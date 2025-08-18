War 2 vs Coolie Collections : జూనియర్ ఎన్టీఆర్- హృతిక్ రోషన్ లీడ్ రోల్స్లో నటించిన మల్టీస్టారర్ 'వార్ 2', సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ 'కూలీ' సినిమాలు ఆగస్టు 14న విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తున్నాయి. సక్సెస్ఫుల్గా తొలి వీకెండ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాయి. ఇప్పటికి సినిమాలు రిలీజై 5 రోజులు గడిచాయి. ఈ క్రమంలో తొలి వీకెండ్లో ఏ సినిమా ఎంత వసూళ్లు సాధించింది? అనేది చూద్దాం
వార్ -2 ఫస్ట్ వీకెండ్ వసూళ్లు
స్పై థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన వార్ 2 భారత్లో తొలి వీకెండ్ (నాలుగు రోజులు)లో రూ.173.60 కోట్లు నెట్ వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఒక్క హిందీలోనే ఈ సినిమా రూ.125.5 కోట్లు నెట్ సాధించగా, తెలుగులో రూ. 47.2 కోట్ల నెట్ సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక వరల్డ్వైడ్గా రూ.275.74 కోట్లు గ్రాస్ వసూల్ చేసినట్లు ట్రైడ్ అనలిస్ట్లు చెబుతున్నారు.
రోజు వారీ వసూళ్లు
- తొలి రోజు (గురువారం): రూ. 52 కోట్లు
- రెండో రోజు (శుక్రవారం): రూ. 57.35 కోట్లు
- మూడో రోజు (శనివారం): రూ. 33.25 కోట్లు
- నాలుగో రోజు (ఆదివారం): రూ. 31 కోట్లు
కూలీ తొలి వీకెండ్ కలెక్షన్లు
కూలీ మూవీ ఫస్ట్ వీకెండ్ రన్నింగ్స్ సస్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు భారత్లో రూ. 194.25 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు చేసినట్లు అంచనా. ఇందులో అత్యధికంగా తమిళ్ నుంచి వసూల్ అయ్యాయి. రూ.127.2 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు తమిళ్ వెర్షన్లోనే వచ్చాయి. తర్వాత అత్యధికంగా తెలుగులో కలెక్ట్ చేసింది. తెలుగులో కూలీ రూ.44.74 నెట్ వసూల్ చేసింది. ఇక వరల్డ్వైడ్గా రూ.397 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
రోజు వారీ వసూళ్లు
- తొలి రోజు (గురువారం): రూ. 65 కోట్లు
- రెండో రోజు (శుక్రవారం): రూ. 54.75 కోట్లు
- మూడో రోజు (శనివారం): రూ. 39.5 కోట్లు
- నాలుగో రోజు (ఆదివారం): రూ. 35 కోట్లు
ఓవరాల్గా ఎవరెంత?
కూలీ వసూళ్లలో రజనీకాంత్ మార్క్ కనిపిస్తుంది. నాలుగు రోజుల థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత భారత్, వరల్డ్వైడ్ వసూళ్లలో కూలీదే పైచేయిగా ఉంది. రజనీకాంత్ కూలీ భారత్లో రూ. 194.25 కోట్లు (నెట్), వరల్డ్వైడ్గా రూ. 397 (గ్రాస్) వసూల్ చేసింది. అదే సమయంలో వార్ 2 కూడా మంచి పోటీనే ఇచ్చింది. భారత్లో రూ. 173.60 (నెట్), వరల్డ్వైడ్గా రూ. 275 కోట్ల (గ్రాస్) వసూల్ చేసింది. ఈ లెక్కన భారత్లో రూ.20.65 కోట్లు కూలీ వార్ 2 కంటే ఎక్కువ వసూల్ చేసింది.
గమనిక : పైన చెప్పిన వసూళ్లు అధికారిక లెక్కలు కాదు. ఎంటర్టైన్మెంట్ వెబ్సైట్లు, ట్రేడ్ విశ్లేషకుల ట్వీట్లు ఆధారంగా రాసినవి.
