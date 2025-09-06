ప్రశాంత్ డార్లింగ్ కాంబోలో కొత్త సినిమా- ఎప్పుడంటే!
Published : September 6, 2025 at 11:05 AM IST
Prabhas Prashanth Varma Movie : ప్రశాంత్ వర్మ క్రియేషన్లో తెరకెక్కిన సినిమా 'హనుమాన్'. 2024లో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ప్రస్తుతం కన్నడ హీరో రిషబ్ శెట్టితో 'జై హనుమాన్' చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. అయితే శుక్రవారం జరిగిన సైమా అవార్డ్స్ ఫంక్షన్లో ప్రశాంత్ పాల్గొన్నారు. అందులో తన నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్ గురించి హింట్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం దానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
'హను-మాన్' సినిమా తర్వాత బాలీవుడ్ టాప్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్తో 'బ్రహ్మరాక్షస్' అనే సినిమాను డైారెక్ట్ చేయాలని ప్రశాంత్ అనుకున్నారు. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల రణ్వీర్ సింగ్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటికి వచ్చేశారు. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్లో పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ ఇందులో జాయిన్ అయినట్లు వార్తలు బయటికి వచ్చాయి. తాజాగా శుక్రవారం అవార్డ్ ఫంక్షన్లో పాల్గొన్న ప్రశాంత్, అక్కడి మీడియాతో చిట్చాట్లో పాల్గొన్నారు. అందులోతన అప్కమింగ్ సినిమాపై ప్రేక్షకులకు హింట్ ఇచ్చారు. 'ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న మీ రెబల్లియస్ (రెబల్ స్టార్తో అన్నమాట) ప్రాజెక్ట్ ఎంత వరకు వచ్చిందని' రిపోర్టర్ ప్రశాంత్ను ప్రశ్నించారు.
దానికి ప్రశాంత్ నవ్వుతూ సమాధానం ఇచ్చారు. దాని గురించి ఇప్పుడు తాను ఏమి చెప్పలేనని అన్నారు. కానీ హీరో డేట్లు ఇవ్వడమే ఆలస్యం, సినిమా తీసేందుకు మూవీ టీమ్ సిద్ధంగా ఉందని ఆయన తెలిపారు. ఇక్కడ రిపోర్టర్ రెబల్లియస్ అనగానే ప్రేక్షకులందరికీ ప్రభాస్తోనే ఈ సినిమా చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నారు. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్ ఎలా ఉండనుందో, ఎలాంటి స్టోరీ రానుందో అని ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
అయితే ఈ సినిమా కోసం ఇప్పటికే ప్రభాస్ హైదరాబాద్లో లుక్ టెస్టును పూర్తి చేసుకున్నట్లు సమాచారం. భాగ్యశ్రీ బోర్స్ ఇందులో హీరోయిన్గా నటిస్తున్నట్లు కథనాలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఎలాంటి అఫిషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి రాలేదు. మూవీటీమ్ దీనిపై క్లారిటి ఇచ్చేంత వరకు ఇలాంటి వార్తలపై హోల్డ్ పెట్టినట్లు తెలుస్తుంది.
స్పిరిట్ అప్డేట్
జగపతిబాబు హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్న ఓ టాక్ షోకు సందీప్ రెడ్డి వంగ హాజరయ్యారు. ఇందులో ప్రభాస్తో కలిసి తెరకెక్కిస్తున్న స్పిరిట్ సినిమా అప్డేట్స్ గురించి హోస్ట్ జగ్గు అడిగారు. దీనికి సమాధానంగా, ప్రభాస్తో పని చేయడం దాదాపు అందరి డైరెక్టర్స్కు సౌకర్యంగా ఉంటుందని సందీప్ అన్నారు. అలాగా 70 శాతం వరకు సినిమాకు సంబంధించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పనులు పూర్తి అయ్యాయని చెప్పారు. త్వరలోనే షూటింగ్ మొదలుపెడతామని స్పష్టతనిచ్చారు. దీంతో ఫ్యాన్స్లో హైప్ వచ్చింది. వీరిద్దరి కాంబోలో సినిమా ఎలా ఉండనుందోనని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఉన్నారు.
" music work just began"#spirit#sandeepreddyvanga#bhadrakalipictures#Tseries pic.twitter.com/h5Qf6hjBPY— Harshavardhan Rameshwar (@rameemusic) October 31, 2024
ప్రభాస్ బిజీ షెడ్యూల్
ప్రస్తుతం ప్రభాస్ ఖాతాలో ఇప్పటికే ఐదు సినిమాలు ఉన్నా యి. 'ది రాజా సాబ్' సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసే బిజీలో ఉన్నారు ఆ తర్వాత 'ఫౌజీ', 'స్పిరిట్', 'సలార్ 2', 'కల్కి 2'. ఈ సినిమాలన్నీ పూర్తయ్యేందుకు కాస్త సమయం పట్టొచ్చు. అయితే ఈ బిజీ లైనప్లో ప్రశాంత్తో సినిమాకు డార్లింగ్ ఎప్పుుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తారని ఆసక్తిగా ఉంది.
