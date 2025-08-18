ETV Bharat / entertainment

War 2 vs Coolie Collections
War 2 vs Coolie Collections (Source : Movie Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read

War 2 vs Coolie Collections : జూనియర్ ఎన్టీఆర్- హృతిక్ రోషన్ లీడ్ రోల్స్​లో నటించిన మల్టీస్టారర్ 'వార్ 2', సూపర్‌స్టార్ రజనీకాంత్ 'కూలీ' సినిమాలు ఆగస్టు 14న విడుదలై బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తున్నాయి. సక్సెస్​ఫుల్​గా తొలి వీకెండ్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాయి. ఇప్పటికి సినిమాలు రిలీజై 5 రోజులు గడిచాయి. ఈ క్రమంలో తొలి వీకెండ్​లో ఏ సినిమా ఎంత వసూళ్లు సాధించింది? అనేది చూద్దాం

వార్ -2 ఫస్ట్ వీకెండ్ వసూళ్లు
స్పై థ్రిల్లర్​గా తెరకెక్కిన వార్ 2 భారత్​లో తొలి వీకెండ్​ (నాలుగు రోజులు)లో రూ.173.60 కోట్లు నెట్​ వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఒక్క హిందీలోనే ఈ సినిమా రూ.125.5 కోట్లు నెట్ సాధించగా, తెలుగులో రూ. 47.2 కోట్ల నెట్ సాధించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇక వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.275.74 కోట్లు గ్రాస్ వసూల్ చేసినట్లు ట్రైడ్ అనలిస్ట్​లు చెబుతున్నారు.

రోజు వారీ వసూళ్లు

  • తొలి రోజు (గురువారం): రూ. 52 కోట్లు
  • రెండో రోజు (శుక్రవారం): రూ. 57.35 కోట్లు
  • మూడో రోజు (శనివారం): రూ. 33.25 కోట్లు
  • నాలుగో రోజు (ఆదివారం): రూ. 31 కోట్లు

కూలీ తొలి వీకెండ్ కలెక్షన్లు
కూలీ మూవీ ఫస్ట్ వీకెండ్ రన్నింగ్స్ సస్సెస్​ఫుల్​గా కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు భారత్​లో రూ. 194.25 కోట్ల నెట్​ వసూళ్లు చేసినట్లు అంచనా. ఇందులో అత్యధికంగా తమిళ్ నుంచి వసూల్ అయ్యాయి. రూ.127.2 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు తమిళ్​ వెర్షన్​లోనే వచ్చాయి. తర్వాత అత్యధికంగా తెలుగులో కలెక్ట్ చేసింది. తెలుగులో కూలీ రూ.44.74 నెట్ వసూల్ చేసింది. ఇక వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.397 కోట్ల గ్రాస్​ రాబట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

రోజు వారీ వసూళ్లు

  • తొలి రోజు (గురువారం): రూ. 65 కోట్లు
  • రెండో రోజు (శుక్రవారం): రూ. 54.75 కోట్లు
  • మూడో రోజు (శనివారం): రూ. 39.5 కోట్లు
  • నాలుగో రోజు (ఆదివారం): రూ. 35 కోట్లు

ఓవరాల్​గా ఎవరెంత?
కూలీ వసూళ్లలో రజనీకాంత్ మార్క్ కనిపిస్తుంది. నాలుగు రోజుల థియేట్రికల్ రన్ తర్వాత భారత్, వరల్డ్​వైడ్ వసూళ్లలో కూలీదే పైచేయిగా ఉంది. రజనీకాంత్ కూలీ భారత్​లో రూ. 194.25 కోట్లు (నెట్), వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 397 (గ్రాస్) వసూల్ చేసింది. అదే సమయంలో వార్ 2 కూడా మంచి పోటీనే ఇచ్చింది. భారత్​లో రూ. 173.60 (నెట్), వరల్డ్​వైడ్​గా రూ. 275 కోట్ల (గ్రాస్) వసూల్ చేసింది. ఈ లెక్కన భారత్​లో రూ.20.65 కోట్లు కూలీ వార్ 2 కంటే ఎక్కువ వసూల్ చేసింది.

గమనిక : పైన చెప్పిన వసూళ్లు అధికారిక లెక్కలు కాదు. ఎంటర్​టైన్మెంట్​ వెబ్​సైట్లు, ట్రేడ్​ విశ్లేషకుల ట్వీట్లు ఆధారంగా రాసినవి.

