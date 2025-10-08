ETV Bharat / entertainment

దుల్కర్, పృథ్వీరాజ్ ఇళ్లలో ఈడీ సోదాలు- ఆ కార్లు కొన్నందుకేనా?

దుల్కర్‌ సల్మాన్‌, పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌, అమిత్‌ చకల్‌కల్‌ సంబంధించిన ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు

ED Raids On Actors
ED Raids On Actors (Source: ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 9:30 AM IST

ED Raids On Heros: మాలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు దుల్కర్ సల్మాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, అమిత్‌ చకల్‌కల్‌ నివాసాల్లో ఈడీ సోదాలు చేపట్టింది. అత్యంత ఖరీదైన కార్ల స్మగ్లింగ్‌ కేసులో కేరళలో అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భూటాన్ ఆర్మీ తమ కాన్వాయ్​లో లగ్జరీ కార్లను వినియోగించడాన్ని ఉపసంహరించుకుంది. అయితే ఆ కార్లను కొంతమంది వేలంలో అతి తక్కువ ధరకు దక్కించుకొని, కస్టమ్స్ డ్యూటీ చెల్లించకుండా అక్రమంగా భారత్​కు తరలించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కార్లను సెలబ్రిటీలు, వ్యాపారవేత్తలే లక్ష్యంగా వాళ్లకు విక్రయించినట్లు తెలిసింది.

'ఆపరేషన్‌ నుమ్‌ఖోర్‌'
ఇంత లక్జరీ కార్లు దేశంలోకి ఎలా వచ్చాయి? ఎన్ని వచ్చాయి? ఎవరెవరి దగ్గర ఉన్నాయి? అని కనిపెట్టేందుకు 'ఆపరేషన్‌ నుమ్‌ఖోర్‌' పేరుతో సోదాలు మొదలు పెట్టిన అధికారులు దూకుడు పెంచారు. భూటాన్‌ నుంచి అక్రమంగా వందకు పైగా దిగుమతైన లక్జరీ ప్రీమియం వాహనాలను ఇప్పటికే ట్రాక్‌ చేసిన కస్టమ్స్‌ అఫీసర్లు దాని లింక్​ కేరళలో దొరకడంతో అక్కడ సోదాలు నిర్వహించారు.

ఈ క్రమంలోనే మంగళవారం మలయాళం ఇండస్ట్రీకు చెందిన టాప్​ హీరోలు దుల్కర్‌ సల్మాన్‌, పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమార్‌తో పాటు మరికొందరు నటుల, వ్యాపారవేత్తలు​, మరికొందరు ధనవంతుల నివాసాల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. సుమ్‌ఖోర్‌ అంటే భూటాన్‌లోని జాతీయ భాష అయిన జోంకాలో వాహనం అని అర్థం!

కేరళ అంతటా సోదాలు
అందుకే ఈ ఆపరేషన్‌కు సుమ్‌ఖోర్‌ అనే పేరు పెట్టారు. ఇటీవల కొచ్చిలోని దుల్కర్‌, పృథ్వీరాజ్‌ నివాసాలు సహా కేరళ అంతటా 30 నుంచి 35 చోట్ల సోదాలు జరిపారు. తిరువనంతపురం, కొజికోడ్‌, మలప్పురం, కుట్టిప్పురం, త్రిస్సూర్‌ల్లో సోదాలు నిర్వహించారు. ఇతర దేశాల నుంచి భారత్‌కు సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ వాహనాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపై నిషేధం ఉందని కస్టమ్స్‌ అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

అక్రమంగా రవాణా చేసిన​ వాహనాలు స్వాధీనం
భూటాన్‌ నుంచి తీసుకొచ్చిన వాహనాల్లో ఒక్కటి కూడా భారత్‌లో తయారు కాలేదని అన్నారు. కొత్త వాహనాలనే ముందు భూటాన్‌కు అక్రమంగా తీసుకెళ్లి అక్కడ నుంచి తిరిగి సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ పేరుతో తీసుకొస్తున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు. 10-15 సందర్భాల్లో అక్రమ దిగుమతులు జరిగినట్టు గుర్తించామని తెలిపారు. మోటారు వాహనాలకు సంబంధించిన పరివాహన్‌ వెబ్‌సైట్‌, కస్టమ్స్‌ వెబ్‌సైట్‌లోనూ ఫోర్జరీలు చేసి దిగుమతి చేసుకున్నట్టు తెలుస్తుందన్నారు.

అక్రమంగా దిగుమతి చేసుకున్న వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకుంటామని తెలిపారు. యజమానులు తగిన పత్రాలను చూపించకపోతే చర్యలు చాలా కఠినంగా ఉంటాయని చెప్పారు. ఆపరేషన్‌లో భాగంగా ఇప్పటివరకు కస్టమ్స్‌ అధికారులు 36 హై ఎండ్‌ లగ్జరీ కార్లను సీజ్‌ చేశారు. ఇందులో దుల్కర్‌వి రెండుకార్లు (డిఫెండర్‌, ప్రాడో) ఉన్నట్లుగా భావిస్తున్నారు. కాగా 36 కార్ల ఓనర్లకు నోటీసులు జారీ చేశారు. భూటాన్‌ నుంచి ఒక్క కేరళ రాష్ట్రంలోకే 120 నుంచి 150 కార్లు అక్రమంగా దిగుమతి అయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు.

దుల్కర్​ సినిమాల విషయానికి వస్తే
'లోక' సినిమాను నిర్మించి వరల్డ్​ వైడ్​గా భారీ కలెక్షన్​ను సంపాదించారు. కేవలం రూ. 30 కోట్లతో నిర్మించిన ఈ సినిమా ఎవ్వరు ఊహించని విధంగా రు. 250 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి బ్లాక్​ బస్టర్​ మూవీగా నిలిచింది. ఈ చిత్రనికి పార్ట్​-2 కూడా త్వరలోనే సెట్స్​పై వళ్లనున్నట్లు సమాచారం. 'లోక చాప్టర్ 2'లో హీరోగా తోవినో థామస్ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారు. ఇది ఫ్రాంచైజ్‌ను మరింత గ్రాండ్‌గా మలచనుందని క్రేజ్ పెరుగుతోంది.

'కొత్త లోక' ఓటీటీ కన్​ఫ్యూజన్- ఇంకా వీడని మిస్టరీ

చరిత్ర సృష్టించిన కొత్త లోక- ఆల్​టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్​గా ఫీమేల్ సూపర్ హీరో మూవీ

