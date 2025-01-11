Game Changer Day 1 Collection : కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ మూవీ 'గేమ్ ఛేంజర్'. భారీ అంచనాల మధ్య ఈ చిత్రం శుక్రవారం గ్రాండ్గా విడుదలైంది. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ తొలిరోజు కలెక్షన్స్ను మేకర్స్ ప్రకటించారు. వరల్డ్వైడ్గా ఈ సినిమా సుమారు రూ.186 కోట్లు వసుళ్లు సాధించినట్లు నిర్మాణ సంస్థ ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ ద్వారా తెలిపింది.
మరోవైపు ప్రముఖ టికెట్ బుకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ బుక్ మై షోలో 'గేమ్ ఛేంజర్'కు తొలి రోజు 1.3 మిలియన్లకు పైగా టికెట్స్ అమ్ముడైనట్లు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. వారాంతంలో ఈ టికెట్ అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
The king's arrival is setting the box office ablaze 🤙🏼#GameChanger takes a blockbuster opening at the BOX OFFICE 💥💥#BlockbusterGameChanger GROSSES 186 CRORES WORLDWIDE on Day 1 ❤🔥— Game Changer (@GameChangerOffl) January 11, 2025
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