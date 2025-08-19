Faisal Khan Allegations : బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్ సోదరుడు, నటుడు ఫైసల్ ఖాన్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన అన్న ఆమీర్, బ్రిటిష్ జర్నలిస్టు జెసికా హైన్స్తో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారని, వారిద్దరికి బాబు పుట్టాడని ఫైసల్ ఖాన్ ఆరోపణలు చేశారు. ప్రస్తుతం అవి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఇటీవల మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ "ఆమిర్ రీనా దత్తాతో వివాహం చేసుకున్నారు. తర్వాత విడాకులు తీసుకున్నారు. అదే సమయంలో ఆయనకు జెసికా హైన్స్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత వారిద్దరి మధ్య సంబంధం బలపడింది. వారిద్దరికి ఒక బిడ్డ పుట్టాడు. ఆ సమయంలో ఆమిర్ కిరణ్తో కలిసి జీవిస్తున్నారు" అని ఫైసల్ అన్నారు. తన కుటుంబం బలవంతంగా పెళ్లి చేయాలని ఒత్తిడి చేసిందని, తనను మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్టుగా చూపించిందని ఆరోపించారు.
జెసికా హైన్స్ ఎవరు?
జెసికా హైన్స్ బ్రిటిష్ జర్నలిస్టు, రచయిత. ఆమె అమితాబ్ బచ్చన్ జీవిత చరిత్రపై పని చేయడానికి భారత్కు వచ్చిన సమయంలో బాలీవుడ్తో సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. 2005లో స్టార్డస్ట్ మ్యాగజైన్ ఆమీర్–జెసికా సంబంధంపై మొదట కథనాన్ని ప్రచురించింది. ఘులామ్ చిత్రీకరణ సమయంలో ఇద్దరూ కలుసుకున్నారని అప్పటి వార్తలు వచ్చాయి. జెసికా ఒక కుమారుడికి జన్మనిచ్చి, అతనికి జాన్ అనే పేరు పెట్టారు. తర్వాత ఆమె లండన్కి చెందిన వ్యాపారవేత్త విలియమ్ టాల్బాట్ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఇటీవల జాన్ ఫొటోలు బయటకు రావడంతో మళ్లీ ఈ వివాదం తెరపైకి వచ్చింది. ఆమీర్లాగే కనిపిస్తున్నాడని కొందరు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేశారు. అయితే ఆమీర్ ఈ విషయంపై ఎప్పుడూ స్పందించలేదు.
యానిమల్ సినిమా పోలిక
తాజాగా జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఫైసల్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ –"సందీప్ రెడ్డి వంగా ఈ రోజుల్లోని సంబంధాలను చాలా నిజాయితీగా చూపించారు. ఆయన సినిమాను నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. యానిమల్ సినిమా చూడని వారు తప్పకుండా చూడాలి" అని అభిప్రాయపడ్డారు. తన కుటుంబం పెళ్లి ఒత్తిడి తెచ్చిందని, అంతేకాకుండా ఒక సమయంలో తనను సొంత ఆంటీతో పెళ్లి చేయాలని చూశారని ఫైసల్ ఆరోపించారు. మీడియా ప్రతినిధులు దీనిపై క్లారిటీ ఇవ్వమని కోరగా – "హు, మేరీ ఆంటీ కే సాథ్" అంటూ ఆయన హిందీలో సమాధానమిచ్చారు.
మానసిక సమస్యల ఆరోపణలు
ఫైసల్ గతంలో కూడా తన కుటుంబం తనను బలవంతంగా మందులు తినిపించిందని, మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్టుగా చూపించిందని ఆరోపించారు. అయితే అతడి కుటుంబం ఎప్పటికప్పుడు ఆరోపణలను ఖండిస్తోంది. ఇటీవల ఫైసల్ పబ్లిక్ నోటీసు విడుదల చేస్తూ – తన కుటుంబంతో ఉన్న అన్ని సంబంధాలను తెంచుకుంటున్నట్టు, వారి ఆస్తి నుంచి కూడా తప్పుకుంటున్నట్టు ప్రకటించారు.
"ఫైసల్ చేసిన ఆరోపణలు బాధాకరమైనవి, తప్పుదారి పట్టించేలా ఉన్నాయి. ఆయన సంక్షేమం కోసం తీసుకున్న నిర్ణయాలు వైద్యుల సూచనలతో కలసి తీసుకున్నవే" అని కుటుంబసబ్యులు స్పష్టం చేశారు. మీడియా ఈ వ్యక్తిగత విషయాలను సెన్సేషనల్గా చూపవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఫైసల్ ఆరోపణలపై ఆమీర్ ఖాన్, రీనా దత్తా, కిరణ్ రావు, జునైద్ ఖాన్, ఐరా ఖాన్, మాన్సూర్ ఖాన్, ఇమ్రాన్ ఖాన్ తదితర కుటుంబ సభ్యులు సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు.