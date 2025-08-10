Essay Contest 2025

ఫిల్మ్​ఫేర్ అవార్డ్స్ ఫుల్ లిస్ట్- చిరు, బన్నీ, నానికి పురస్కారాలు - FILMFARE AWARDS 2025

2025 ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్- పుష్ప పాటకు డ్యాన్స్ చేసిన దేవీ శ్రీ ప్రసాద్, శిరీష్, మంచు లక్ష్మి

Filmfare Awards 2025
Filmfare Awards 2025 (Source : Filmfare 'x' Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read

Filmfare Awards 2025 : 2025 ఫిల్మ్​ఫేర్ గ్లామర్ అండ్ స్టైల్​ అవార్డ్స్ సౌత్​​లో తెలుగు స్టార్స్ సత్తా చాటారు. పలు విభాగాల్లో టాలీవుడ్ నుంచి నటీనటులు ఎంపికయ్యారు. ఈ అవార్డుల ప్రధానోత్సం శనివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్​లో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి నేచురల్ స్టార్ నాని, సుధీర్ బాబు, మంచు లక్ష్మి, సందీప్ కిషన్, సిద్ధార్థ్, అడివి శేష్, రాశీ ఖన్నా, దేవీ శ్రీ ప్రసాద్, అదితి రావ్ హైదరీ, మాళవికా మోహనన్,ప్రగ్యా జైస్వాల్, భాగ్యశ్రీ బోర్సే హాజరై సందడి చేశారు.

ఈ ఆవార్డ్స్​లో సౌత్ నుంచి మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్టైల్ ఐకాన్ డౌన్ ది ఇయర్స్​గా ఎంపికయ్యారు. విక్టరీ వెంకటేశ్​కు స్టార్ ఆఫ్ ఆల్ సీజన్స్​ అవార్డు దక్కింది. ఇక స్టైలిష్ అండ్ ఐకాన్ అవార్డ్​ పుష్ప స్టార్ అల్లు అర్జున్​ దక్కించుకున్నారు. కాగా, టాలీవుడ్ నుంచి ఈసారి అవార్డులు దక్కించుకున్నది వీళ్లే!0

  • స్టైల్ ఐకాన్ డౌన్ ది ఇయర్స్ - మెగాస్టార్ చిరంజీవి
  • స్టార్ ఆఫ్ ఆల్ సీజన్స్ - విక్టరీ వెంకటేశ్
  • స్టైలిష్ అండ్ ఐకాన్ అవార్డు - అల్లు అర్జున్
  • మ్యాన్ ఆఫ్ స్టైల్ అండ్ సబ్ స్టాన్స్ - నేచురల్ స్టార్ నాని
  • గ్లామరస్ యూత్ ఐకాన్ (మేల్ ) - విజయ్ దేవరకొండ
  • గ్లామరస్ యూత్ ఐకాన్ ( ఫీమేల్ ) - రాశీ ఖన్నా
  • హాట్ స్టేప్పర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ( మేల్ ) - అడివి శేష్
  • మోస్ట్ గ్లామరస్ స్టార్ (మేల్)- సుధీర్ బాబు
  • ఫ్యాషన్ ఫార్వర్డ్ విన్ (మేల్) - సిద్ధార్థ్​
  • రెడ్ కార్పేట్ లుక్ ఆఫ్ ది ఇయర్ (మేల్)- సందీప్ కిషన్
  • హాట్ స్టేప్పర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ( ఫిమేల్ )- మాళవిక మోహనన్
  • స్టైలిష్ ఉమెన్ - అదితీ రావు హైదరీ
  • ఫిట్ అండ్ ఫాబులస్ (ఫీమేల్)- ప్రగ్యా జైశ్వాల్
  • అల్టిమేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్- దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
  • అల్టిమేట్ సింగర్ (ఫీమేల్)- చిన్మయి శ్రీపాద
  • స్టైలిష్ డైరెక్టర్ - అనిల్ రావిపూడి
  • స్టైలిష్ మూవీ మొఘల్ - సూర్యదేవర నాగవంశీ (సితార ఎంటర్​టైన్​మెంట్స్​)

కాగా, గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి తెలుగు నుంచి ఎక్కువ మంది ఎక్కువ విభాగాల్లో అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. పలువురు స్టార్లకు ప్రత్యేక కేటగిరీల్లో అవార్డులు దక్కాయి. నాని, రాశీఖన్నా, భాగ్య శ్రీ, అడివి శేష్, సందీప్ కిషన్, సిద్ధార్థ్, చిన్మయి, దేవీ శ్రీ ప్రసాద్, నిర్మాత నాగవంశీ, ప్రగ్యా జైస్వాల్, మాళవిక మోహనన్, డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి స్వయంగా కార్యక్రమానికి హాజరై అవార్డులు అందుకున్నారు. అలాగే తారలంతా స్పెషల్ డిజైన్ ఔట్​ఫిట్​లో హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఈ ఈవెంట్​కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

పుష్ప పాటకు సందడి
ఈ ఈవెంట్​లో పుష్ప టైటిల్ సాంగ్​కు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్, అల్లు శిరీష్, ప్రగ్యా జైశ్వాల్, మంచు లక్ష్మి, సుధీర్, సందీప్ కిషన్​ తదితరలు డ్యాన్స్ చేసి అలరించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను ఫిల్మ్​ఫేర్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఇది వైరల్ అవుతోంది.

