర్‌లు తమ ప్రదర్శనలతో ఈవెంట్​లో అలరించనున్నారు న్యాయ నిర్ణేతలు వీరే జ్యూరీ హెడ్‌: మిస్‌ వరల్డ్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ జూలియా మోర్లే

జ్యూరీ సభ్యులు: సోనూసూద్‌ (నటుడు), సుధారెడ్డి (ఆంత్రప్రెన్యూర్‌) కెరినా టిర్రెల్‌ (2014 మిస్‌ ఇంగ్లాండ్‌) హాజరయ్యే ప్రముఖులు: మానుషి చిల్లర్‌ (2017 మిస్‌ వరల్డ్‌) నేరుగా తిలకించేందుకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తి

ఇప్పటికే ఫైనల్‌కు వేదికైన హైటెక్స్‌ను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. విద్యుత్తు కాంతులతో శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దారు. మిస్ వరల్డ్ పోటీలను నేరుగా తిలకించేందుకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపుతున్న నేపథ్యంలో గ్రాండ్‌ ఫినాలేలో భద్రతాపరంగా ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు అధికారులు. దాదాపు 3500 మంది నేరుగా కూర్చుని చూసేందుకు వీలుగా హైటెక్స్‌లో సీటింగ్ సిద్ధం చేశారు. మిస్‌వరల్డ్‌ గ్లోబల్‌ అంబాసిడర్‌గా సుధారెడ్డి

మేఘా(ఎంఈఐఎల్‌) సంస్థ డైరెక్టర్‌ సుధారెడ్డిని మిస్‌వరల్డ్‌ సంస్థ గ్లోబల్‌ అంబాసిడర్‌గా నియమించినట్లు సంస్థ ఛైర్‌పర్సన్‌ జూలియో మోర్లే శుక్రవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

