ETV Bharat / entertainment

OGలో నేహా శెట్టి పాట​ మిస్సింగ్​- ఎప్పుడు యాడ్​ చేస్తారంటే!

నేహా స్పెషల్​ సాంగ్​ మిస్సింగ్​- ఫీల్​ అవుతున్న ఫ్యాన్స్​!

OG Special Song
OG Special Song (Source: ETV Bharat, Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 25, 2025 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

OG Special Song : పవర్ స్టార్ పవన్​ కల్యాణ్​ ఫ్యాన్స్​కు అయితే 'ఓజీ' సినిమా మంచి ట్రీట్ ఇచ్చేలా ఉంది. సుజిత్ దర్శకత్వంపై ఫ్యాన్స్ భారీ హోప్ పెట్టుకున్నారు. ఈ అంచనాలను అందుకున్నాడు. ఈ సినిమా ఫ్యాన్స్​కు మాత్రమే కాదు, 'ఓజీ' సినిమా చూసిన ప్రతీ సినీ ప్రేక్షకుడికి కూడా మెప్పించేలా ఉంది. ఎందుకంటే పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్​ను ఒక్కసారిగా పవర్​ ఫుల్​ గ్యాంగ్​స్టర్​ క్యారెక్టర్​లో చూపించే సరికి ఆడియన్స్ కూడా ఫిదా అవుతున్నారు.

'ఓజీ' సినిమాలో పవన్ సరసన ప్రియాంక మోహన్ నటించారు. సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్ లో నేహా శెట్టి ఉన్నా కూడా ఫైనల్ రిలీజ్​లో దాన్ని తీసేశారు. అయితే సినిమా కథకు తగ్గట్టు ఎక్స్​ ట్రా సీన్స్, సాంగ్స్​ను బ్యాకప్​ కోసం చేస్తారు. అందులో భాగంగానే ముందు ఈ సినిమాలో ఒక స్పెషల్ సాంగ్​ను మూవీ టీమ్​ ప్లాన్ చేశారు. డీజే టిల్లు హీరోయిన్ నేహా శెట్టి ఇందులో స్పెషల్​ సాంగ్​ చేశారు. 'ఓజీ'లో స్పెషల్ సాంగ్ చేస్తున్నానంటూ నేహానే న్యూస్ లీక్ చేశారు. కానీ సినిమాలో ఆ సాంగ్​ మిస్సైంది. అయితే సినిమా ఫ్లో మిస్​ అవుతుందని సాంగ్​ను తీసేశారని సమాచారం.

అయితే ఈ మధ్య కాలంలో రీలీజ్ డే ఏదైనా పాట తీసేసినా, తర్వాత ఆడియెన్స్ డిమాండ్ మేరకు యాడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఓజీ విషయంలోనూ ఇలాగే జరుగుతుందా? చూడాలి. నేహా శెట్టి స్పెషల్​ సాంగ్ ను నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారని చర్చ మొదలైంది. మరి ఓటీటీ రిలీజ్​లో ఆ సాంగ్ యాడ్ చేస్తారేమో చూడాలి. ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో మరో బజ్​ రన్​ అవుతుంది. సోమవారం నుంచి నేహా శెట్టి స్పెషల్​ సాంగ్​తో పాటు, కొన్ని సీన్స్​ను కూడా యాడ్​ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ దీని పై ఎలాంటి క్లారిటీ రాలేదు.

'డీజే టిల్లు'తో పాటు 'టిల్లు స్క్వేర్', 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి' సినిమాల్లో నటించిన నేహా శెట్టి పవర్ స్టార్ ఓజీలో సాంగ్ చేసిందని తెలిసి ఆడియన్స్ ఎగ్జైట్ అయ్యారు. కానీ, ఆ సాంగ్ సినిమాలో లేకపోవడం తెలిసి షాక్ అవుతున్నారు. మరి ఈ పాటను థియేటర్​లో వేస్తారా లేదా 'ఓజీ' ఓటీటీ రిలీజ్​లో ఈ సాంగ్ యాడ్ చేస్తారా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. లేకపోతే 'ఓజీ' 2 కూడా ఉంటుందని అంటున్నారు. మరి దాని కోసం ప్రమోట్​ చేస్తారా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.

ఒక పవర్​ స్టార్​ ఫ్యాన్​ పవన్​ను తెరపై ఎలా అయితే చూడాలని అనుకుంటాడో, అచ్చం అలానే ఈ సినిమా ద్వారా హీరో పాత్రను డిజైన్​ చేశారు డైరెక్టర్​. పవన్​ ఎలివేషన్స్ ఇందులో సూపర్​ టాక్​ను సొంతం చేసుకుంది. 'ఓజీ' సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు తమన్ వర్క్ గురించి స్పెషల్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సినిమాకు పుల్​ ఫైర్​ స్ట్రోమ్​ బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఫ్యాన్స్​కు అయితే తమన్ మ్యూజిక్​తో ఫుల్ మీల్స్ అనేలా ట్రీట్ ఇచ్చారు. 'ఓజీ' సినిమాలో పవన్ స్టైలిష్ లుక్స్ మాత్రం ఫ్యాన్స్ కు బాగా నచ్చేశాయి. సినిమా కథను సుజిత్ ఇంకాస్త స్ట్రాంగ్​గా తీసిఉంటే సినిమా మరో లెవెల్​లో ఉండేదని ఆడియన్స్ అంటున్నారు.

'OG' పై చిరు స్పెషల్ ట్వీట్- కల్యాణ్ బాబు అంటూ!

ఓవర్సీస్​లో పవన్ సునామీ- అక్కడ ఓజీ సూపర్ రికార్డ్

For All Latest Updates

TAGGED:

OG SPECIAL SONGOG MOVIE ALL SONGSOG MOVIE FIRST DAY COLLECTIONSOG MOVIE ONLINE BOOKINGSOG SPECIAL SONG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.