కల్కి-2 రావాలంటే అందరూ ఉండాలి కదా!: నాగ్ అశ్విన్ - KALKI 2 SHOOTING STARTS

పాడ్​కాస్ట్​లో కల్కి-2 రిలీజ్​పై నాగ్ అశ్విన్​

Kalki 2 Shooting
Kalki 2 Shooting (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 2:19 PM IST

Kalki 2 Shooting : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన 'కల్కి 2898 ఏడీ' పార్ట్​-1 థియేటర్లలో అద్భుత విజయం సాధించిన తర్వాత అభిమానులు, సినీ ప్రియులు సీక్వెల్ కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్ ఇటీవల సినిమా గురించి చేసిన కామెంట్స్ సోషల్​ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇంతకీ ఆయనేం అన్నారంటే?

కల్కి2 ఎప్పుడు సర్​?
ఇటీవల ఒక పాడ్‌కాస్ట్‌లో నాగ్ అశ్విన్‌ను అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్న ప్రశ్న కల్కి-2 ఎప్పుడు అని హోస్ట్ అడిగారు. అయితే ఆయన ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం మాత్రం క్లారిటీగా ఇవ్వలేదు. 'చాలా విషయాలు దీనికి లింక్ అయ్యాయి. నటులు అందరూ షూటింగ్​కు రావాల్సి ఉంది. కొంతమంది సన్నివేశాలు, యాక్షన్ సీక్వెన్సులు చాలా భారీ స్థాయిలో ఉండబోతున్నాయి. అందుకే కొంత సమయం పడుతుంది. కచ్చితమైన సమాధానం ఇప్పుడే చెప్పలేను' అని తెలిపారు.

మరో 2-3 ఏళ్లలో విడుదల!
ఆ తర్వాత మళ్లీ ఆ విషయంపై మాట్లాడారు. "సినిమాకు సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు (నటులు) బిజీగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇది నా చేతిలో లేదు. ఈ ఏడాది చివర్లో షూటింగ్ మొదలుపెట్టాలని అనుకుంటున్నాం. షూటింగ్​కు కాస్త సమయం పడుతుంది. అయితే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మరింత టైమ్ తీసుకుంటుంది. మరో 2-3 ఏళ్లలో విడుదల అయ్యే అవకాశం ఉంది" అని నాగ్ అశ్విన్ చెప్పారు.

సీక్వెల్​లో ఈ మూడు పాత్రలే మెయిన్
గతంలో నిర్మాత అశ్వనీదత్‌ ఓ ఇంటర్వ్యూలో కల్కి 2 గురించి మాట్లాడారు. రెండో పార్ట్‌ మొత్తం కమల్‌హాసనే ఉంటారని తెలిపారు. ప్రభాస్‌, కమల్‌ హాసన్‌ల మధ్య సన్నివేశాలు ఉంటాయని, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ పాత్రకు కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుందని చెప్పారు. సీక్వెల్​లో ఈ మూడు పాత్రలే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయని చెప్పారు. వీళ్లే ఆ సినిమాకు మెయిన్‌ అని అన్నారు. వీళ్లతో పాటు దీపికా పదుకొణె పాత్రకు కూడా ప్రాధాన్యం ఉంటుందని చెప్పారు.

క్యామియో రోల్స్ వాళ్లంతా
2024 జూన్​లో విడుదలైన కల్కి 2898 ఏడీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. సినిమాలో బాలీవుడ్ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్, యూనివర్సల్ స్టార్ కమల్ హాసన్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. బీటౌన్ దీపికా పదుకొణె యాక్ట్ చేశారు. విజయ్ దేవరకొండ, రాజమౌళి సహా అనేక మంది సెలబ్రిటీలు సినిమాలో క్యామియో రోల్స్ పోషించారు.

ఇక ప్రస్తుతానికి ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్, హను రాఘవపూడి సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ నెలాఖరుకల్లా రాజా సాబ్ షూటింగ్ పూర్తి చేసి, హను రాఘవపూడి సినిమా షూటింగ్​ను పూర్తి చేయనున్నారు. మరోవైపు సందీప్ రెడ్డి వంగా తన భారీ ప్రాజెక్ట్ స్పిరిట్ షూట్‌ను సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్‌లో ప్రారంభించాలని భావిస్తున్నారు. ప్రభాస్ లుక్ స్పెషల్‌గా ఉండేలా ఆయన కొన్నినెలలుగా వెయిట్ చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. వీటి తర్వాత కల్కి 2లో జాయిన్‌ అవుతారు ప్రభాస్.

