Coolie Story Revealed : సరిగ్గా వారం రోజుల్లో థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు కూలీ సిద్ధంగా ఉంది. ఆగస్ట్ 14న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో టాలీవుడ్ కింగ్ నాగార్జున అక్కినేని నెగెటివ్ రోల్లో కనిపించనున్నారు. అలానే బాలీవుడ్ బడా హీరో ఆమిర్ ఖాన్ గెస్ట్ రోల్లో అలరించనున్నారు. లొకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్లో ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కథ రిలీల్ అయ్యిందంటూ వార్తలు ఫుల్ వైరల్గా మారాయి.
సినిమా కథ ఇదేనా?
ఇప్పటికే ఈ సినిమా ట్టైలర్ రిలీజ్ అయ్యింది. దాని ఆధారంగా, మానవుల అవయవాలను అక్రమంగా రావాణ చేస్తున్న ముఠాకు నాగార్జున లీడర్గా ఉంటారు. నాగ్ రైట్ హ్యాండ్గా సౌబిన్ షాహిర్ కనిపిస్తారు. ఈ సినిమాలో ఫీమేల్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్న శ్రుతి హాసన్, నాగ్ చేస్తున్న అక్రమాలను కనిపెడతారు. ఈ అక్రమాలు బయటపెట్టాలని శ్రుతి హాసన్, తన తండ్రి అనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో వారిద్దరూ చిక్కుల్లో పడతారు. గ్యాంగ్స్టర్ నుంచి వారిని రక్షించాలంటూ శ్రుతి, రజనీను ఆశ్రయిస్తుంది. వాళ్లను కాపాడేందుకు రజనీకాంత్ విలన్లతో తలపడతాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆమీర్ ఖాన్, ఉపేంద్ర సీన్లోకి వస్తారు. వీరందరి మధ్య సీన్స్ ఎలా ఉండనున్నాయో థియేటర్లలో చూడాల్సి ఉంది.
కూలీ టైమ్ ట్రావెలరా?
తాజాగా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఈ సినిమా టైమ్ ట్రావెలర్ జాన్రాలో సాగనుందని ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇదే ప్రశ్న డైరెక్టర్ లోకేశ్కు ప్రమోషన్స్లోనూ ఎదురైంది. దీనికి ఆయన నవ్వుతూ రిప్లై ఇచ్చారు. ఈ సినిమా అలాంటి జాన్రా కాదని అన్నారు. ఇది పుర్తిగా యాక్షన్ నేపథ్యంలో కొనసాగుతుందని, కథే సినిమాను నడిపిస్తుందని అన్నారు. దీంతో ఇది టైమ్ ట్రావెలర్ సినిమా కాదని క్లారిటీ వచ్చేసింది.
సినిమా విషయానికి వస్తే
ఈ సినమాకు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు. ఇందులో ఇప్పటిేకే పలు పాటలు రిలీజ్ అయ్యాయి. అందులో మోనికా స్పెషల్ సాంగ్ ఫుల్ పాపులర్ అయ్యింది. ఇందులో పూజా హెగ్డే ఆడిపాడింది. కానీ ఈ పాట సినిమాలో ఉండదని మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. సన్ పిక్చర్స్పై కళానిధి మారన్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. కాగా, ఈ సినిమాకు
వార్-2 సినిమా నుంచి గట్టి పోటీ ఉంది. అయినప్పటికీ కూలీ ఓపెనింగ్ డే రూ. 100 కోట్లు వసూలు చేస్తుందని మూవీ టీమ్ ధీమాగా ఉంది. ఓవర్సీస్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం అవ్వగా, భారత్లో ఆదివారం సేల్స్ షురూ కానున్నాయి.
