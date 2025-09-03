SSMB 29 Release : సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు- పాన్ఇండియా డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న సినిమా 'SSMB 29' కోసం యావత్ సినీప్రపంచం ఎదురుచూస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ భారీ బడ్జెట్తో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ కెన్యాలో జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ఈ దేశ మంత్రి ముసాలియా ముదావాదిని డైరెక్టర్ రాజమౌళి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ భేటీకి సంబంధించిన ఫొటోలను మినిస్టర్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
'రాజమౌళి సినీ ఇండస్ట్రీలో రెండు దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతున్నారు. అనేక శక్తిమంతమైన కథనాలు, విజువల్స్, లోతైన సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పడంలో రాజమౌళి ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందారు. ఈస్ట్ ఆఫ్రికా మొత్తం పర్యటించిన తర్వాత రాజమౌళి క్రూలోని 120 మంది కెన్యాను ఎంచుకున్నారు. ఆసియాలోనే అతిపెద్ద చలనచిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో, మసాయిమరా మైదానాల నుంచి మొదలుకొని సుందరమైన నైవాషా, ఐకానిక్ అంబోసెలి వంటి ప్రాంతాలు భాగం కాబోతున్నాయి. 120 దేశాల్లో ఈ సినిమాను గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు'
'ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100 కోట్ల మందికిపైగా చేరువయ్యే అవకాశం ఉంది. కెన్యాలో షూటింగ్ చేయడం ఒక మైలురాయిగా నిలిచిపోతుంది. ప్రపంచ వేదికపై మా దేశ అందాలను, ఆతిథ్యాన్ని, అందమైన ప్రాంతాలను ప్రపంచానికి చూపెట్టడంలో ఈ సినిమా ఒక శక్తిమంతంగా పనిచేయనుంది. ఎస్ఎస్ఎంబీ 29 సినిమాతో కెన్యా తన చరిత్రను ప్రపంచంతో పంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ విషయంలో దేశం చాలా గర్వపడుతోంది' అని ముసాలియా ముదావాది సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. అయితే జులైలోనే ఈ షెడ్యూల్ ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. కానీ ఆ దేశంలో రాజకీయ పరిస్థితుల కారణంగా పోస్ట్ పోన్ అయ్యింది. దీంతో రీసెంట్గా ఈ షెడ్యూల్ ప్రారంభమైంది.
[CONFIRMED] #SSMB29 is going to be released in over 20+ languages. #Kenya minister met #SSRajamouli over the discussion of shooting of the film. #GlobeTrotter is going to get a historical release in 120+ countries. #MaheshBabu 💥💥💥💥#Disney and #SonyPictures are in… pic.twitter.com/zVaKVXxmSX— Cinema Kahani (@cinemakahani) September 2, 2025
కాగా, గతనెల 09న మహేశ్ బాబు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రీ లుక్ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేసింది. డైరెక్టర్ రాజమౌళి ఈ పోస్టర్ను షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో మహేశ్ చెస్ట్ భాగమే కనిపిస్తుంది. ఛాతి భాగంలో రక్తం, మెడలో ఓ రుద్రాక్ష మాల ధరించినట్లుగా పోస్టర్ కనిపిస్తుంది. మాలలో త్రిశూలం, ఢమరుకం, నంది, శివనామాలతో పోస్టర్ ఆధ్యాత్మికంగానూ కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే అంచనాలు పీక్స్లో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్పై తాజా పోస్టర్తో మరింత పెరిగాయి.
Foreign Affairs Representative of the Republic of Kenya, Mr. @MusaliaMudavadi, is pleased that Kenya’s scenic views were extensively explored in the shoot of SSMB29 🌎 #MaheshBabu #SSRajamouli #GlobeTrotter #TeluguFilmNagar pic.twitter.com/SiBdeZoigU— Telugu FilmNagar (@telugufilmnagar) September 2, 2025
నవంబర్లో పోస్టర్
ఇక దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్ ఫుల్ లుక్ను నవంబర్లో రివీల్ చేయనున్నట్లు రాజమౌళి పేర్కొన్నారు. అయితే ఈ సినిమా ప్రకటించిన తర్వాత అధికారికంగా వచ్చిన తొలి అప్డేట్ ఇదే. ఇక మహేశ్- జక్కన్న కాంబో కావడంతో సినిమా గురించి ఏ చిన్న వార్త బయటకు వచ్చినా క్షణాల్లో వైరల్గా మారుతోంది. మరి మహేశ్ లుక్ ఎలా ఉండనందో తెలియాలంటే నవంబర్ దాకా ఆగాల్సిందే!
అమెజాన్ అడవుల్లో, ఓ సాహస యాత్రికుడి నేపథ్యంలో స్టోరీ ఉండనుందని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రాజెక్ట్ను రాజమౌళి గ్లోబల్ మార్కెట్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందిస్తున్నారు. ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్గా నటిస్తోందిదాదాపు రూ.800 కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ ప్రాజెక్ట్ను కె.ఎల్. నారాయణ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.
