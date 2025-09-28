ETV Bharat / entertainment

Folk Singer Ramu Rathod: ఆమెను బొంబాయికి రమ్మని - ఇతను బిగ్​ బాస్​కి వచ్చేశాడు! - యూట్యూబ్​ సెన్సేషన్​ రాము బయోగ్రఫీ తెలుసా?

- మారుమూల గ్రామంలో పుట్టి బిగ్​బాస్​లోకి - రాము రాథోడ్​ గురించి ఈ వివరాలు తెలుసా?

Folk Singer Ramu Rathod
Folk Singer Ramu Rathod (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Folk Singer Ramu Rathod: టాలెంట్​ ఉండాలేగానీ నెత్తిన పెట్టుకుంటోంది సోషల్ మీడియా! ఈ ప్లాట్​ ఫామ్​ ద్వారా ఓవర్​ నైట్​ స్టార్లుగా మారిపోయిన వారు ఎందరో! అలాంటి వారిలో లేటెస్ట్ స్టార్​ రాము రాథోడ్. అయితే స్టార్​డమ్​ రావడం వేరు, దానిని నిలబెట్టుకోవడం వేరు. ఇలా నిలబెట్టుకున్న కొద్ది మందిలో రాము కూడా ఉన్నారు. 'రాను బొంబాయికి రాను' అంటూ అటు తన గాత్రంతో, ఇటు నాట్యంతో అదరగొట్టేశారు. ఎంతగా అంటే.. అతని పేరు కొందరికి తెలియకపోవచ్చుగానీ, ఆ పాట పేరు చెప్పగానే ఇట్టే గుర్తుపట్టేస్తారు! ఆ పాపులారిటీతోనే బిగ్​బాస్​ ఇంటి గడపలోకి సగర్వంగా ప్రవేశించారు. ఈ క్రమంలో అతడి గురించిన మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం.

రామ్ రాథోడ్ తెలంగాణలోని మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా, భూత్పూర్ మండలం, గోపాల్ పూర్ తాండాలో జన్మించాడు. రాము రాథోడ్ తన తల్లిదండ్రులకు ఐదవ సంతానం. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన రాముకు చిన్నప్పటి నుంచే పాటలు, జానపద కళలపై ఆసక్తి ఎక్కువ. తండ్రి కూడా జానపద గాయకుడు కావడంతో ఆ ఆసక్తి అతనితోపాటు పెరిగి పెద్దదైంది. దీంతో చదువుతూనే.. ఏదైనా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్, స్కూల్ ఈవెంట్స్​లలో పాటలు, డాన్సులు చేస్తూ అలరించేవాడు.

కరోనా నుంచి మారిన లైఫ్​: చదువు పూర్తైన తర్వాత ఉద్యోగం కాకుండా పాటలు పాడే అలవాటుని సీరియస్​గా తీసుకున్న రాము.. కోవిడ్ టైమ్​ను పూర్తిగా సద్వినియోగపరుచుకున్నాడు. లాక్​డౌన్​ సమయంలో యూట్యూబ్ ద్వారా తన టాలెంట్​ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నాడు. అప్పటివరకు ఎవరో రాసి, పాడిన పాటలకు డాన్సులు వేసే అతడు.. తానే సొంతంగా పాటలు రాసి కంపోజ్ చేయడం స్టార్ చేశాడు. అలా మొదటగా "సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే ఓ చిన్న రాములమ్మ" అనే ఫోక్ సాంగ్ కంపోజ్ చేసి యూట్యూబ్​లో రిలీజ్ చేశాడు. ఊహించని విధంగా యూట్యూబ్​లో మిలియన్ల వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. దీంతో రాము ఒక్కసారిగా పాపులర్​ అయ్యాడు. జానపద పాటలకు ఆధునిక హంగులు జోడించి యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం మొదలు పెట్టాడు.

550 మిలియన్ల వ్యూస్​తో రికార్డ్: ఇలా సొంతంగా పాటలు రాసి కంపోజ్​ చేయడం మొదలుపెట్టిన రాము రీసెంట్​గా "రాను బొంబాయికి రాను" అనే పాటతో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేశాడు. ఈ పాట యూట్యూబ్​లో వేలు, లక్షలు కాదు.. ఏకంగా 550 మిలియన్ల వ్యూస్​తో సంచలనం సృష్టించింది. ఎక్కడ చూసినా ఇదే పాట మారుమోగింది. ఇంకా మోగుతూనే ఉంది. యూట్యూబ్, ఇన్​స్టాగ్రామ్ లో ఈపాటపై లక్షల్లో రీల్స్ వైరల్ అయ్యాయి. పెద్ద పెద్ద సినిమా పాటలకు కూడా రానన్ని వ్యూస్ "రాను బొంబాయికి" పాటకు వచ్చాయి. ఊరుదాటకుండానే ప్రపంచమంతా తన పాట వినేలా చేశాడు రాము. సినిమాల్లో కూడా అతడి పాటలు పెట్టుకునే స్థాయికి వెళ్లాడు. ఇటీవలే సందీప్ కిషన్ హీరోగా విడుదలైన 'మజాకా' సినిమాలో 'సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే రాములమ్మ' పాటను రీమేక్ వెర్షన్​లో యూజ్ చేసుకున్నారు.

Bigg Boss Sanjana: బిగ్​ బాస్​ కంటిస్టెంట్​కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు! - హౌజ్ లో ఖేల్ ఖతమైనట్టేనా?

Bigg Boss 3rd Week Elimination: ఎలిమినేషన్​ బటన్​ నొక్కేసిన ఆడియెన్స్​ - ఆమె బ్యాగ్ సర్దేయడం పక్కా?

For All Latest Updates

TAGGED:

FOLK SINGER RAMU RATHODRAMU RATHOD BACKGROUNDRANU BOMBAI KI RANU SONGరాను బొంబాయికి రాను సింగర్​ రాముFOLK SINGER RAMU RATHOD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.