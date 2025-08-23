ఈటీవీ "30 వసంతాల వేడుకలు"

ETV 30 Years Anniversary : తెలుగు నాట 24 గంటలు వినోదాన్ని పంచుతున్న ఈటీవీ ప్రజల ఆదరాభిమానాలు చూరగొంది. తెలుగువారి మనసుల్ని రంజింపజేస్తూ 30 సంవత్సరాలు పూర్తిచేసుకుంది. సుదీర్ఘ ప్రస్థానంతో భారతీయ శాటిలైట్ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసింది. తెలుగు ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన వినోదాన్ని అందించాలనే సదాశయంతో 1995 ఆగస్టు 27న రామోజీరావు ఈటీవీకి శ్రీకారం చుట్టారు. 3 దశాబ్దాలుగా అదే ఒరవడి కొనసాగిస్తున్న ఈటీవీ 30 ఏళ్ల వేడుకలు రామోజీ ఫిలిం సిటీలో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి.
చిరంజీవి, రాఘవేంద్రరావు హాజరు
ఈటీవీ 30 ఏళ్ల వేడుకల్లో సినీ, టెలివిజన్ రంగాలకు చెందిన అతిరథ మహారథులు పాల్గొన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకేంద్రుడు కె.రాఘవేంద్రరావు సహా నటీనటులు, దిగ్గజ దర్శకులు, నిర్మాతలు, 24 క్రాఫ్ట్స్ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. రామోజీ గ్రూపు సంస్థల సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజాకిరణ్, ఫిలింసిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి సహా ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, గ్రూపు ఉన్నతోద్యోగులు వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. ఆ తర్వాత జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి, కేక్ కట్ చేశారు. మెగాస్టార్ చేతుల మీదుగా ఈటీవీ@30 ప్రత్యేక లోగోను ఆవిష్కరించారు. ఒక చిన్న ఆలోచన నుంచి గ్లోబల్ మీడియా ప్రజెన్స్ వరకు ఈటీవీ ప్రస్థానాన్ని చాటేలా "స్పెషల్ AV" ప్రదర్శించారు.
50 మంది సింగర్స్తో ఈటీవీ యాంతమ్
చైతన్యప్రసాద్ రచనలో కీరవాణి స్వరపరిచిన 'ఈటీవీ యాంతమ్'ను 50 మంది గాయనీ గాయకులతో కలిసి ప్రముఖ గాయని కల్పన ఆలపించారు. ఈటీవీ స్పప్నం సాకారాం కావడంలో అసమాన సృజనతో, అనుపమాన కార్యనిర్వహణతో నిరంతరం కృషి చేసిన సాహితీమూర్తి సుమన్. సినిమాల కంటే సీరియల్స్ ఏం తక్కువంటూ సుమన్ కలం నుంచి ఎన్నో మధుర గీతాలు జాలువారాయి. ఆ పాటలను గాయని సునీత సుమధురంగా ఆలపించారు.
మెగాస్టార్ సూపర్హిట్ పాటలు, స్పెషల్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్తో సినీనటి రెజీనా, విజయన్ బిన్నీ మాస్టర్ ప్రదర్శించిన "డ్యాన్స్ మెడ్లీ" అదరహో అనిపించింది. ఆ తర్వాత స్టేజ్ పైకి వచ్చిన చిరంజీవి సరదాగా స్టెప్పులు వేశారు. సినీ, సామాజిక రంగాల్లో సేవలకు గుర్తుగా చిరంజీవిని రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్ సన్మానించారు.
ఈటీవీ 30 ఏళ్ల జ్ఞాపికను సినీనటి కీర్తి సురేష్ ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత సినీ ప్రముఖుల చేతుల మీదుగా ఈటీవీ ప్రయాణంలో భాగస్వాములైన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులకు ప్రదానం చేశారు. అనంతరం మాట్లాడిన దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు పనే దైవంగా భావించిన రామోజీరావు జీవితాంతం పనిచేస్తూ ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించారని ప్రశంసించారు.
తెలుగు సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయే చిత్రాలను అందించిన ఉషాకిరణ్ మూవీస్ వారి సినిమాల నుంచి క్లాసిక్ మెలోడీలను గాయక బృందం ఆలపించింది. ఘంటసాల, ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యంకు నివాళులు అర్పిస్తూ కీరవాణి టీమ్ సంగీత విభావరి నిర్వహించింది. సంప్రదాయ, ఆధునిక వాద్యపరికాలతో నాలుగు తరాల గాయకులు చేసిన సంగీత ప్రదర్శన మైమరపించింది.
ఆదిదేవుడు వినాయకుడిని స్తుతిస్తూ గోల్డెన్ గర్ల్స్ బృందం చేసిన నృత్య ప్రదర్శన అందరినీ మెప్పించింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ నేపథ్యంలో భరతజాతి ఐక్యతను చాటేలా ప్రదర్శించిన థీమ్ సాంగ్ దేశభక్తి ఉప్పొంగేలా చేసింది.