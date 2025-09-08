ETV Bharat / entertainment

'పుష్ప-3' షూటింగ్​ డిలే- దానికి కారణం ఇదేనట!

సెట్స్​ పైకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతున్న 'పుష్ప-3'!

Pushpa 3 The Rampage
Pushpa 3 The Rampage (Source: From X post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 8, 2025 at 3:55 PM IST

3 Min Read

Pushpa 3 The Rampage : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ – జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'పుష్ప' ఫ్రాంఛైజీ బాక్సాఫీస్​ వద్ద భారీ కలెక్షన్లు సంపాదించింది. 'పుష్ప: ది రైజ్'​తో మొదలైన సక్సెస్ జర్నీ, 'పుష్ప 2: ది రూల్'​తో బాక్సాఫీస్ చరిత్రనే మార్చేసింది. తాజాగా జరిగిన సైమా అవార్డ్ ఫంక్షన్​లో పుష్ప-3పై క్లారిటీ ఇచ్చారు సుకుమార్. ఈ సినిమాపై డైరెక్టర్​ మైండ్​ బ్లోయింగ్ విషయాన్ని బయటపెట్టారు. అలానే పుష్ప-2 సినిమా విడుదలై ఏడాది కావస్తున్న , పుష్ప-3 షూటింగ్​ డిలే కావడంపై పలు కారణాలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

5 అవార్డులను దక్కించిుకున్న 'పుష్ప' టీమ్​
తాజాగా దుబాయ్‌లో జరిగిన అవార్డుల వేడుకలో 'పుష్ప 2' టీమ్ ఐదు అవార్డులు దక్కించుకుంది. భారీ కలెక్షన్లతో పాటు ఎన్నో అవార్డులు సొంతం చేసుకున్న ఈ మూవీ ఇండియన్ సినిమా రికార్డులనే బద్దలు కొట్టింది. బెస్ట్ యాక్టర్‌గా అల్లు అర్జున్, బెస్ట్ యాక్ట్రెస్‌గా రష్మిక మందన్నా, బెస్ట్ డైరెక్టర్‌గా సుకుమార్, బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా దేవి శ్రీ ప్రసాద్, బెస్ట్ ప్లేబ్యాక్ సింగర్‌గా శంకర్ బాబు దక్కించుకున్నారు.

పార్టీ లేదా పుష్ప?
అయితే ఫ్యాన్స్‌కు అసలైన సర్ప్రైజ్ ఈ అవార్డు ఫంక్షన్‌లోనే వచ్చింది. స్టేజ్‌పైకి వచ్చిన సుకుమార్‌ను హోస్ట్ 'పార్టీ లేదా పుష్ప?' అంటూ సరదా ప్రశ్న వేశారు. వెంటనే 'పుష్ప 3' గురించి అడగగానే సుకుమార్ ఇచ్చిన సమాధానం అక్కడి వేదికను హోరెత్తించింది. 'ఎందుకు లేదు కచ్చితంగా 'పుష్ప 3' ఉంది!' అని చెప్పడంతో హాలులోని అభిమానులందరూ జోష్‌లో కేరింతలు కొట్టేశారు.

అయితే ఈ ఈ సినిమా షూటింగ్​ లేట్​ అవ్వడానికి గల కారణాలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీనికి ప్రధాన కారణం అల్లు అర్జున్​ వేరే సినిమా షుటింగ్​ కారణంగా డేట్స్​ దొరకకపోవడమే అంటూ ఫ్యాన్స్​ అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ విషయం సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. దీని పై ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం బయటికి రాలేదు.

'పుష్ప 3': ది రాంపేజ్
ఇక ఎండ్‌ క్రెడిట్ సీన్‌లోనే 'పుష్ప 2' తర్వాత మరొక పెద్ద కథ దాగి ఉందన్న క్లూ ఇచ్చేశారు. దానికి ఇప్పుడు అధికారికంగా ప్రకటించడంతో 'పుష్ప 3: ది రాంపేజ్' కోసం ఫ్యాన్స్ ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి రష్మిక, ఫహద్ ఫాజిల్‌తో పాటు కొత్త విలన్ ఎంట్రీ ఉండనుందని బజ్ వినిపిస్తోంది.

అవార్డ్​ ఫంక్షన్​లో మాట్లాడుతూ, బన్నీ తన అవార్డును సుకుమార్‌కు అంకితం చేస్తూ సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఆయన పోస్ట్​లో ఈ అవార్డు క్రెడిట్​ను తన దర్శకుడు సుకుమార్​, తన కళాకారులు, తన సాంకేతిక నిపుణులు, నిర్మాతలు, 'పుష్ప' టీమ్​కు చెందుతుందని పెర్కొన్నారు. అల్లు అర్జున్​ ఈ అవార్డులను తన అభిమానులకు అంకితం చేశారు. తనకు ఫ్యాన్స్​ ప్రేమ & మద్దతు చూపించినందుకు థ్యాంక్స్ తెలిపారు.

పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ కాదు, ఫైర్ అని మొదలైన ఈ స్వాగ్​లో, ఇప్పుడు 'ది రాంపేజ్' ఏ స్థాయిలో హంగామా చేస్తుందో చూడాలని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అలానే ఈ సినిమా పై అప్​డేట్స్​ కోసం ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గతేడాది 'పుష్ప-2' తో రికార్డులు సృష్టించారు. సుకుమార్ తెరకెక్కించిన​ ఈ సినిమా 2024 డిసెంబర్ 5న రిలీజై భారీ విజయం దక్కించుకుంది. వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.1800 కోట్లు వసూల్​తో బాక్సాఫీస్ కొల్లగొట్టింది. థియేటర్లలో కలెక్షన్ సునామీ సృష్టించిన, ఆ సినిమా తాజాగా టెలివిజన్​లో ప్రసారం అయ్యింది. బుల్లితెరపై కూడా 'పుష్ప' ప్రభంజనం సృష్టించింది. 'పుష్ప-3' కూడా బాక్సాఫీస్​ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తుందని అంచనాలు పెరిగుతున్నాయి.

పుష్ప విలన్​ చేతిలో కీప్యాడ్ ఫోన్- దానికి రూ.10 లక్షలా గురూ!

టెలివిజన్​లోనూ పుష్ప 2 'తగ్గేదేలే'- జవాన్, యానిమల్ సినిమాల రికార్డ్స్ బ్రేక్!

For All Latest Updates

TAGGED:

PUSHPA 3 VILLAINPUSHPA 3 MOVIE RELEASE DATEPUSHPA 3 MOVIE CASTPUSHPA 3 SHOOTING LOCATIONSPUSHPA 3 THE RAMPAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.