'రజినీ ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ మీల్స్- నాగార్జున రోల్ హైలెట్​'- కూలీ X రివ్యూ ఇలా! - COOLIE MOVIE X REVIEW

కూలీ మూవీ విడుదల- ఎక్స్ రివ్యూ ఇలా!

Coolie Movie X Review
Coolie Movie X Review (SUN PICTURES X ACCOUNT)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 9:51 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 9:59 AM IST

Coolie Movie X Review : కోలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ లీడ్ రోల్ లో రూపొందిన మూవీ కూలీ. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఆ సినిమాలో టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున కీలక పాత్ర పోషించారు. ఉపేంద్ర, సౌబిన్ షాహిర్, సత్యరాజ్, శ్రుతి హాసన్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. బాలీవుడ్ స్టార్ ఆమిర్ ఖాన్ స్పెషల్ రోల్​లో నటించగా, బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే స్పెషల్ సాంగ్​లో సందడి చేసింది.

సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్​పై కళానిధి మారన్ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించిన కూలీ మూవీకి అనిరుధ్ రవిచందర్ మ్యూజిక్ అందించారు. ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తోనే ఆడియన్స్​లో వేరే లెవెల్ బజ్ క్రియేట్ చేసిన ఆ సినిమా, భారీ అంచనాల నడుమ థియేటర్లలో నేడు రిలీజ్ అయింది. యూఎస్​లో ప్రీమియర్ షోలు పడటంతో సోషల్​ మీడియాలో టాక్ వైరల్​ అవుతోంది. మరి ఎక్స్ రివ్యూ ఎలా ఉందంటే?

సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు ప్రకారం, సినిమాతో ఆడియన్స్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. మూవీతో అంతా తృప్తి చెందుతున్నట్లు అర్థమవుతోంది. రజినీ ఫ్యాన్స్​కు కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నట్లు నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. డైరెక్టర్ లోకేష్ కూలీ సినిమాలో రజనీని అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేశారని చెబుతున్నారు. టైటిల్ కార్డ్, ఇంట్రో సీన్ అదిరిపోయాయని అంటున్నారు.

నెగెటివ్ క్యారెక్టర్​లో సౌబిన్ షాహిర్ ఓపెనింగ్ సీక్వెన్స్​తోపాటు ఆమిర్ ఖాన్ పవర్ ఫుల్ క్యామియో రోల్ సూపర్​గా ఉన్నాయని అంటున్నారు. సైమన్ రోల్​లో నాగార్జున అందర్నీ సర్ప్రైజ్ చేశారని చెబుతున్నారు. ఇన్నాళ్లు హీరోగా అలరించిన నాగార్జున, ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా తనలోని విలనిజాన్ని బయటపెట్టే విధానం గూస్​ బంప్సేనని కొనియాడుతున్నారు. ఆయన రోల్​ సినిమాలోని హైలైట్స్​లో ఒకటిగా పేర్కొంటున్నారు.

అయితే ప్రీ ఇంటర్వెల్, ఇంటర్వెల్ సీన్స్, క్లైమాక్స్ ఫుల్ కిక్ ఇస్తాయంటున్న ఫ్యాన్స్, పూజా హెగ్డే చేసిన మోనిక సాంగ్​కు ఈలలే అని చెబుతున్నారు. అనిరుధ్ రవిచందర్ సాంగ్స్, బ్యాక్​ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా నిలిచాయని, సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుందని చెబుతున్నారు. కాకపోతే అక్కడక్కడా మూవీ కాస్త స్లోగా నడిచినట్లు అనిపిస్తున్నా, మొత్తంగా సినీ ప్రియులకు కూలీ ఒక మంచి అనుభూతిని ఇస్తుందని ఎక్స్​లో రివ్యూస్ ఇస్తున్నారు మూవీ లవర్స్.

