Salman Khan Dance Ganesh Chaturthi : దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్ నవరాత్రుల ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. చిన్న పెద్ద అందరూ హుషారుగా ఉత్సవాల్లో పాల్గొని వేడుకలు సంబరంగా జరుపుకుంటున్నారు. సెలబ్రిటీలు సైతం వినాయకుడికి పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ సల్మాన్ ఖాన్ ముంబయి గణేశ్ ఉత్సవాల్లో సందడి చేశారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చిందులేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో సల్మాన్, అతని సోదరి సోనాక్షి సిన్హా, జహీర్ ఇక్బాల్తో కలిసి డోల్ చప్పుళ్లకు డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించారు. అనంతరం భారీ ఘనంగా గణేశుడికి వీడ్కోలు పలికారు.
కుటుంబ సభ్యులతో పండగ జరుపుకున్న సల్మాన్ ఖాన్!
గురువారం గణేశ్ ఉత్సవాల్లో సల్మాన్ ఖాన్ అతని కుటుంబంతో చేసిన డ్యాన్స్ అందరిని ఆకట్టుకుంది. డోల్ చప్పుళ్లకు సల్మాన్ అతని సోదరి ఆర్పితా ఖాన్తో డ్యాన్స్ చేస్తుండగా, అతని మేనల్లుళ్లు అర్హాన్ ఖాన్, నిర్వాన్ ఖాన్ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకున్న ఈ వేడుకలకు సంబంధించి ఓ చిన్న క్లిప్ను సల్మాన్ పోస్ట్ చేశారు. అందులో ఆయన సోదరి అర్పిత్ ఖాన్ ఇంట్లో పూజలు నిర్వహిస్తుండగా, సల్మాన్ హారతి ఇస్తూ కనిపించారు.
Salman Khan and fam bid a grand, musical goodbye to Bappa at Ganesh Visarjan! 🎶🙏— Radio City (@radiocityindia) August 29, 2025
.#salmankhan #salmankhanfanclub #salmankhanfan #Ganeshvisarjan #RadioCity pic.twitter.com/UVxpcgcjvp
సల్మాన్ వెంట ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అర్బాజ్ ఖాన్, సోహైల్ ఖాన్, అల్విరా ఖాన్, అలీజే అగ్నిహోత్రి, అర్పిత, ఆయుశ్ శర్మ, వారి కుమారులు అహిల్ శర్మ, ఆయత్ శర్మ ఉన్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ రితేశ్ దేశ్ముఖ్, జెనీలియా కూడా తమ పిల్లలతో కలిసి ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.
Nothing can be more blissful than watching #SalmanKhan Dancing wholeheartedly in Ganpati visarjan ❤️ pic.twitter.com/PZ7V2Uxkgu— MASS (@Freak4Salman) August 28, 2025
సల్మాన్ ఖాన్ నెక్ట్స్ మూవీ!
సల్మాన్ చివరిసారిగా ఎ.ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించిన 'సికందర్' చిత్రంలో కనిపించారు. ఇప్పుడు సరికొత్త మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వంలో 'బాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్' చిత్రం తెరకెక్కబోతోంది. ఈ మూవీ 2020లో భారత్- చైనా సరిహద్దులో జరిగిన గల్వాన్ వ్యాలీ ఘర్షణల ఆధారంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో సల్మాన్ భారత దళాలకు నాయకత్వం వహించిన అధికారి (కల్నల్ బి.సంతోశ్ బాబు) పాత్రలో నటించనున్నారు. కాగా ఇప్పటికే గాల్వాన్ యుద్ధం పోస్టర్తో ఉన్న ఫొటోను దర్శకుడు షేర్ చేశారు.
August 27, 2025
కఠినమైన నియమాలతో శిక్షణ!
ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నటుడు కఠినమైన ఫిట్నెస్ విధానాన్ని అనుసరించారు. ఆహారం తీసుకోవడంలో, వర్క్ఔట్స్ చేస్తున్నారు. జంక్ ఫుడ్, కార్బోహైడ్రేట్లు తీసుకోవడం తగ్గించారు. అదే సమయంలో కార్డియో వ్యాయామాలపై దృష్టి పెట్టారు. లద్ధాఖ్ వంటి చల్లని వాతావరణంలో నటించడానికి ఈ నియమాలు పాటించడం చాలా ముఖ్యమని ఆయన తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ఆగస్టు 24న ప్రారంభమైన 'బిగ్ బాస్' 2025కు కూడా ఆయన హోస్ట్గా వ్యవహరించనున్నారు.
