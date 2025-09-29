'తారక్ అంత కాకపోయినా ది బెస్ట్ ఇస్తే చాలు'- రుక్మిణీపై 'డ్రాగన్' ప్రొడ్యూసర్!
రుక్మిణీ వసంత్పై 'డ్రాగన్' ప్రొడ్యూసర్ కామెంట్స్- షూటింగ్ ప్రోగ్రెస్!
Published : September 29, 2025 at 11:19 AM IST
Dragon Producer About Kantara 1 Heroine : టాలీవుడ్ యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్– మాస్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ 'డ్రాగన్'. దీనిపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలే నెలకొన్నాయి. 'కేజీఎఫ్', 'సలార్' వంటి సూపర్ హిట్స్ అందించిన ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం కావడం వల్ల ఈ సినిమా ఆప్డేట్స్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే 'డ్రాగన్'కు సంబంధించిన ఓ విషయం బయటకు వచ్చింది.
హీరోయిన్ ఎంపికపై నిర్మాత వ్యాఖ్యలు
హైదరాబాద్లో 'కాంతారా చాప్టర్ 1' తెలుగు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జరిగింది. ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న 'డ్రాగన్' నిర్మాత రవి కుమార్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ –'ఎన్టీఆర్ పక్కన సరిపోయే హీరోయిన్ కోసం మేం చాలా మందిని చూశాం. చివరికి రుక్మిణీ వసంత్ సరిగ్గా సరిపోతుందని అనుకున్నాం. తారక్ అంతా కాకపోయినా కనీసం 80 శాతం యాక్టింగ్ సినిమాకు అందిస్తుందని మేం ఆశిస్తున్నాం' అని అన్నారు.
షూటింగ్ ప్రోగ్రెస్
ఇప్పటికే ఈ మూవీకి సంబంధించి కీలకమైన భాగం షూటింగ్ పూర్తిచేసుకుంది. ఇక అక్టోబర్లో తదుపరి షెడ్యూల్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. 'డ్రాగన్' నిర్మాత ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించారు. " 'డ్రాగన్' షూట్ అక్టోబర్ నుంచి మళ్లీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇకపై ఎలాంటి బ్రేకులు లేకుండా కంటిన్యూ చేసి కంప్లీట్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఫిక్స్ చేసిన రిలీజ్ డేట్కే సినిమా సిద్ధం చేసేలా మొత్తం ప్లాన్ వేసుకున్నాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఫ్యాన్స్ ఊహకు వదిలేస్తున్నా. 'డ్రాగన్' పూర్తిగా కొత్త అనుభూతిని ఇస్తుంది. మొత్తం వేరే లెవెల్లో ఈ సినిమా ఉండనుంది" రవి కుమార్ తెలిపారు.
అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహాం
నిర్మాత చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఎన్టీఆర్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఎన్టీఆర్కు ఉన్న క్రేజ్, ప్రశాంత్ నీల్ బ్రాండింగ్తో కలిస్తే ఈ సినిమా ఇండియన్ బాక్సాఫీస్కు కొత్త రికార్డులను సృష్టించే అవకాశం ఉందని సినీ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. 'డ్రాగన్'లో ఎన్టీఆర్ ఓ శక్తిమంతమైన, మాస్ లుక్లో కనిపించనున్నారని టాక్. ఇప్పటికే లీకైన కొన్ని సెట్ ఫోటోలు, అప్డేట్స్ ఫ్యాన్స్లో భారీ హైప్ పెంచాయి. ఇక అధికారిక టీజర్, ట్రైలర్ విడుదలైతే దేశవ్యాప్తంగా భారీ బజ్ ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.
భారీ లైనప్
అంతేకాదు, ఈ సినిమాతో ఎన్టీఆర్ తన యాక్షన్ ఇమేజ్ను మరో లెవెల్కు తీసుకెళ్లనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన హాలీవుడ్ మూవీతో పాటు, కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో 'దేవర'లో కూడా నటిస్తున్నారు. వీటితో పాటు 'డ్రాగన్' కూడా లైన్లో ఉండటంతో, వచ్చే రెండేళ్లలో ఎన్టీఆర్ వరుసగా పాన్ ఇండియా సినిమాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఎన్టీఆర్ – ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న 'డ్రాగన్' ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోందన్నది ఇప్పుడు సినీ ఇండస్ట్రీ అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుంది.
