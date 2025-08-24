ETV WIN : ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఈటీవీ టెలివిజన్ (ETV 30 Years Anniversary) ఛానెల్ 30 వసంతాల వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, ఈటీవీ విన్ నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లో భారీ డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది. దీంతో మరింత తక్కువ ధరకే తెలుగు ప్రేక్షకులు నాన్స్టాప్ వినోదం పొందనున్నారు.
రూ.29కే
కాగా, ఇప్పటి వరకూ ఈటీవీ విన్ నెలకు రూ.99 ఉన్న సబ్స్క్రిప్షన్ ధర (ETV WIN Subscription Offer) ను రూ. 29 చేసింది. ఈ భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. ఆగస్టు 23 నుంచి 29 వరకు ఈ స్పెషల్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉండనుంది. ఇక ఏడాది సబ్స్క్రిప్షన్ రూ.499 (ప్రీమియం ప్లాన్), రూ.699 (ప్రీమియం ప్లస్ ప్లాన్) కూడా ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉంది.
సూపర్ హిట్ సిరీస్లు
ఈటీవీ విన్ ప్రారంభం నుంచే తెలుగు ప్రేక్షకులకు అతి తక్కువ ధరకే నాన్స్టాప్ వినోదాలు పంచుతోంది. ఇందులో విడుదలైన '#90s ఏ మిడిల్క్లాస్ బయోపిక్', 'అనగనగా', 'ఆల్ ఇండియా ర్యాంకర్స్ (AIR)' సిరీస్లు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఈ సిరీస్లకు ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన వచ్చింది. వీటితోపాటు సినిమాలు, రెగ్యులర్ సీరియళ్లు, ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ను స్ట్రీమింగ్ చేస్తుంది.
అప్కమింగ్ సినిమా
ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ నుంచి లేటెస్ట్గా 'లిటిల్ హార్ట్స్' సినిమా రానుంది. ఈ సినిమాలో మౌళి తనూజ్, శివానీ నాగారం లీడ్ రోల్స్లో నటించారు. సీనియర్ నటుడు రాజీవ్ కనకాల కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ సినిమాను తెరకెక్కించగా, ఆదిత్య హాసన్ నిర్మించారు. అయితే ముందుగా అనౌన్స్చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ సినిమా సెప్టెంబరు 12న విడుదల కావాల్సి ఉంది.
అయితే అంతకు వారం ముందే సినిమాను తీసుకురావాలని మేకర్స్ డిసైడ్ అయ్యారు. అంటే ‘‘ప్రేక్షకుల్ని నవ్వించేందుకు వారం ముందుగానే రానుంది. ఈ సినిమా వారం ముందుగానే 5న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, ట్రైలర్కు ప్రేక్షకుల నుంచి సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. థియేటర్లలోనూ ఈ సినిమాకు ఇలాంటి ఆదరణే దక్కుతుందని మేకర్స్ నమ్మకంగా ఉన్నారు.
ఈటీవీ 30 వసంతాల వేడుకలు
తెలుగు నాట 24 గంటలు వినోదాన్ని పంచుతున్న ఈటీవీ 30 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ప్రేక్షకులకు ఆహ్లాదకరమైన వినోదాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో 1995 ఆగస్టు 27న రామోజీరావు ఈటీవీకి శ్రీకారం చుట్టారు. అలా 3 దశాబ్దాలుగా అదే ఒరవడితో కొనసాగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈటీవీ 30 ఏళ్ల వేడుకలు రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఈ వేడుకల్లో సినీ, టెలివిజన్ రంగాలకు చెందిన అతిరథ మహారథులు పాల్గొన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్రరావు, నిర్మాత సురేశ్ బాబు, బ్రహ్మానందం సహా నటీనటులు, దిగ్గజ దర్శకులు, నిర్మాతలు, 24 క్రాఫ్ట్స్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్, ఫిలింసిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి సహా ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, గ్రూపు ఉన్నతోద్యోగులు వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.
ఈటీవీ "30 వసంతాల వేడుకలు" - తరలివచ్చిన తారాలోకం