ETV Bharat / entertainment

100 కోట్ల మందికి చేరనున్న SSMB మూవీ- 120 దేశాల్లో రిలీజ్​కు ప్లాన్! - SSMB 29

కెన్యాలో ఎస్ఎస్ఎమ్​బీ 29 షూటింగ్- ఆ దేశ మంత్రితో జక్కన్న భేటీ

SSMB 29
SSMB 29 (Musalia W Mudavadi 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 3, 2025 at 12:19 AM IST

2 Min Read

SSMB 29 Release : సూపర్‌ స్టార్ మహేష్ బాబు- పాన్ఇండియా డైరెక్టర్​ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'SSMB 29' కోసం యావత్ సినీప్రపంచం ఎదురుచూస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారీ బడ్జెట్​తో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ కెన్యాలో జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఈ దేశ మంత్రి ముసాలియా ముదావాదిని డైరెక్టర్ రాజమౌళి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఫొటోలను మినిస్టర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

'రాజమౌళి సినీ ఇండస్ట్రీలో రెండు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నారు. అనేక శక్తిమంతమైన కథనాలు, విజువల్స్‌, లోతైన సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడంలో రాజమౌళి ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందారు. ఈస్ట్​ ఆఫ్రికా మొత్తం పర్యటించిన తర్వాత రాజమౌళి క్రూలోని 120 మంది కెన్యాను ఎంచుకున్నారు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద చలనచిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో, మసాయిమరా మైదానాల నుంచి మొదలుకొని సుందరమైన నైవాషా, ఐకానిక్‌ అంబోసెలి వంటి ప్రాంతాలు భాగం కాబోతున్నాయి. 120 దేశాల్లో ఈ సినిమాను గ్రాండ్​గా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు'

'ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల మందికిపైగా చేరువయ్యే అవకాశం ఉంది. కెన్యాలో షూటింగ్‌ చేయడం ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది. ప్రపంచ వేదికపై మా దేశ అందాలను, ఆతిథ్యాన్ని, అందమైన ప్రాంతాలను ప్రపంచానికి చూపెట్టడంలో ఈ సినిమా ఒక శక్తిమంతంగా పనిచేయనుంది. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 సినిమాతో కెన్యా తన చరిత్రను ప్రపంచంతో పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ విషయంలో దేశం చాలా గర్వపడుతోంది' అని ముసాలియా ముదావాది సోషల్ మీడియా పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు. అయితే జులైలోనే ఈ షెడ్యూల్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆ దేశంలో రాజకీయ పరిస్థితుల కారణంగా పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది. దీంతో రీసెంట్​గా ఈ షెడ్యూల్ ప్రారంభమైంది.

కాగా, గతనెల 09న మహేశ్ బాబు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీ లుక్ పోస్టర్​ను రిలీజ్ చేసింది. డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఈ పోస్టర్​ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో మహేశ్ చెస్ట్ భాగమే కనిపిస్తుంది. ఛాతి భాగంలో రక్తం, మెడలో ఓ రుద్రాక్ష మాల ధరించినట్లుగా పోస్టర్​ కనిపిస్తుంది. మాలలో త్రిశూలం, ఢమరుకం, నంది, శివనామాలతో పోస్టర్ ఆధ్యాత్మికంగానూ కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్​పై తాజా పోస్టర్​తో మరింత పెరిగాయి.

నవంబర్​లో పోస్టర్
ఇక దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ ఫుల్ లుక్​ను నవంబర్​లో రివీల్ చేయనున్నట్లు రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ సినిమా ప్రకటించిన తర్వాత అధికారికంగా వచ్చిన తొలి అప్డేట్ ఇదే. ఇక మహేశ్- జక్కన్న కాంబో కావడంతో సినిమా గురించి ఏ చిన్న వార్త బయటకు వచ్చినా క్షణాల్లో వైరల్​గా మారుతోంది. మరి మహేశ్ లుక్ ఎలా ఉండనందో తెలియాలంటే నవంబర్ దాకా ఆగాల్సిందే!

అమెజాన్ అడవుల్లో, ఓ సాహస యాత్రికుడి నేపథ్యంలో స్టోరీ ఉండనుందని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రాజెక్ట్​ను రాజమౌళి గ్లోబల్ మార్కెట్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందిస్తున్నారు. ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్​గా నటిస్తోందిదాదాపు రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్​తో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను కె.ఎల్. నారాయణ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై నిర్మిస్తున్నారు.

SSMB 29 ఫస్ట్ అప్డేట్- పోస్టర్ షేర్ చేసిన జక్కన్న

నవంబర్ ఎప్పుడొస్తుందో? కన్నీళ్లు ఆగట్లేదు- మహేశ్ ఫ్యాన్స్​ ఫన్నీ మీమ్స్

SSMB 29 Release : సూపర్‌ స్టార్ మహేష్ బాబు- పాన్ఇండియా డైరెక్టర్​ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'SSMB 29' కోసం యావత్ సినీప్రపంచం ఎదురుచూస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారీ బడ్జెట్​తో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ కెన్యాలో జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఈ దేశ మంత్రి ముసాలియా ముదావాదిని డైరెక్టర్ రాజమౌళి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఫొటోలను మినిస్టర్‌ సోషల్‌ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

'రాజమౌళి సినీ ఇండస్ట్రీలో రెండు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నారు. అనేక శక్తిమంతమైన కథనాలు, విజువల్స్‌, లోతైన సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడంలో రాజమౌళి ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందారు. ఈస్ట్​ ఆఫ్రికా మొత్తం పర్యటించిన తర్వాత రాజమౌళి క్రూలోని 120 మంది కెన్యాను ఎంచుకున్నారు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద చలనచిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో, మసాయిమరా మైదానాల నుంచి మొదలుకొని సుందరమైన నైవాషా, ఐకానిక్‌ అంబోసెలి వంటి ప్రాంతాలు భాగం కాబోతున్నాయి. 120 దేశాల్లో ఈ సినిమాను గ్రాండ్​గా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు'

'ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల మందికిపైగా చేరువయ్యే అవకాశం ఉంది. కెన్యాలో షూటింగ్‌ చేయడం ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది. ప్రపంచ వేదికపై మా దేశ అందాలను, ఆతిథ్యాన్ని, అందమైన ప్రాంతాలను ప్రపంచానికి చూపెట్టడంలో ఈ సినిమా ఒక శక్తిమంతంగా పనిచేయనుంది. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 29 సినిమాతో కెన్యా తన చరిత్రను ప్రపంచంతో పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ విషయంలో దేశం చాలా గర్వపడుతోంది' అని ముసాలియా ముదావాది సోషల్ మీడియా పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు. అయితే జులైలోనే ఈ షెడ్యూల్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆ దేశంలో రాజకీయ పరిస్థితుల కారణంగా పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది. దీంతో రీసెంట్​గా ఈ షెడ్యూల్ ప్రారంభమైంది.

కాగా, గతనెల 09న మహేశ్ బాబు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీ లుక్ పోస్టర్​ను రిలీజ్ చేసింది. డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఈ పోస్టర్​ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో మహేశ్ చెస్ట్ భాగమే కనిపిస్తుంది. ఛాతి భాగంలో రక్తం, మెడలో ఓ రుద్రాక్ష మాల ధరించినట్లుగా పోస్టర్​ కనిపిస్తుంది. మాలలో త్రిశూలం, ఢమరుకం, నంది, శివనామాలతో పోస్టర్ ఆధ్యాత్మికంగానూ కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్​పై తాజా పోస్టర్​తో మరింత పెరిగాయి.

నవంబర్​లో పోస్టర్
ఇక దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ ఫుల్ లుక్​ను నవంబర్​లో రివీల్ చేయనున్నట్లు రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ సినిమా ప్రకటించిన తర్వాత అధికారికంగా వచ్చిన తొలి అప్డేట్ ఇదే. ఇక మహేశ్- జక్కన్న కాంబో కావడంతో సినిమా గురించి ఏ చిన్న వార్త బయటకు వచ్చినా క్షణాల్లో వైరల్​గా మారుతోంది. మరి మహేశ్ లుక్ ఎలా ఉండనందో తెలియాలంటే నవంబర్ దాకా ఆగాల్సిందే!

అమెజాన్ అడవుల్లో, ఓ సాహస యాత్రికుడి నేపథ్యంలో స్టోరీ ఉండనుందని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రాజెక్ట్​ను రాజమౌళి గ్లోబల్ మార్కెట్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందిస్తున్నారు. ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్​గా నటిస్తోందిదాదాపు రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్​తో ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను కె.ఎల్. నారాయణ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై నిర్మిస్తున్నారు.

SSMB 29 ఫస్ట్ అప్డేట్- పోస్టర్ షేర్ చేసిన జక్కన్న

నవంబర్ ఎప్పుడొస్తుందో? కన్నీళ్లు ఆగట్లేదు- మహేశ్ ఫ్యాన్స్​ ఫన్నీ మీమ్స్

For All Latest Updates

TAGGED:

SSMB 29 RELEASE DATESSMB 29 MOVIE UPDATESSMB 29 HEROINESSMB 29 BUDGETSSMB 29

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.