Published : September 28, 2025 at 3:18 PM IST
Folk Singer Ramu Rathod: టాలెంట్ ఉండాలేగానీ నెత్తిన పెట్టుకుంటోంది సోషల్ మీడియా! ఈ ప్లాట్ ఫామ్ ద్వారా ఓవర్ నైట్ స్టార్లుగా మారిపోయిన వారు ఎందరో! అలాంటి వారిలో లేటెస్ట్ స్టార్ రాము రాథోడ్. అయితే స్టార్డమ్ రావడం వేరు, దానిని నిలబెట్టుకోవడం వేరు. ఇలా నిలబెట్టుకున్న కొద్ది మందిలో రాము కూడా ఉన్నారు. 'రాను బొంబాయికి రాను' అంటూ అటు తన గాత్రంతో, ఇటు నాట్యంతో అదరగొట్టేశారు. ఎంతగా అంటే.. అతని పేరు కొందరికి తెలియకపోవచ్చుగానీ, ఆ పాట పేరు చెప్పగానే ఇట్టే గుర్తుపట్టేస్తారు! ఆ పాపులారిటీతోనే బిగ్బాస్ ఇంటి గడపలోకి సగర్వంగా ప్రవేశించారు. ఈ క్రమంలో అతడి గురించిన మరిన్ని వివరాలు చూద్దాం.
రామ్ రాథోడ్ తెలంగాణలోని మహబూబ్నగర్ జిల్లా, భూత్పూర్ మండలం, గోపాల్ పూర్ తాండాలో జన్మించాడు. రాము రాథోడ్ తన తల్లిదండ్రులకు ఐదవ సంతానం. డిగ్రీ పూర్తి చేసిన రాముకు చిన్నప్పటి నుంచే పాటలు, జానపద కళలపై ఆసక్తి ఎక్కువ. తండ్రి కూడా జానపద గాయకుడు కావడంతో ఆ ఆసక్తి అతనితోపాటు పెరిగి పెద్దదైంది. దీంతో చదువుతూనే.. ఏదైనా ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్, స్కూల్ ఈవెంట్స్లలో పాటలు, డాన్సులు చేస్తూ అలరించేవాడు.
కరోనా నుంచి మారిన లైఫ్: చదువు పూర్తైన తర్వాత ఉద్యోగం కాకుండా పాటలు పాడే అలవాటుని సీరియస్గా తీసుకున్న రాము.. కోవిడ్ టైమ్ను పూర్తిగా సద్వినియోగపరుచుకున్నాడు. లాక్డౌన్ సమయంలో యూట్యూబ్ ద్వారా తన టాలెంట్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని అనుకున్నాడు. అప్పటివరకు ఎవరో రాసి, పాడిన పాటలకు డాన్సులు వేసే అతడు.. తానే సొంతంగా పాటలు రాసి కంపోజ్ చేయడం స్టార్ చేశాడు. అలా మొదటగా "సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే ఓ చిన్న రాములమ్మ" అనే ఫోక్ సాంగ్ కంపోజ్ చేసి యూట్యూబ్లో రిలీజ్ చేశాడు. ఊహించని విధంగా యూట్యూబ్లో మిలియన్ల వ్యూస్ సొంతం చేసుకుంది. దీంతో రాము ఒక్కసారిగా పాపులర్ అయ్యాడు. జానపద పాటలకు ఆధునిక హంగులు జోడించి యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం మొదలు పెట్టాడు.
550 మిలియన్ల వ్యూస్తో రికార్డ్: ఇలా సొంతంగా పాటలు రాసి కంపోజ్ చేయడం మొదలుపెట్టిన రాము రీసెంట్గా "రాను బొంబాయికి రాను" అనే పాటతో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేశాడు. ఈ పాట యూట్యూబ్లో వేలు, లక్షలు కాదు.. ఏకంగా 550 మిలియన్ల వ్యూస్తో సంచలనం సృష్టించింది. ఎక్కడ చూసినా ఇదే పాట మారుమోగింది. ఇంకా మోగుతూనే ఉంది. యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఈపాటపై లక్షల్లో రీల్స్ వైరల్ అయ్యాయి. పెద్ద పెద్ద సినిమా పాటలకు కూడా రానన్ని వ్యూస్ "రాను బొంబాయికి" పాటకు వచ్చాయి. ఊరుదాటకుండానే ప్రపంచమంతా తన పాట వినేలా చేశాడు రాము. సినిమాల్లో కూడా అతడి పాటలు పెట్టుకునే స్థాయికి వెళ్లాడు. ఇటీవలే సందీప్ కిషన్ హీరోగా విడుదలైన 'మజాకా' సినిమాలో 'సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే రాములమ్మ' పాటను రీమేక్ వెర్షన్లో యూజ్ చేసుకున్నారు.
