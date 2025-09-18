'సల్మాన్ ఖాన్ ఒక గుండా'- కండలవీరుడిపై దబాంగ్ దర్శకుడు సంచలన కామెంట్స్

ETV Bharat / entertainment

సల్మాన్ ఖాన్ ఒక నేరస్థుడు- నా సినిమాలో వాళ్లదే పెత్తనం- అభినవ్ సంచలన కామెంట్స్​!

September 18, 2025

Dabangg Director On Salman Khan : బాలీవుడ్‌ బిగ్ స్టార్స్​ల్లో ఒకరైన సల్మాన్ ఖాన్‌పై మరోసారి తీవ్రమైన ఆరోపణలు చర్చలకు దారి తీస్తున్నాయి. దబాంగ్ సినిమాతో ఘన విజయం సాధించిన దర్శకుడు అభినవ్ కశ్యప్ గతంలో సల్మాన్​పై అనేక ఆరోపణలు చేశారు. అవి కాకుండా ఇటీవల మరో ఇంటర్వ్యూలో సల్మాన్​ను ఓ 'గుండా' అని ఆరోపించారు. అంతటితో ఆగకుండా, ఖాన్ కుటుంబంపై మాటలతోనే దాడి చేశారు. సల్మాన్​తో గత అనుభవాలు, దబాంగ్ నిర్మాణ సమయంలో ఎదురైన సమస్యలను డైరెక్టర్ మాటల్లో వెల్లడిస్తూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాగే సల్మాన్​పై ఆయన తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. ఇంతకీ అభినవ్ ఏమన్నారంటే?

సినిమా ప్రారంభంలోనే
2008లో అభినవ్ కశ్యప్ దబాంగ్ సినిమా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఆయన తొలుత అర్బాజ్ ఖాన్‌ని కలిశారు. అర్బాజ్ ఆ సినిమాలో హీరోగా నటించాలనుకున్నా, చివరికి నిర్మాతగా మారారు. అయితే అర్బాజ్, సోహైల్ సహకారంతో అభినవ్​కు సల్మాన్‌ను కలిసే అవకాశం వచ్చింది. ఆ సమయంలో సల్మాన్ తన ఇమేజ్ విషయంలో పలు సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారని అభినవ్ చెప్పారు. 'తేరే నామ్', 'వాంటెడ్' సినిమాల వల్ల సల్మాన్, చిచ్చోరా లాంటి ఇమేజ్‌తో ఉన్నారని, ఆ ఎఫెక్ట్ 'దబాంగ్‌'కు అడ్డంకి అవుతుందేమో అన్న భయం తనలో ఉండేదని అభినవ్ గుర్తుచేసుకున్నారు.

హీరో కాదు 'గుండా'!
"ఆయనపై నా అభిప్రాయం మారలేదు. సల్మాన్ ఖాన్, ఆయన కుటుంబం సాధారణ మనుషులు కాదు. వాళ్లు చేసిన నేరాలు నిరూపితం అయ్యాయి. ఆయనపై కేసులు ఉన్నాయి, శిక్షలు కూడా పడ్డాయి. ఇప్పుడు బెయిల్‌పై బయట ఉన్నారు. నేరస్థుడు ఎప్పటికీ నేరస్థుడు. సల్మాన్ ఒక గుండా. ఆయనకు స్టార్ పవర్ ఉంది. కానీ, ఒక నటుడిగా ప్యాషన్ లేదు. నేను దబాంగ్ మొదలుపెట్టే సమయానికి ఈ విషయాలు తెలియలేదు. కానీ తర్వాత అర్థమయ్యింది" అంటూ సూటిగా వ్యాఖ్యానించారు. సల్మాన్ నటన పట్ల ఆసక్తి చూపించరని, కేవలం సెలబ్రిటీ పవర్‌ను ఆస్వాదిస్తారని, షూటింగ్‌కు రావడమే ఒక సహాయం చేసినట్లుగా భావిస్తారని ఆయన నిప్పులు చెరిగారు.

రోడ్​ సైడ్ రోమియో!
దబాంగ్‌లో సల్మాన్‌ను హీరోగా అనుకోవడం తనకు ఆశ్చర్యం కలిగించిందని అభినవ్ అన్నారు. "ఆ సమయంలో సల్మాన్ ఇమేజ్ అంటే వీధుల్లో అమ్మాయిల చుట్టూ తిరిగే ఆవారా వ్యక్తిగా ఉండేది. తేరే నామ్ సినిమా తర్వాత ఆయనపై వచ్చిన క్రేజీ లవర్, రోడ్‌సైడ్ రోమియో ఇమేజ్ ప్రేక్షకుల్లో బలంగా స్థిరపడిపోయింది. ఆయన చేసిన టవల్ డ్యాన్స్ కూడా అప్పట్లో ట్రోలింగ్​కు గురైంది" అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

నాకు ఏదీ చెప్పేవారు కాదు!
సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఆయనకు రూ.10 లక్షలు ఇచ్చి ప్రారంభించమన్నారని అభినవ్ చెప్పారు. అలాగే ప్రాజెక్ట్ విషయంలో తనకు తెలియకుండానే నిర్ణయాలు జరిగేవాని, ఆ తర్వాత నిర్మాతలు తనకు చెప్పేవారని అన్నారు. సినిమాలో హీరోయిన్‌గా సోనాక్షి సిన్హా ఎంపిక తనకు తెలియకుండానే జరిగిందని అభినవ్ చెప్పారు. 'నేను ఏ నిర్ణయంలోనూ భాగం కాలేదు. నిర్ణయాలు తీసుకున్న తర్వాత నాకు చెప్పేవారు. అదే సమయంలో సోనాక్షిని హీరోయిన్‌గా తీసుకున్నారని తెలిసింది' అంటూ ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు.

దబాంగ్ విజయం, తర్వాతి పరిణామాలు
దబాంగ్ సినిమా 2010లో విడుదలై ఘనవిజయం సాధించింది. సల్మాన్ కెరీర్‌లో టర్నింగ్ పాయింట్‌గా నిలిచింది. కానీ అభినవ్ మాత్రం తర్వాతి దబాంగ్ సీరీస్ లకు దూరమయ్యారు. ఈ విజయానికి అతని కృషి ఉన్నా, తర్వాత పరిస్థితులు ఆయనకు అసంతృప్తి కలిగించాయి. ఆ విషయంలో మీడియా నుంచి అప్పట్లో అనేక రకాల ప్రశ్నలు ఎదురైనప్పటికి సల్మాన్ అలాగే మిగతా చిత్ర యూనిట్ సభ్యులు పెద్దగా స్పందించలేదు.

