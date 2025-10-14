సౌత్ దెబ్బకి షేక్ అయిన బాలీవుడ్- హిందీలో రూ.100 కోట్లు కొల్లగొట్టిన పాన్ ఇండియా సినిమాలివే!

ETV Bharat / entertainment

South Pan India Films
South Pan India Films (Source: Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 14, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
South Pan India Films : ఒకప్పుడు సౌత్ సినిమా అంటే కేవలం సౌత్ ఆడియన్స్‌కే పరిమితం. కానీ ఇప్పుడు సీన్ మొత్తం మారిపోయింది. ఒకే ఒక్క సినిమా దేశవ్యాప్తంగా రిలీజ్ అవ్వడం, అన్ని భాషల్లో రికార్డులు బద్దలు కొట్టడం కామన్ అయిపోయింది. ముఖ్యంగా, ఒకప్పుడు బాలీవుడ్‌కు కంచుకోటలాంటి హిందీ మార్కెట్‌లో, మన హీరోలు ఇప్పుడు వందల కోట్లను అవలీలగా కొల్లగొడుతున్నారు. స్టార్ పవర్, కంటెంట్ కారణం ఏదైనా, హిందీ ఆడియన్స్‌ను థియేటర్లకు రప్పించి 100 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిన ఆ పాన్ ఇండియా సినిమాలేంటో చూద్దాం.

రికార్డ్ బ్రేకర్స్- బాక్సాఫీస్ సునామీ!
కొన్ని సినిమాలు బాక్సాఫీస్ మీద ఊహించని స్థాయిలో దండయాత్ర చేస్తాయి. వాటి రాక ఒక సునామీలా ఉంటుంది. ఈ లిస్టులో 'పుష్ప 2: ది రూల్', 'బాహుబలి 2: ది కన్‌క్లూజన్', 'K.G.F: చాప్టర్ 2' మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉంటాయి. అల్లు అర్జున్ ఐకానిక్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, డైలాగ్ డెలివరీతో 'పుష్ప 2' కేవలం రెండు రోజుల కంటే తక్కువ సమయంలోనే హిందీలో 100 కోట్ల మార్క్‌ను దాటేసి ట్రేడ్ పండితులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇక "కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు?" అనే ఒకే ఒక్క ప్రశ్నతో 'బాహుబలి 2' మూడు రోజుల్లోనే ఈ ఫీట్ సాధించింది. రాకీ భాయ్, అధీరా మధ్య ఫైట్ చూడటానికి జనాలు ఎగబడటంతో 'K.G.F 2' కూడా రెండు రోజుల్లోనే 100 కోట్లు కొల్లగొట్టింది.

జక్కన్న మ్యాజిక్- రూల్స్ మార్చేసిన సినిమాలు
పాన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్‌కు అసలైన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి. ఆయన తీసిన ప్రతీ సినిమా ఒక గేమ్ ఛేంజర్. 'బాహుబలి: ది బిగినింగ్'తో ఈ ట్రెండ్‌కు బీజం పడింది. మొదట్లో ఈ సినిమా గురించి ఎవరికీ పెద్దగా తెలియకపోవడంతో, హిందీలో 100 కోట్లు వసూలు చేయడానికి రెండు వారాలకు పైగా పట్టింది. కానీ, ఆ తర్వాత సినిమా క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ అంతా ఇంతా కాదు. ఇక ఇద్దరు పెద్ద సూపర్ స్టార్లను ఒకే ఫ్రేమ్‌లో చూపించిన 'RRR' గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. 'నాచో నాచో' సాంగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఊపేసినా, సినిమాకు మొదట్లో అంత రద్దీ లేదు. అందుకే హిందీలో 100 కోట్లు కొట్టడానికి ఐదు రోజులు పట్టింది.

ప్రభాస్- టాక్ ఎలా ఉన్నా కలెక్షన్లు మాత్రం ఆగవు
పాన్ ఇండియా స్టార్‌గా ప్రభాస్ రేంజ్ వేరు. సినిమాకు టాక్ ఎలా ఉన్నా, ఓపెనింగ్స్ మాత్రం దుమ్మురేపుతాయి. 'కల్కి 2898 AD' చిత్రం మిక్స్‌డ్ రివ్యూస్ తెచ్చుకున్నా, నాలుగు రోజుల్లో 100 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరింది. 3D రిలీజ్, పెరిగిన టికెట్ రేట్లు దీనికి కలిసొచ్చాయి. 'బాహుబలి 2' తర్వాత భారీ అంచనాలతో వచ్చిన 'సాహో' ప్రేక్షకులను నిరాశపరిచినా, ఐదు రోజుల్లో 100 కోట్లు రాబట్టింది. ఇక 'ఆదిపురుష్' టీజర్‌తోనే నెగెటివిటీని మూటగట్టుకుంది. కానీ, రాముడి కథ కావడంతో ఓపెనింగ్స్ భారీగా వచ్చాయి, వారం రోజుల్లో 100 కోట్లు సాధించింది. 'సలార్' కథ కొందరికి అర్థం కాకపోయినా, ప్రభాస్ క్రేజ్‌తో తొమ్మిది రోజుల్లో ఈ మార్క్‌ను అందుకుంది.

ఊహించని హిట్స్
కొన్ని సినిమాలు ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా వచ్చి, సైలెంట్‌గా బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తాయి. 'పుష్ప: ది రైజ్' ఈ లిస్టులో మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. "తగ్గేదెలే" అనే ఒక్క డైలాగ్ నార్త్ ఆడియన్స్‌ను పిచ్చెక్కించింది. పాటలు సూపర్ హిట్ అయినా, ఈ సినిమా హిందీలో 100 కోట్లు కొట్టడానికి ఏకంగా 45 రోజులు పట్టింది. ఇక 'కాంతార' ఒక అద్భుతం. రిషబ్ శెట్టి ఎవరో కూడా హిందీ మార్కెట్‌లో తెలియదు. కానీ, కన్నడలో చూసిన వాళ్ల పాజిటివ్ టాక్‌తో, డబ్బింగ్ వర్షన్ రిలీజ్ చేస్తే రికార్డులు బద్దలు కొట్టింది. చాలా తక్కువ సమయంలోనే 100 కోట్లు వసూలు చేసి అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది.

ఈ లిస్టులో సౌత్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా ఉన్నారు. ఆయన నటించిన '2.0' సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ ఐదు రోజుల్లో 100 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరింది. రజినీ స్టార్‌డమ్‌కు తోడు, విలన్‌గా అక్షయ్ కుమార్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం సినిమాకు బాగా ప్లస్ అయ్యింది. ప్రస్తుతం, 'కాంతార: చాప్టర్ 1' థియేటర్లలో రన్ అవుతూ, వారంలోనే 100 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిపోయింది. రాబోయే కొద్ది నెలల్లో పెద్ద పాన్ ఇండియా సినిమాలేవీ లేకపోవడంతో, అందరి కళ్ళు ఇప్పుడు రాకింగ్ స్టార్ యష్ 'టాక్సిక్' సినిమాపైనే ఉన్నాయి. యష్ మరోసారి 'K.G.F 2' మ్యాజిక్‌ను రిపీట్ చేస్తాడో లేదో చూడాలి.

HINDI BOX OFFICE REPORT
100 CRORE CLUB TELUGU
SOUTH INDIAN CINEMA
BAAHUBALI 2 LATEST NEWS
SOUTH PAN INDIA FILMS

