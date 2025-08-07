Essay Contest 2025

'నువ్వు తెలుగేనా?'- మంచు లక్ష్మికి అల్లు అర్హ ఫన్నీ క్వశ్చన్ - MANCHU LAXMI ALLU ARHA

మంచు లక్ష్మికి అల్లు అర్జున్ కూతుకు ప్రశ్న- వీడియో వైరల్

Allu Arha Manchu Laxmi
Allu Arha Manchu Laxmi (Source : ETV Bharat, Manchu Lakshmi Instagram)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 7, 2025 at 10:37 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 10:48 AM IST

Manchu Laxmi Allu Arha : టాలీవుడ్ నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి తెలుగు యాక్సెంట్ (యాస)కు ప్రత్యేకంగా అభిమానులు ఉన్నారు. ఆమె ఎక్కువగా ఫారిన్​లో పెరగడం వల్ల ఇంగ్లీష్ భాషపై బాగా పట్టు ఉంది. అయితే అదే ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్​లో ఆమె తెలుగులో మాట్లాడడం అందర్నీ ఆకట్టుకుంటుంది. సినిమా ఈవెంట్లలోనూ మంచు లక్ష్మి అదే యాసలో మాట్లాడుతుంటారు. అయితే ఆమె యాక్సెంట్​పై ఓ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్​గా మారింది.

స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ కుమార్తె అర్హ ఎప్పుట్నుంచో మంచు లక్ష్మిని ఓ ప్రశ్న అడగాలనుకుంటుందట. అయితే మంచు లక్ష్మి అల్లు అర్జున్ ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ ఆమె అర్హను కలిశారు. ఆమె చిన్నారితో కాసేపు సరదాగా గడిపారు. ఈ క్రమంలోనే 'నువ్వు నన్ను ఏదో అడగాలనుకున్నావంట. ఏంటది?' అని చిన్నారి అర్హను లక్ష్మి అడిగారు. దీంతో 'నువ్వు అసలు తెలుగునేనా?' అని నవ్వుతూ లక్ష్మిని అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను అర్హ అడిగిసేసింది.

దానికి రిప్లైగా 'నేను తెలుగునే పాప, నీకు ఎందుకు అంత డౌట్ వచ్చింది. నీతో తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నా కదా' అని అన్నారు. అంతలోనే పక్కనే ఉన్న బన్నీ, 'నువ్వు ఎందుకలా అడిగావ్' అని తన కూతురిని అడగ్గా, 'నీ యాక్సెంట్ అలా ఉంది' అని అర్హ నవ్వుతూ చెప్పింది. దీంతో అందరూ నవ్వుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది.

అర్హ తెలుగు పద్యం
అయితే బన్ని కూతురు అర్హ తెలుగులో అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంది. సెలబ్రిటీల పిల్లలు అయినప్పటికీ ఆమె ఇంగ్లిష్ కంటే ఎక్కువగా తెలుగులోనే మాట్లాడుతుంది. గతంలోనూ ఆమె తెలుగులో ముద్దుముద్దుగా మాట్లాడిన వీడియోలు చాలానే వచ్చాయి. గతేడాది పుష్ప 2 ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా అల్లు అర్జున్, బాలకృష్ణ అన్​స్టాపబుల్ షో కు వచ్చారు. ఇందులో ఆయన పిల్లలు అయాన్, అర్హ కూడా పాల్గొన్నారు.

ఈ క్రమంలోనే 'అర్హ నీకు తెలుగు వచ్చా?' అని బాలయ్య అడిగారు. దీంతో 8ఏళ్ల చిన్నారి క్లిష్టమైన తెలుగు పద్యం 'అటజని కాంచె భూమిసురు డంబర' అవలీలగా పాడి వినిపించింది. అమె గుక్కతిప్పుకోకుండా క్యూట్​గా పద్యం చెప్పడంతో, ఒక్కసారిగా షో లో బాలయ్యతో సహా, ప్రేక్షకులు సైతం ఆశ్చర్యపోయారు. అలా అల్లు అర్హ తెలుగులో చక్కని పద్యం చెప్పి, బాలయ్యతోపాటు తెలుగు ప్రేక్షకులందర్నీ ఆకట్టుకుంది.

