ETV Bharat / entertainment

సల్మాన్ ఖాన్ ఇంట్లో వినాయక చవితి వేడుకలు- ఫ్యామిలీతో కలిసి డ్యాన్స్ చేసిన బాలీవుడ్ హీరో​ - SALMAN KHAN GANESH CHATURTHI

సల్మాన్​ ఖాన్ ఇంట గణేశ్​ ఉత్సవాలు- స్వయంగా హారతి ఇచ్చిన హీరో- వీడియోలు వైరల్

Salman Khan Dance Ganesh Chaturthi
Salman Khan Dance Ganesh Chaturthi (Instagram/@ beingsalmankhan)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 29, 2025 at 7:09 PM IST

2 Min Read

Salman Khan Dance Ganesh Chaturthi : దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్​ నవరాత్రుల ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. చిన్న పెద్ద అందరూ హుషారుగా ఉత్సవాల్లో పాల్గొని వేడుకలు సంబరంగా జరుపుకుంటున్నారు. సెలబ్రిటీలు సైతం వినాయకుడికి పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం బాలీవుడ్​ సూపర్ స్టార్​ సల్మాన్​ ఖాన్ ముంబయి గణేశ్​ ఉత్సవాల్లో సందడి చేశారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చిందులేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో సల్మాన్, అతని సోదరి సోనాక్షి సిన్హా, జహీర్​ ఇక్బాల్​తో కలిసి డోల్​ చప్పుళ్లకు డ్యాన్స్​ చేస్తూ కనిపించారు. అనంతరం భారీ ఘనంగా గణేశుడికి వీడ్కోలు పలికారు.

కుటుంబ సభ్యులతో పండగ జరుపుకున్న సల్మాన్​ ఖాన్​!
గురువారం గణేశ్​ ఉత్సవాల్లో సల్మాన్​ ఖాన్​ అతని కుటుంబంతో చేసిన డ్యాన్స్ అందరిని ఆకట్టుకుంది. డోల్​ చప్పుళ్లకు సల్మాన్​ అతని సోదరి ఆర్పితా ఖాన్​తో డ్యాన్స్​ చేస్తుండగా, అతని మేనల్లుళ్లు అర్హాన్​ ఖాన్​, నిర్వాన్​ ఖాన్​ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకున్న ఈ వేడుకలకు సంబంధించి ఓ చిన్న క్లిప్​ను సల్మాన్ పోస్ట్​ చేశారు. అందులో ఆయన సోదరి అర్పిత్​ ఖాన్​ ఇంట్లో పూజలు నిర్వహిస్తుండగా, సల్మాన్​ హారతి ఇస్తూ కనిపించారు.

సల్మాన్​ వెంట ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అర్బాజ్ ఖాన్, సోహైల్ ఖాన్, అల్విరా ఖాన్, అలీజే అగ్నిహోత్రి, అర్పిత, ఆయుశ్​ శర్మ, వారి కుమారులు అహిల్ శర్మ, ఆయత్ శర్మ ఉన్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ రితేశ్​ దేశ్‌ముఖ్, జెనీలియా కూడా తమ పిల్లలతో కలిసి ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.

సల్మాన్​ ఖాన్ నెక్ట్స్​​ మూవీ!
సల్మాన్ చివరిసారిగా ఎ.ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించిన 'సికందర్' చిత్రంలో కనిపించారు. ఇప్పుడు సరికొత్త మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వంలో 'బాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్‌' చిత్రం తెరకెక్కబోతోంది. ఈ మూవీ 2020లో భారత్- చైనా సరిహద్దులో జరిగిన గల్వాన్ వ్యాలీ ఘర్షణల ఆధారంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో సల్మాన్​ భారత దళాలకు నాయకత్వం వహించిన అధికారి (కల్నల్​ బి.సంతోశ్​ బాబు) పాత్రలో నటించనున్నారు. కాగా ఇప్పటికే గాల్వాన్​ యుద్ధం పోస్టర్​తో ఉన్న ఫొటోను దర్శకుడు షేర్​ చేశారు.

కఠినమైన నియమాలతో శిక్షణ!
ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నటుడు కఠినమైన ఫిట్​నెస్​ విధానాన్ని అనుసరించారు. ఆహారం తీసుకోవడంలో, వర్క్​ఔట్స్​ చేస్తున్నారు. జంక్ ఫుడ్​, కార్బోహైడ్రేట్​లు తీసుకోవడం తగ్గించారు. అదే సమయంలో కార్డియో వ్యాయామాలపై దృష్టి పెట్టారు. లద్ధాఖ్​ వంటి చల్లని వాతావరణంలో నటించడానికి ఈ నియమాలు పాటించడం చాలా ముఖ్యమని ఆయన తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ఆగస్టు 24న ప్రారంభమైన 'బిగ్ బాస్' 2025కు కూడా ఆయన హోస్ట్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.

ఇంట్లో చెప్పకుండా సల్మాన్​ఖాన్​ను చూసేందుకు వెళ్లిన ముగ్గురు మైనర్లు- ఆఖరికి

పార్టీలో ఆ పాటకు మెగాస్టార్ శివతాండవం- అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్- ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే?

Salman Khan Dance Ganesh Chaturthi : దేశవ్యాప్తంగా గణేశ్​ నవరాత్రుల ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. చిన్న పెద్ద అందరూ హుషారుగా ఉత్సవాల్లో పాల్గొని వేడుకలు సంబరంగా జరుపుకుంటున్నారు. సెలబ్రిటీలు సైతం వినాయకుడికి పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం బాలీవుడ్​ సూపర్ స్టార్​ సల్మాన్​ ఖాన్ ముంబయి గణేశ్​ ఉత్సవాల్లో సందడి చేశారు. తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చిందులేశారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో సల్మాన్, అతని సోదరి సోనాక్షి సిన్హా, జహీర్​ ఇక్బాల్​తో కలిసి డోల్​ చప్పుళ్లకు డ్యాన్స్​ చేస్తూ కనిపించారు. అనంతరం భారీ ఘనంగా గణేశుడికి వీడ్కోలు పలికారు.

కుటుంబ సభ్యులతో పండగ జరుపుకున్న సల్మాన్​ ఖాన్​!
గురువారం గణేశ్​ ఉత్సవాల్లో సల్మాన్​ ఖాన్​ అతని కుటుంబంతో చేసిన డ్యాన్స్ అందరిని ఆకట్టుకుంది. డోల్​ చప్పుళ్లకు సల్మాన్​ అతని సోదరి ఆర్పితా ఖాన్​తో డ్యాన్స్​ చేస్తుండగా, అతని మేనల్లుళ్లు అర్హాన్​ ఖాన్​, నిర్వాన్​ ఖాన్​ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకున్న ఈ వేడుకలకు సంబంధించి ఓ చిన్న క్లిప్​ను సల్మాన్ పోస్ట్​ చేశారు. అందులో ఆయన సోదరి అర్పిత్​ ఖాన్​ ఇంట్లో పూజలు నిర్వహిస్తుండగా, సల్మాన్​ హారతి ఇస్తూ కనిపించారు.

సల్మాన్​ వెంట ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అర్బాజ్ ఖాన్, సోహైల్ ఖాన్, అల్విరా ఖాన్, అలీజే అగ్నిహోత్రి, అర్పిత, ఆయుశ్​ శర్మ, వారి కుమారులు అహిల్ శర్మ, ఆయత్ శర్మ ఉన్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ రితేశ్​ దేశ్‌ముఖ్, జెనీలియా కూడా తమ పిల్లలతో కలిసి ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు.

సల్మాన్​ ఖాన్ నెక్ట్స్​​ మూవీ!
సల్మాన్ చివరిసారిగా ఎ.ఆర్. మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించిన 'సికందర్' చిత్రంలో కనిపించారు. ఇప్పుడు సరికొత్త మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. అపూర్వ లఖియా దర్శకత్వంలో 'బాటిల్ ఆఫ్ గల్వాన్‌' చిత్రం తెరకెక్కబోతోంది. ఈ మూవీ 2020లో భారత్- చైనా సరిహద్దులో జరిగిన గల్వాన్ వ్యాలీ ఘర్షణల ఆధారంగా రూపొందిస్తున్నారు. ఇందులో సల్మాన్​ భారత దళాలకు నాయకత్వం వహించిన అధికారి (కల్నల్​ బి.సంతోశ్​ బాబు) పాత్రలో నటించనున్నారు. కాగా ఇప్పటికే గాల్వాన్​ యుద్ధం పోస్టర్​తో ఉన్న ఫొటోను దర్శకుడు షేర్​ చేశారు.

కఠినమైన నియమాలతో శిక్షణ!
ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నటుడు కఠినమైన ఫిట్​నెస్​ విధానాన్ని అనుసరించారు. ఆహారం తీసుకోవడంలో, వర్క్​ఔట్స్​ చేస్తున్నారు. జంక్ ఫుడ్​, కార్బోహైడ్రేట్​లు తీసుకోవడం తగ్గించారు. అదే సమయంలో కార్డియో వ్యాయామాలపై దృష్టి పెట్టారు. లద్ధాఖ్​ వంటి చల్లని వాతావరణంలో నటించడానికి ఈ నియమాలు పాటించడం చాలా ముఖ్యమని ఆయన తెలిపారు. ఇదిలా ఉండగా ఆగస్టు 24న ప్రారంభమైన 'బిగ్ బాస్' 2025కు కూడా ఆయన హోస్ట్‌గా వ్యవహరించనున్నారు.

ఇంట్లో చెప్పకుండా సల్మాన్​ఖాన్​ను చూసేందుకు వెళ్లిన ముగ్గురు మైనర్లు- ఆఖరికి

పార్టీలో ఆ పాటకు మెగాస్టార్ శివతాండవం- అందరూ ఒక్కసారిగా షాక్- ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

SALMAN DANCE AT GANESH CHATURTHISALMAN KHAN GANESH CHATURTHI 2025SALMAN KHAN GANESH PUJA 2025SALMAN KHAN UPCOMING MOVIESSALMAN KHAN GANESH CHATURTHI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

అందానికి బాదం నూనె - ఇలా వాడితే జుట్టు సమస్యలూ పోతాయట!

కుజ దోషాలు పోగొట్టే స్కంద షష్టి- ఎలా పూజ చేసుకోవాలి?

ఆంధ్రప్రదేశ్​లో దర్శించాల్సిన ప్రముఖ దేవాలయాలు! - మీరు వెళ్లొచ్చారా!

కన్ను ఉబ్బి, దృష్టి మసకబారుతోందా? - అది గ్లకోమా కావొచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.