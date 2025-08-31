ETV Bharat / entertainment

సినీ కార్మికులకు వేతనాలు పెంచిన ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ - ఎంతంటే? - SALARY HIKE FOR MOVIE MAKERS

సినీ కార్మికుల వేతనాల పెంపు- అధికారికంగా ప్రకటించిన ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌

Salary Hike For Movie Makers
Salary Hike For Movie Makers
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 7:18 AM IST

Salary Hike For Movie Makers : తెలుగు సినిమా రంగానికి కీలకమైన అప్‌డేట్ ఇది. సినీ కార్మికుల వేతనాలను పెంచుతూ ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈనెల 22న కార్మిక శాఖ సమక్షంలో 13 కార్మిక సంఘాలు, నిర్మాతల మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం మేరకు వేతనాల్లో 22.5 శాతం పెంపును ఆమోదించినట్లు వెల్లడించింది. ఇందులో భాగంగా ఈనెల 22 నుంచి వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు 22 వరకు 15 శాతం వేతన పెంపు అమలులోకి రానుంది. సంఘాల వారీగా వేతనాల సవరణ జాబితాను తయారు చేసి, నిర్మాతలకు లేఖలు పంపినట్లు సమాచారం.

జూనియర్‌ ఆర్టిస్టుల వర్గీకరణ ప్రకారం 'ఏ' కేటగిరీకి రూ.1,420, 'బి' కేటగిరీకి రూ.1,175, 'సి' కేటగిరీకి రూ.930 ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. అలాగే ఉదయం అల్పాహారం అందించని పరిస్థితిలో అదనంగా రూ.70, మధ్యాహ్నం భోజనం ఇవ్వనప్పుడు రూ.100 చెల్లించాలని నిబంధన అమలు చేయనున్నారు. ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 9 వరకు కాల్‌షీట్‌కు రూ.1,470, హాఫ్‌ కాల్‌షీట్‌కు రూ.735గా వేతనం నిర్ణయించారు. నాలుగు గంటల పని సమయం దాటితేనే పూర్తి వేతనం చెల్లించాల్సి ఉంటుందని ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ స్పష్టం చేసింది.

ఈ సందర్భంగా ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ కార్యదర్శి దామోదర్‌ ప్రసాద్‌ మాట్లాడుతూ, కార్మికుల జీతాలు లేదా ఇతర నిబంధనలకు సంబంధించి సమస్యలు తలెత్తితే, వాటిని పరిశీలించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కమిటీ ఏర్పాటు చేయనుందని తెలిపారు. ఆ కమిటీ ఏర్పడే వరకు ఆగస్టు 21న కార్మిక శాఖ మినిట్స్‌లో పేర్కొన్న మార్గదర్శకాలను అనుసరించాలని నిర్మాతలకు సూచించారు. ఇతర వర్కింగ్‌ కండీషన్లు, అలవెన్సులు మాత్రం 2022లో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారమే కొనసాగుతాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

అప్పట్లో వేతనాల పెంపుకు నో చెప్పిన ఫెడరెషన్​
ఇటీవల జరిగిన సుదీర్ఘ సమావేశం అనంతరం నిర్మాతలు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, మూడు విడతలుగా వేతనాలు పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. రోజుకు రూ.2 వేల కన్నా తక్కువ సంపాదిస్తున్న వారికి పెంపు వర్తిస్తుందని, మొదటి ఏడాది 15 శాతం, రెండో ఏడాది 5 శాతం, మూడో ఏడాది మరో 5 శాతం పెంచుతామని ఫిల్మ్‌ ఛాంబర్‌ కార్యదర్శి దామోదర ప్రసాద్‌ స్పష్టం చేశారు.

రోజువారీ వేతనం రూ.1000 కన్నా తక్కువగా ఉన్న వారికి వెంటనే 20 శాతం పెంచుతామని, రెండో ఏడాది ఎలాంటి పెంపు ఉండదని, మూడో ఏడాది మరో 5 శాతం పెరుగుతుందని వివరించారు. చిన్న సినిమాల విషయంలో మాత్రం పాత వేతనాలే కొనసాగుతాయని, చిన్న సినిమా అంటే ఎంత బడ్జెట్‌ అనే దానిపై త్వరలోనే స్పష్టత ఇస్తామని వెల్లడించారు. అయితే నిర్మాతల ఈ నిర్ణయాన్ని ఫెడరేషన్‌ నేతలు తిరస్కరించారు. నిర్మాతలు విధించిన షరతులు అంగీకారయోగ్యం కావని, 13 సంఘాలకు సమానంగా వేతనాలు పెంచాలని డిమాండ్‌ చేశారు. యూనియన్ల ఐక్యతను దెబ్బతీసేలా నిర్మాతల చర్యలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు.

