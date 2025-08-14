Coolie Movie X Review : కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ లీడ్ రోల్ లో రూపొందిన మూవీ కూలీ. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఆ సినిమాలో టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున కీలక పాత్ర పోషించారు. ఉపేంద్ర, సౌబిన్ షాహిర్, సత్యరాజ్, శ్రుతి హాసన్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ ఆమిర్ ఖాన్ స్పెషల్ రోల్లో నటించగా, బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే స్పెషల్ సాంగ్లో సందడి చేసింది.
సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన కూలీ మూవీకి అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్ అందించారు. ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తోనే ఆడియన్స్లో వేరే లెవెల్ బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఆ సినిమా, భారీ అంచనాల నడుమ థియేటర్లలో నేడు రిలీజ్ అయింది. యూఎస్లో ప్రీమియర్ షోలు పడటంతో సోషల్ మీడియాలో టాక్ వైరల్ అవుతోంది. మరి ఎక్స్ రివ్యూ ఎలా ఉందంటే?
సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు ప్రకారం, సినిమాతో ఆడియన్స్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. మూవీతో అంతా తృప్తి చెందుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది. రజినీ ఫ్యాన్స్కు కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్లు నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. డైరెక్టర్ లోకేష్ కూలీ సినిమాలో రజనీని అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారని చెబుతున్నారు. టైటిల్ కార్డ్, ఇంట్రో సీన్ అదిరిపోయాయని అంటున్నారు.
#LokeshKanagaraj Cooked verrrra Level #Rajinikanth Sir Title Card Semma Masss Daaa Book Mark This Tweet Coolie Interval Will Bee Marana Mass Irukka 🥵🥶#cooliereview #coolie #CoolieFDFS #coolieblockbuster #CoolieUnleashed pic.twitter.com/KNbyzBfjjG— UDay✘ (@PROUDAYZ) August 13, 2025
Whole Theatre Is Vibing #Monica Song, Ohhh My Goddd Pure Goosebumpssss 🥵🥶💥 #Coolie #CoolieReview #Rajinikanth #LokeshKanagaraj #PoojaHegde #CoolieFDFS pic.twitter.com/vg8z6Ypouk— UDay✘ (@PROUDAYZ) August 13, 2025
నెగెటివ్ క్యారెక్టర్లో సౌబిన్ షాహిర్ ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్తోపాటు ఆమిర్ ఖాన్ పవర్ ఫుల్ క్యామియో రోల్ సూపర్గా ఉన్నాయని అంటున్నారు. సైమన్ రోల్లో నాగార్జున అందర్నీ సర్ప్రైజ్ చేశారని చెబుతున్నారు. ఇన్నాళ్లు హీరోగా అలరించిన నాగార్జున, ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా తనలోని విలనిజాన్ని బయటపెట్టే విధానం గూస్ బంప్సేనని కొనియాడుతున్నారు. ఆయన రోల్ సినిమాలోని హైలైట్స్లో ఒకటిగా పేర్కొంటున్నారు.
#Coolie First Half - 💯 Loki soora Sambavam 🔥🙇 frame by frame sethiku vechirukan...🔥🥶#CoolieReview— 𝐉𝐮𝐝𝐞 (@Judeoff3) August 13, 2025
#Coolie First Half - 💯 Loki soora Sambavam 🔥🙇 frame by frame sethiku vechirukan...🔥🥶#CoolieReview— 𝐉𝐮𝐝𝐞 (@Judeoff3) August 13, 2025
అయితే ప్రీ ఇంటర్వెల్, ఇంటర్వెల్ సీన్స్, క్లైమాక్స్ ఫుల్ కిక్ ఇస్తాయంటున్న ఫ్యాన్స్, పూజా హెగ్డే చేసిన మోనిక సాంగ్కు ఈలలే అని చెబుతున్నారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సాంగ్స్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచాయని, సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుందని చెబుతున్నారు. కాకపోతే అక్కడక్కడా మూవీ కాస్త స్లోగా నడిచినట్లు అనిపిస్తున్నా, మొత్తంగా సినీ ప్రియులకు కూలీ ఒక మంచి అనుభూతిని ఇస్తుందని ఎక్స్లో రివ్యూస్ ఇస్తున్నారు మూవీ లవర్స్.
#Mounica mass🥵🥵🔥🔥🔥🔥— 🦁Vinay🦁 (@urstruly_Cult) August 13, 2025
Wait over brutal is a small word #Coolie #CoolieUnleashed
#Rajinikanth #Nagarjuna #CoolieUnleashed #CoolieFromAug14 #CoolieFDFS
#Coolie#Mounica mass🥵🥵🔥🔥🔥🔥
Wait over brutal is a small word #Coolie #CoolieUnleashed
#Rajinikanth #Nagarjuna pic.twitter.com/qibNVYgWUn
#Coolie 1st half so far SUPER 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Literally #LokeshKanagaraj + #Anirudh + #Rajinikanth + #Nagarjuna MASS 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 200% BLOCKBUSTER padam 🔥🔥🔥🔥 #CoolieFDFS #PoojaHegde— SU 🔥Updates 🇬🇧 🐉 (@SUFireUKUpdates) August 13, 2025
pic.twitter.com/oZc4D344V1