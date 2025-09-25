OGలో నేహా శెట్టి పాట మిస్సింగ్- ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తారంటే!
నేహా స్పెషల్ సాంగ్ మిస్సింగ్- ఫీల్ అవుతున్న ఫ్యాన్స్!
Published : September 25, 2025 at 5:22 PM IST
OG Special Song : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్కు అయితే 'ఓజీ' సినిమా మంచి ట్రీట్ ఇచ్చేలా ఉంది. సుజిత్ దర్శకత్వంపై ఫ్యాన్స్ భారీ హోప్ పెట్టుకున్నారు. ఈ అంచనాలను అందుకున్నాడు. ఈ సినిమా ఫ్యాన్స్కు మాత్రమే కాదు, 'ఓజీ' సినిమా చూసిన ప్రతీ సినీ ప్రేక్షకుడికి కూడా మెప్పించేలా ఉంది. ఎందుకంటే పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ను ఒక్కసారిగా పవర్ ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ క్యారెక్టర్లో చూపించే సరికి ఆడియన్స్ కూడా ఫిదా అవుతున్నారు.
'ఓజీ' సినిమాలో పవన్ సరసన ప్రియాంక మోహన్ నటించారు. సినిమాలో స్పెషల్ సాంగ్ లో నేహా శెట్టి ఉన్నా కూడా ఫైనల్ రిలీజ్లో దాన్ని తీసేశారు. అయితే సినిమా కథకు తగ్గట్టు ఎక్స్ ట్రా సీన్స్, సాంగ్స్ను బ్యాకప్ కోసం చేస్తారు. అందులో భాగంగానే ముందు ఈ సినిమాలో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ను మూవీ టీమ్ ప్లాన్ చేశారు. డీజే టిల్లు హీరోయిన్ నేహా శెట్టి ఇందులో స్పెషల్ సాంగ్ చేశారు. 'ఓజీ'లో స్పెషల్ సాంగ్ చేస్తున్నానంటూ నేహానే న్యూస్ లీక్ చేశారు. కానీ సినిమాలో ఆ సాంగ్ మిస్సైంది. అయితే సినిమా ఫ్లో మిస్ అవుతుందని సాంగ్ను తీసేశారని సమాచారం.
అయితే ఈ మధ్య కాలంలో రీలీజ్ డే ఏదైనా పాట తీసేసినా, తర్వాత ఆడియెన్స్ డిమాండ్ మేరకు యాడ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఓజీ విషయంలోనూ ఇలాగే జరుగుతుందా? చూడాలి. నేహా శెట్టి స్పెషల్ సాంగ్ ను నెక్స్ట్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తారని చర్చ మొదలైంది. మరి ఓటీటీ రిలీజ్లో ఆ సాంగ్ యాడ్ చేస్తారేమో చూడాలి. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మరో బజ్ రన్ అవుతుంది. సోమవారం నుంచి నేహా శెట్టి స్పెషల్ సాంగ్తో పాటు, కొన్ని సీన్స్ను కూడా యాడ్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. కానీ దీని పై ఎలాంటి క్లారిటీ రాలేదు.
🧐🧐🧐— Movie MentorX (@MovieMentorX) September 21, 2025
OG lo surprise undhi........#NehaShetty #TheyCallHimOG | #OG pic.twitter.com/swCJKQtfen
'డీజే టిల్లు'తో పాటు 'టిల్లు స్క్వేర్', 'గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి' సినిమాల్లో నటించిన నేహా శెట్టి పవర్ స్టార్ ఓజీలో సాంగ్ చేసిందని తెలిసి ఆడియన్స్ ఎగ్జైట్ అయ్యారు. కానీ, ఆ సాంగ్ సినిమాలో లేకపోవడం తెలిసి షాక్ అవుతున్నారు. మరి ఈ పాటను థియేటర్లో వేస్తారా లేదా 'ఓజీ' ఓటీటీ రిలీజ్లో ఈ సాంగ్ యాడ్ చేస్తారా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. లేకపోతే 'ఓజీ' 2 కూడా ఉంటుందని అంటున్నారు. మరి దాని కోసం ప్రమోట్ చేస్తారా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.
ఒక పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్ పవన్ను తెరపై ఎలా అయితే చూడాలని అనుకుంటాడో, అచ్చం అలానే ఈ సినిమా ద్వారా హీరో పాత్రను డిజైన్ చేశారు డైరెక్టర్. పవన్ ఎలివేషన్స్ ఇందులో సూపర్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. 'ఓజీ' సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరు తమన్ వర్క్ గురించి స్పెషల్ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ సినిమాకు పుల్ ఫైర్ స్ట్రోమ్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఫ్యాన్స్కు అయితే తమన్ మ్యూజిక్తో ఫుల్ మీల్స్ అనేలా ట్రీట్ ఇచ్చారు. 'ఓజీ' సినిమాలో పవన్ స్టైలిష్ లుక్స్ మాత్రం ఫ్యాన్స్ కు బాగా నచ్చేశాయి. సినిమా కథను సుజిత్ ఇంకాస్త స్ట్రాంగ్గా తీసిఉంటే సినిమా మరో లెవెల్లో ఉండేదని ఆడియన్స్ అంటున్నారు.
'OG' పై చిరు స్పెషల్ ట్వీట్- కల్యాణ్ బాబు అంటూ!