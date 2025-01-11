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'గేమ్ ఛేంజర్' ఫస్ట్​ డే కలెక్షన్స్ - వరల్డ్​వైడ్​గా ఎంత వసూలు చేసిందంటే? - GAME CHANGER DAY 1 COLLECTION

'గేమ్ ఛేంజర్' బాక్సాఫీస్​ కలెక్షన్స్ - వరల్డ్​వైడ్​గా తొలి రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?

GAME CHANGER DAY 1 COLLECTION
Ram Charan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : Jan 11, 2025, 10:55 AM IST

Game Changer Day 1 Collection : కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్‌, గ్లోబల్​ స్టార్ రామ్​ చరణ్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ మూవీ 'గేమ్‌ ఛేంజర్‌'. భారీ అంచనాల మధ్య ఈ చిత్రం శుక్రవారం గ్రాండ్​గా విడుదలైంది. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ తొలిరోజు కలెక్షన్స్​ను మేకర్స్​ ప్రకటించారు. వరల్డ్​వైడ్​గా ఈ సినిమా సుమారు రూ.186 కోట్లు వసుళ్లు సాధించినట్లు నిర్మాణ సంస్థ ఓ స్పెషల్ పోస్టర్​ ద్వారా తెలిపింది.

మరోవైపు ప్రముఖ టికెట్‌ బుకింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ బుక్‌ మై షోలో 'గేమ్‌ ఛేంజర్‌'కు తొలి రోజు 1.3 మిలియన్లకు పైగా టికెట్స్‌ అమ్ముడైనట్లు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. వారాంతంలో ఈ టికెట్‌ అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

Game Changer Day 1 Collection : కోలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్‌, గ్లోబల్​ స్టార్ రామ్​ చరణ్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన లేటెస్ట్ మూవీ 'గేమ్‌ ఛేంజర్‌'. భారీ అంచనాల మధ్య ఈ చిత్రం శుక్రవారం గ్రాండ్​గా విడుదలైంది. అయితే తాజాగా ఈ మూవీ తొలిరోజు కలెక్షన్స్​ను మేకర్స్​ ప్రకటించారు. వరల్డ్​వైడ్​గా ఈ సినిమా సుమారు రూ.186 కోట్లు వసుళ్లు సాధించినట్లు నిర్మాణ సంస్థ ఓ స్పెషల్ పోస్టర్​ ద్వారా తెలిపింది.

మరోవైపు ప్రముఖ టికెట్‌ బుకింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ బుక్‌ మై షోలో 'గేమ్‌ ఛేంజర్‌'కు తొలి రోజు 1.3 మిలియన్లకు పైగా టికెట్స్‌ అమ్ముడైనట్లు ఆ సంస్థ వెల్లడించింది. వారాంతంలో ఈ టికెట్‌ అమ్మకాలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోందని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

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