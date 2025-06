ETV Bharat / entertainment

RCB సూపర్ విక్టరీ- రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో నీల్ మామ సంబరాలు చూశారా? - PRASHANTH NEEL ENJOYING IPL

Prashanth Neel Celebrations ( RCB TWITTER )

By ETV Bharat Telugu Team Published : June 4, 2025 at 11:35 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 11:47 AM IST 2 Min Read

Prashanth Neel Celebrations : పంజాబ్ కింగ్స్‌తో జరిగిన ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు విజయం సాధించింది. ఆ విజయాన్ని స్టార్ కన్నడ దర్శకుడు ప్రశాంత్ నీల్ ఆనందంతో జరుపుకున్నారు. అందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అయితే ప్రస్తుతం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఎన్టీఆర్ నటిస్తున్న NTR NEEL పాన్ ఇండియా యాక్షన్ డ్రామాను ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రీకరిస్తున్నారు. అక్కడే ఒక పెద్ద స్క్రీన్‌పై బెంగళూరుస పంజాబ్​ ఫైనల్ మ్యాచ్​ చూశారు. ప్రశాంత్​ తన భార్య, చిత్ర బృందంతో కలిసి వీక్షించారు. కాగా, ఎన్నో ఏళ్ల ఎదురుచూపులకు తెర పడింది. ఈ సాలా కమ్​ నమదే అంటూ ఆర్సీబీ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. దీంతో నీల్​ ఆనందంతో గంతులు వేశారు. తన ఆనందాన్ని అక్కడ ఉన్న అందరితో పంచుకున్నారు. ఆ మొత్తం సందడిని మూవీ టీమ్​ క్యాప్చర్ చేసింది. నీల్​ భార్య లిఖితా రెడ్డి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీడియోను షేర్ చేశారు. "నాకు తెలిసిన అత్యంత క్రేజీ క్రికెట్ అభిమానిలో ఒకరికి సరైన పుట్టినరోజు బహుమతి" అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. నీల్​ ఎంతో పెద్ద క్రికెట్​ అభిమాని అని వీడియో చూసిన వారికి క్లియర్​గా తెలుస్తుంది.

