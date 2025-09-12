ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

- మొదట మోడలింగ్​లో​ మెరిసి నిర్మాత చేతిలో మోసపోయి బిగ్​బాస్​తో రీఎంట్రీ - ఫ్లోరా సైనీ బ్యాక్​ స్టోరీ ఇదే!

Flora Saini Background
Flora Saini Background (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 12, 2025 at 1:56 PM IST

Updated : September 12, 2025 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Flora Saini Background: సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీన గ్రాండ్​గా మొదలైన బిగ్​బాస్​ సీజన్​లో రెండో కంటెస్టెంట్​గా అడుగుపెట్టిన వ్యక్తి ఆశా సైనీ. బాలకృష్ణ నటించిన నరసింహనాయుడు సినిమాలో లక్స్​ పాప పాటతో ఫేమ్​ తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ గురించి చాలా మందికి తెలియదు. ఈ క్రమంలోనే ఈమె ఎక్కడ పుట్టింది? ఏఏ సినిమాలు చేసింది సహా ఇతర వివరాలు తెలుసుకుందాం.

ఆశా సైనీ అసలు పేరు ఫ్లోరా సైనీ (Flora Saini). 1978, సెప్టెంబర్​ 29వ తేదీన చండీగఢ్​లో సైనిక కుటుంబంలో జన్మించింది. ఉదంపూర్​, దిల్లీలోని ఓ ఆర్మీ పబ్లిక్​ స్కూల్​లో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వతా గ్యాడ్రుయేషన్​ కంప్లీట్​ చేసిన ఫ్లోరా, ఫ్యామిలీ కోల్​కతాకు షిఫ్ట్​ అయినప్పుడు మోడలింగ్​లో అడుగుపెట్టారు.

సినీ జీవితం ఇదే: మోడలింగ్​ చేస్తూనే 1999లో "ప్రేమ కోసం" సినిమాతో కథానాయికగా వెండితెరకు పరిచయమైంది. ఆ సమయంలోనే నిర్మాత తనకు చెప్పకుండా తన పేరును ఆశా సైనీగా మార్చినట్లు ఒకానొక సందర్భంలో వెల్లడించింది. ఇక ఆ తర్వాత వెంకటేష్​ - ఆర్తి అగర్వాల్​ జంటగా నటించిన నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌ సినిమాలో ఆర్తి అగర్వాల్ ఫ్రెండ్ ఆశగా కనిపించి మంచి క్రేజ్ సంపాదించుకుంది. అనంతరం బాలకృష్ణ నటించిన నరసింహ నాయుడులో ఈ అమ్మడు మెరిసింది. ఈ సినిమాలో వచ్చిన లక్స్​ పాప పాటతో మరింత పాపులర్​ అయ్యింది. ఆ తర్వాత ప్రేమతో రా, మైఖేల్‌ మదన కామరాజు, ఆ ఇంట్లో, మనసున్న మారాజు, చెప్పాలని ఉంది, చాలా బాగుంది, సర్దుకుపోదాం రండి సహా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించింది. ఇక తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ, కన్నడ, పంజాబీ, హిందీ భాషల్లోనూ యాక్ట్‌ చేసింది. అలాగే రానా నాయుడు, ద ట్రయల్‌ వెబ్‌ సిరీస్‌లలోనూ మెరిసింది.

లిమ్కా బుక్​లో చోటు: ఈ బ్యూటీకి లిమ్కా బుక్​ ఆఫ్​ వరల్డ్​ రికార్డులో కూడా చోటు లభించింది. కారణం ఒకేరోజు ఎక్కువ సినిమాలు రిలీజ్​ అయిన సందర్భంగా ఈ గౌరవం దక్కింది. బ్రోకర్​(తెలుగు), విస్మయ ప్రణయ(కన్నడ), Vah Re Vah(కన్నడ) ఈ మూడు చిత్రాలు 2010 డిసెంబర్​ 31వ తేదీన విడుదల అయ్యాయి. అంతేకాకుండా 2010లో ఉత్తరాఖండ్​ రతన్​ అవార్డును కూడా అందుకుంది. అలాగే పేదలు, వెనకబడిన వర్గాల వారికోసం చేసిన కృషిగి గానూ మారిషస్​లో "ది గ్రేట్​ డాటర్​ ఆఫ్​ సాయిల్​" అవార్డును కూడా అందుకుంది.

నిర్మాత చేతిలో మోసం: అందరమ్మాయిల్లాగే తానూ ప్రేమలో పడింది. నమ్మిన ప్రియుడి చేతిల్లో నరకం చూసింది. ఆ మధ్య తనపై దాడి జరిగినట్లుగా సోషల్​ మీడియా వేదికగా ఫోటోలు కూడా షేర్‌ చేసింది. "20 ఏళ్ల వయసులో కెరీర్‌ పరంగా నేను ఉత్తమ స్థానంలో ఉన్నాను. అప్పటికే పది చిత్రాల్లో నటించాను. ఎంతోమంది డిజైనర్ల బ్రాండ్స్‌ కోసం మోడల్‌గా పనిచేశాను. అదే సమయంలో ఓ నిర్మాతతో ప్రేమలో పడ్డాను. కొద్ది రోజులకే పరిస్థితులు మారిపోయాయి. అతడు నన్ను వేధింపులకు గురి చేశాడు. నా ముఖం, ఇతర ప్రైవేట్‌ భాగాలపై కొట్టడం మొదలుపెట్టాడు. నా ఫోన్‌ లాక్కొన్నాడు. నటించవద్దని బలవంతం చేశాడు. 14 నెలలపాటు ఎవరితోనూ మాట్లాడనివ్వలేదు. ఓరోజు సాయంత్రం నన్ను పొట్టపై తన్నాడు. ఆ బాధ భరించలేక అక్కడి నుంచి పారిపోయాను. అమ్మానాన్నలను కలిసి వాళ్లతో ఉన్నాను" అంటూ తను పడిన బాధలను సోషల్​ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.

మళ్లీ బిగ్​బాస్​ ద్వారా రీఎంట్రీ: 2013లో వచ్చిన తెలుగు ఒరిజనల్ సినిమా సహస్రలో స్పెషల్ అప్పిరియన్స్ ఇచ్చిన ఆశా సైనీ మళ్లీ టాలీవుడ్‌లో కనిపించలేదు. సుమారు 12 ఏళ్ల తర్వాత బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్‌తో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తనని ఫ్లోరా సైనీగానే పిలవాలని నాగార్జునకు నేరుగా చెప్పేసింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ వారం నామినేషన్​లో ఉంది. మరి సేవ్​ అవుతుందో? లేదో చూడాలి.

Bigg Boss 9: టీచర్​ కావాల్సిన బ్యూటీ యాక్ట్రెస్​ అయ్యింది! - ఈ బిగ్​బాస్​ కంటెస్టెంట్​ గురించి తెలుసా?

Bigg Boss 9 Telugu Day 3 Episode: హౌజ్​లో "గుడ్డు" పోయింది - వాళ్ల ముగ్గురిని ఇరికించిన సంజనా!

Last Updated : September 12, 2025 at 2:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FLORA SAINI BIOGRAPHY AND MOVIESFLORA SAINI BACKGROUNDASHA SAINI BACKGROUNDబిగ్​బాస్​ ఫ్లోరా సైనీFLORA SAINI BACKGROUND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.