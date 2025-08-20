Fahadh Faasil Hollywood Offer : ఓ వైపు హీరోగా, మరోవైపు విలన్గా, ఇంకోవైపు కీలక పాత్రలు ఇలా వైవిధ్యమైన రోల్స్ చేస్తూ ప్రేక్షకుల్లో స్టార్ ఇమేజ్ సంపాదించుకున్న నటుడు ఫహద్ ఫాజిల్. ముఖ్యంగా పుష్ప సిరీస్లో విలన్గా నటించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరయ్యాడు ఈ మలయాళ స్టార్ యాక్టర్. కేవలం సౌత్ వరకే కాదు ఆయన నటకు ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలోనూ మంచి క్రేజ్ ఉంది. స్టార్ ఇమేజ్ను సంపాదించుకున్న ఫాజిల్ హాలీవుడ్ సినిమా ఆఫర్ వచ్చిందని, కానీ అది చేజారిపోయిందట. అదే విషయాన్ని ఇటీవల పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.
ఆస్కార్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ అలెజాండ్రో గొంజాలెజ్ ఇనారిటు మూవీలో ఆఫర్ వచ్చిందని, ఇంగ్లీష్ రాకపోవడం వల్లే దానికి నో చెప్పినట్లు ఫహద్ ఫాజిల్ తెలిపారు. " 'ది రెవెనెంట్', 'బర్డ్మ్యాన్' మూవీల దర్శకుడు ఇనారిటు తన ప్రాజెక్ట్లో ఓ పాత్ర కోసం వ్యక్తిగతంగా ఫోన్ చేసి నన్ను సంప్రదించారు. అందుకోసం భాషపై పట్టు రావాలంటే మూడు నెలల పాటు అమెరికాలో ఉండాలని అడిగా. కానీ వాళ్లు ఆసక్తి చూపలేదు. ఆ విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే హాలీవుడ్ సినిమాలో నటించేవాడిని. కానీ ఆ పాత్రను కోల్పోయినందుకు నేను బాధపడలేదు. కమర్షియల్గా ఆలోచిస్తే ఆ పాత్రకు నేను సరిపోను అని భావించా. మా ఇద్దరి మధ్య చర్చల్లోనే నా భాష పరిజ్ఞానం చూసి ఇనారిటు ఓ నిర్ణయానికి వచ్చేశారు అని అనిపించింది. ఇలాంటి చర్చలు చాలా సినిమాలకు జరిగాయి. నా జీవితంలో మ్యాజిక్ ఏదైనా జరిగిదంటే అదే మలయాళ సినిమాల్లోనే. ఇక్కడ సాధించిన విజయాలు సంతోషాన్ని ఇచ్చాయి. నా పనిని ఇక్కడ నుంచే చేయడం నాకు ఆనందం' అని ఫహద్ ఫాజిల్ చెప్పారు.
#FahadhFaasil was once approached by Alejandro González Iñárritu (the director of Amores Perros, Birdman, and The Revenant) for a film, but he opted out because of difficulties with the accent 😱— AB George (@AbGeorge_) August 16, 2025
pic.twitter.com/fbIfGJUs6P
అయితే ఇనారిటు ప్రాజెక్ట్ అనే విషయాలు ఫాజిల్ వెల్లడించనప్పటికీ, ఆయన తెరకెక్కిస్తున్న టామ్ క్రూజ్ తాజా చిత్రమే అని టాక్ నడుస్తోంది. ఆ సినిమా వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక అల్తాఫ్ సలీం దర్శకత్వంలో ఫహద్ నటించిన 'ఒడుం కుతిరా చాదుం కుతిరా' ఆగస్టు 29న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రంలో కల్యాణి ప్రియదర్శన్, లాల్, వినయ్ ఫోర్ట్, రేవతి పిళ్లై ,అనురాజ్ ఓబీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
పుష్ప విలన్ చేతిలో కీప్యాడ్ ఫోన్- దానికి రూ.10 లక్షలా గురూ!