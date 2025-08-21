Peddi Movie Interesting Fact : గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్- బుచ్చిబాబు సనా కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'పెద్ది'. ఇప్పుడు ఆ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. పెద్ది కోసం రామ్ చరణ్ ఫుల్గా మేకోవర్ అవుతున్నారు. జిమ్లో కసరత్తులు చేస్తూనే ఉన్నారు. దీంతో సినిమా పై భారీ అంచనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. తాజాగా మూవీకి సంబంధించి ఆసక్తికరమైన విషయం ఒకటి బయటికి వచ్చింది. ఇది విన్న ఫ్యాన్స్ ఏంటీ నిజమేనా అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.
విజయనగరం యాస కోసం రీసెర్చ్!
పెద్ది సినిమా కథ ఉత్తరాంధ్రలోని విజయనగరం ప్రాంతం చుట్టూ తిరుగుతుందని సమాచారం. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్లో రామ్ చరణ్ స్థానిక యాసలో డైలాగ్లు చెప్పడం ఫ్యాన్స్ను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ యాస డీటైలింగ్ కోసం దర్శకుడు బుచ్చి బాబు, పాపులర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫిల్మీమోజీ టీమ్ను సంప్రదించారట.
ఫిల్మీమోజీ సాయి కిరణ్ రివీల్
ఇటీవల ఫిల్మీమోజీ టీమ్లోని సాయి కిరణ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఈ విషయాన్ని బయటపెట్టారు. బుచ్చి బాబు తన పనిని చూసి మెచ్చి, 'పెద్ది' సినిమాకి డైలాగ్ రైటింగ్లో సహకరించమని ఆఫర్ ఇచ్చారని చెప్పారు. అయితే ఫిల్మీమోజీకి సంబంధించిన ప్రాజెక్టుల వల్ల ఫుల్గా పని చేయలేకపోయినా, కొన్ని డైలాగ్లకు సహకారం ఇచ్చానని సాయి వెల్లడించారు. ఈ ఇంటర్వ్యూ క్లిప్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రామ్ చరణ్ అభిమానులు, డైరెక్టర్ బుచ్చి బాబు చూపిస్తున్న డెడికేషన్కు ఫుల్గా ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
పెద్ది సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో జరుగుతోంది. మూవీకి సంబంధించిన సీన్స్ శరవేగంగా షూట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మూవీ మేకర్స్ సినిమా టీజర్ను ఇప్పటికే విడుదల చేశారు. దీనికి భారీ స్థాయిలో ఫ్యాన్స్ నుంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ సినిమాను తెరపై చూసేందుకు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా సినిమా ఓటీటీ డీల్స్ క్లోజ్ అయినట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ దాదాపు రూ. 100కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయట. కానీ, ఈ విషయంపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
'పెద్ది'లో బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. కన్నడ స్టార్ శివ రాజ్ కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, ఇతరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీశ్ కిలారు నిర్మిస్తున్నారు.
