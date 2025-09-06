ETV Bharat / entertainment

ప్రభాస్​తో ప్రశాంత్​ వర్మ సినిమా- అంతా రెడీనే కానీ!

ప్రశాంత్​ డార్లింగ్​ కాంబోలో కొత్త సినిమా- ఎప్పుడంటే!

Prabhas Prashanth Varma
Prabhas Prashanth Varma (Source: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2025 at 11:05 AM IST

2 Min Read

Prabhas Prashanth Varma Movie : ప్రశాంత్​ వర్మ క్రియేషన్​లో తెరకెక్కిన సినిమా 'హనుమాన్'​. 2024లో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్​ వద్ద సెన్సేషన్​ క్రియేట్​ చేసింది. ప్రస్తుతం కన్నడ హీరో రిషబ్​ శెట్టితో 'జై హనుమాన్'​ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. అయితే శుక్రవారం జరిగిన సైమా అవార్డ్స్ ఫంక్షన్​​లో ప్రశాంత్ పాల్గొన్నారు. అందులో తన నెక్ట్స్​ ప్రాజెక్ట్​ గురించి హింట్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్​గా మారింది.

'హను-మాన్'​ సినిమా తర్వాత బాలీవుడ్​ టాప్​ హీరో రణ్​వీర్​ సింగ్​తో 'బ్రహ్మరాక్షస్'​ అనే సినిమాను డైారెక్ట్​ చేయాలని ప్రశాంత్​ అనుకున్నారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల రణ్​వీర్​ సింగ్ ప్రాజెక్ట్​ నుంచి బయటికి వచ్చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్​లో పాన్​ ఇండియా స్టార్​ ప్రభాస్​ ఇందులో జాయిన్​ అయినట్లు వార్తలు బయటికి వచ్చాయి. తాజాగా శుక్రవారం అవార్డ్​ ఫంక్షన్​లో పాల్గొన్న ప్రశాంత్​, అక్కడి మీడియాతో చిట్​చాట్​లో పాల్గొన్నారు. అందులోతన అప్​కమింగ్​ సినిమాపై ప్రేక్షకులకు హింట్​ ఇచ్చారు. 'ఫ్యాన్స్​ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న మీ రెబల్లియస్​ (రెబల్ స్టార్​తో అన్నమాట) ప్రాజెక్ట్ ఎంత వరకు వచ్చిందని' రిపోర్టర్ ప్రశాంత్​ను ప్రశ్నించారు.

దానికి ప్రశాంత్​ నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు. దాని గురించి ఇప్పుడు తాను ఏమి చెప్పలేనని అన్నారు. కానీ హీరో డేట్లు ఇవ్వడమే ఆలస్యం, సినిమా తీసేందుకు మూవీ టీమ్​ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఇక్కడ రిపోర్టర్​ రెబల్లియస్​ అనగానే ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభాస్​తోనే ఈ సినిమా చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నారు. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్​ ఎలా ఉండనుందో, ఎలాంటి స్టోరీ రానుందో అని ఫ్యాన్స్​ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

అయితే ఈ సినిమా కోసం ఇప్పటికే ప్రభాస్​ హైదరాబాద్​లో లుక్​ టెస్టును పూర్తి చేసుకున్నట్లు సమాచారం. భాగ్యశ్రీ బోర్స్ ఇందులో హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నట్లు కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఎలాంటి అఫిషియల్​ ఇన్ఫర్మేషన్​ బయటికి రాలేదు. మూవీటీమ్​ దీనిపై క్లారిటి ఇచ్చేంత వరకు ఇలాంటి వార్తలపై హోల్డ్​ పెట్టినట్లు తెలుస్తుంది.

స్పిరిట్​ ​అప్డేట్

జగపతిబాబు హోస్ట్​గా వ్యవహరిస్తున్న ఓ టాక్​ షోకు సందీప్​ రెడ్డి వంగ హాజరయ్యారు. ఇందులో ప్రభాస్​తో కలిసి తెరకెక్కిస్తున్న స్పిరిట్​ సినిమా అప్​డేట్స్​ గురించి హోస్ట్ జగ్గు అడిగారు​. దీనికి సమాధానంగా, ప్రభాస్​తో పని చేయడం దాదాపు అందరి డైరెక్టర్స్​కు సౌకర్యంగా ఉంటుందని సందీప్ అన్నారు. అలాగా 70 శాతం వరకు సినిమాకు సంబంధించిన బ్యాక్​ గ్రౌండ్​ మ్యూజిక్​ పనులు పూర్తి అయ్యాయని చెప్పారు. త్వరలోనే షూటింగ్​ మొదలుపెడతామని స్పష్టతనిచ్చారు. దీంతో ఫ్యాన్స్​లో హైప్ వచ్చింది. వీరిద్దరి కాంబోలో సినిమా ఎలా ఉండనుందోనని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఉన్నారు.

ప్రభాస్​ బిజీ షెడ్యూల్​
ప్రస్తుతం ప్రభాస్​ ఖాతాలో ఇప్పటికే ఐదు సినిమాలు ఉన్నా యి. 'ది రాజా సాబ్'​ సినిమా షూటింగ్​ పూర్తి చేసే బిజీలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత 'ఫౌజీ', 'స్పిరిట్'​, 'సలార్​ 2', 'కల్కి 2'. ఈ సినిమాలన్నీ పూర్తయ్యేందుకు కాస్త సమయం పట్టొచ్చు. అయితే ఈ బిజీ లైనప్​లో ప్రశాంత్​తో సినిమాకు డార్లింగ్ ఎప్పుుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారని ఆసక్తిగా ఉంది.

నేషనల్ అవార్డ్స్​లో ప్రశాంత్ వర్మ సత్తా- నాలుగు సినిమాల్లోనే రెండింటికి పురస్కారాలు ​

ప్రశాంత్ వర్మ బిగ్​ సర్​ప్రైజ్- 'జై హనుమాన్' స్పెషల్ గ్లింప్స్​ రెడీ- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

PRABHAS PRASHANTH VARMAPRASHANTH VARMA UPCOMING PROJECTSPRABHAS NEW FILM LISTSPIRIT UPDATESPRASHANTH VARMA PRABHAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.