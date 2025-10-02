సుజిత్తో నాని 'బ్లడి రోమియో'- త్వరలోనే షూటింగ్ షురూ!
డైరెక్టర్ సుజీత్ – నేచురల్ స్టార్ నాని కాంబోలో వస్తున్న కొత్త బ్లాక్బస్టర్: 'బ్లడీ రోమియో' డిసెంబర్ 2026లో విడుదల!
Published : October 2, 2025 at 8:56 PM IST
Nani Bloody Romeo : పవర్పుల్ మాస్ ఎలిమెంట్స్తో 'OG' సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించిన డైరెక్టర్ సుజీత్, ఇప్పుడు ఇంకో వినూత్న ప్రయత్నానికి సిద్ధమయ్యాడు. "ది ప్యారడైజ్" సినిమాతో బిజీగా ఉన్న నేచురల్ స్టార్ నాని ఇప్పుడు సుజీత్ డైరెక్షన్లో ఓ పవర్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్కు జాయిన్ అయ్యాడు. ఈ కలయికపై ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో హైప్ ఊపందుకుంది. తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్లో ఈ సినిమాకు 'బ్లడీ రోమియో' అనే టైటిల్ ఖరారు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. విడుదల తేదీగా డిసెంబర్ 2026ను ప్రకటించడంతో ఫ్యాన్స్లో ఆనందం మరింత ఎక్కువైంది.
ప్రేక్షకులకు 360 డిగ్రీల ఎంటర్టైన్మెంట్
ఈ సినిమా గురించి లీకైన సమాచారం ప్రకారం ఇందులో యాక్షన్, కామెడీ, ట్విస్ట్లు, టర్న్లు అన్నీ ఉంటాయని, ప్రేక్షకులకు 360 డిగ్రీల ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించబోతున్నారట. కథలో కొత్త స్క్రీన్ప్లే, ఎడిట్ ప్యాటర్న్ ఉండబోతోందని, మ్యూజిక్ కూడా ఇప్పటివరకు ఇండస్ట్రీలో లేని రీతిలో ఉంటుందన్న హింట్ని మేకర్స్ ఇచ్చారు. ఇది చూస్తుంటే ఈ సినిమా టెక్నికల్గానూ భారీ ఎక్స్పెరిమెంట్గా ఉండబోతోందన్నమాట.
సుజీత్ 'OG' తర్వాత తీస్తున్న సినిమా కావడం, నాని 'ది ప్యారడైజ్' తర్వాత నటిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో ఈ కలయికపై అంచనాలు ఇప్పటికే ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. 'బ్లడీ రోమియో' టైటిల్కు తగ్గట్టే, ఇందులో ఒక వైపు రక్తపాతం ఉండబోతుందా? మరోవైపు ప్రేమ కథను కూడా బలంగా ప్రెజెంట్ చేయనున్నారా? అనే ప్రశ్నలు ప్రేక్షకుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. టైటిల్ రొమాంటిక్ గానే ఉన్నా, కథ మాత్రం బలమైన యాక్షన్, థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో నిండి ఉంటుందన్న సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
#Sujeeth after #OG 🔥💥#Nani after #TheParadise 🤩🙌— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) October 2, 2025
Action, comedy, twists, and turns 🤞
A new screenplay, a new edit pattern, and first-of-its-kind music loading!!#BloodyRomeo December 2026 💥 pic.twitter.com/m6rp7ZHUvO
అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేపుతున్న బ్లడి రోమియో
డైరెక్టర్ సుజీత్ ,న్యాచురల్ స్టార్ నాని కాంబినేషన్లో రూపొందనున్న సినిమా పై సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ను గతంలో '#Nani32'గా ప్రకటించగా, ఇది 'OG' ఫేమ్ సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కబోతున్న యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ అనే టాక్ వినిపించింది. అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించి స్పష్టమైన అప్డేట్లు రాకపోవడంతో ఫ్యాన్స్ మద్య అనేక రకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఇప్పుడు దీని పై క్లారిటీ రావడంతో ముఖ్యంగా, 'OG' సినిమా కథ పరిశీలనలతో ఈ కథా నేపథ్యం కూడా సమానంగా ఉందా అనే సందేహాలు ముదిరాయి. 'OG' సినిమా మాఫియా, గ్యాంగ్స్టర్ యాంగిల్తో మాస్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. అలాంటి బేస్ సుజీత్ నానికి రూపొందిస్తున్న సినిమాలో కూడా ఉంటుందా? అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేపుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో ఉన్న ఈ సినిమా గురించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో అధికారికంగా వెల్లడి కానున్నాయి. అయితే ఓ విషయం మాత్రం ఖాయం – 'బ్లడీ రోమియో' 2026లో థియేటర్లలో సందడి చేయడం పక్కా! నాని-సుజీత్ కాంబినేషన్పై భారీ అంచనాలు ఉన్నా, 'OG' తరహా కథలతో పోలిక ఉంటుందా అనే అంశంపై అభిమానుల్లో తర్జనభర్జనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. అధికారిక ప్రకటనల కోసం వేచి చూడాల్సిందే.
