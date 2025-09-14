ETV Bharat / entertainment

అమితాబ్ బచ్చన్, ఐశ్వర్యారాయ్ సినిమా​లో కాజల్ అగర్వాల్- ఆమె డెబ్యూ మూవీ అదే- మీకు తెలుసా?

సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాజల్ అగర్వాల్‌ మొదటి అడుగు ఎప్పుడు పడిందో మీకు తెలుసా?

Kajal Aggarwal Bollywood Debut
Kajal Aggarwal Bollywood Debut (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2025 at 12:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kajal Aggarwal Bollywood Debut: టాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్‌గా నిలిచిన కాజల్ అగర్వాల్‌ ఎన్నో భాషల్లో నటించి సూపర్ హిట్స్ అందుకుంది. ఎన్నో బ్లాక్‌బస్టర్‌ సినిమాల్లో నటించి అభిమానుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచారు ఈ నటి. ఒకప్పుడు మాత్రం తన కెరీర్‌లో ఆరంభంలో ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. కానీ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఆమె ఎంట్రీ తెలుగులో కాకుండా, బాలీవుడ్‌లోని ఓ పెద్ద సినిమాతో మొదలైంది. అయితే ఆ సినిమా ఏమిటి? అందులో ఆమె పాత్రలో నటించారు అనేది చాలామందికి తెలియదు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

తెలుగులో తొలి అడుగు
కాజల్ అగర్వాల్‌ 2007లో కల్యాణ్​రామ్​ హీరోగా 'లక్ష్మీకల్యాణం' అనే సినిమాలో తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. కానీ ఆ సినిమా పెద్దగా విజయాన్ని సాధించలేదు. అయినా ఆమె ప్రయత్నం ఆగలేదు. ఒక్కో పాత్రలో తనకంటూ ప్రత్యేకతను చాటుతూ ముందుకు సాగారు. ఇక కాలం మారుతున్న కొద్దీ ఆమె కెరీర్‌ను మార్చిన సినిమాలు బాగానే వచ్చాయి.
మగధీరతో టర్నింగ్ పాయింట్
2009లో రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్‌ హీరోగా వచ్చిన 'మగధీర' కాజల్ జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చింది. ఆ సినిమాలో మిత్రవిందగా ఆమె నటన, గ్లామర్‌, ఎమోషన్స్ అన్నీ కలిపి ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి. ఈ సినిమా తెలుగు చరిత్రలోనే భారీ కలెక్షన్లు సాధించి, కాజల్‌ను స్టార్ హీరోయిన్‌గా నిలిపింది. మగధీర తర్వాత ఆమె తెలుగు పరిశ్రమలో టాప్ హీరోయిన్‌గా మారారు.

ఐశ్వర్య రాయ్​తో మొదటి అవకాశం
అయితే అలాంటి విజయాలు ఎన్నో అందుకున్న కాజల్ కెరీర్ మొదట్లో సైడ్ క్యారెక్టర్స్​లో కూడా కనిపించారు. 2004లో వచ్చిన 'క్యున్! హో గయా నా' సినిమాలో ఐశ్వర్య రాయ్, వివేక్ ఒబెరాయ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఆ సినిమాలో కాజల్ అగర్వాల్‌ ఒక చిన్న పాత్రలో కనిపించారు. అంతే కాకుండా, "ప్యార్ మే సౌ ఉల్జానే హై" అనే పాటలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ డ్యాన్సర్‌గా కూడా కనిపించారు. ఒక చిన్న సీన్‌ అయినా, ఆమె సినీ ప్రయాణానికి ఇది మొదటి మెట్టు అని చెప్పుకోవచ్చు.

బాలీవుడ్, తమిళంలో విజయాలు
అలా ఊహించని అడుగులు వేస్తూ అమ్మడు కొంత కాలానికి బిజీ హీరోయిన్​గా మారిపోయింది. తెలుగుతో పాటు కాజల్ బాలీవుడ్‌లో కూడా అవకాశాలు పొందారు. అజయ్ దేవగన్‌తో సింగం, అక్షయ్ కుమార్‌తో స్పెషల్ 26 సినిమాల్లో నటించి తన ప్రతిభను నిరూపించారు. తమిళంలోనూ తుపాకీ, మర్సల్ వంటి సినిమాలతో మంచి క్రేజ్ సంపాదించారు. మూడు భాషల్లోనూ స్టార్ హీరోలతో పనిచేయడం కాజల్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన రికార్డ్‌.

వ్యక్తిగత జీవితం, మెంటల్ హెల్త్
2020లో కాజల్‌ వ్యాపారవేత్త గౌతమ్ కిచ్లును వివాహం చేసుకున్నారు. 2022లో వీరికి కుమారుడు నీల్ జన్మించాడు. తన డెలివరీ తర్వాత ఎదుర్కొన్న పోస్ట్‌పార్టమ్ డిప్రెషన్ గురించి కూడా ఆమె బహిరంగంగా మాట్లాడారు. సమాజంలో ఉన్న మహిళలు సహాయం తీసుకోవాలని, తమ ఆరోగ్యాన్ని పట్టించుకోవాలని పాజిటివ్ సందేశం ఇచ్చారు.

ఇటీవల కన్నప్ప సినిమాలో పార్వతి దేవిగా కాజల్ అగర్వాల్ నటించారు. ఈ పాత్రలో ఆమె లుక్‌, ప్రెజెన్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఇండియన్ 3, రామాయణ వంటి భారీ ప్రాజెక్ట్స్‌లో నటిస్తున్నారు. తన కెరీర్‌లో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలను చూసినా, కాజల్ ఇంకా అదే ఉత్సాహంతో కొనసాగుతున్నారు. అలాగే లేడి ఓరియెంటెడ్ సినిమాలు కూడా చేస్తూ ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

KAJAL AGGARWAL AISHWARYA RAI FILMKAJAL AGGARWAL TELUGU CINEMA CAREERKAJAL AGGARWAL MOTHERHOOD JOURNEYKAJAL KANNAPPA PARVATHI ROLEKAJAL AGGARWAL BOLLYWOOD DEBUT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్​ పాప"గా ఫేమస్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు - కట్​చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!

మైదా లేకుండానే "ఆనియన్ సమోసా" - ఈ టెక్నిక్​తో కరకరలాడుతాయి!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.