కూలీ సినిమా కథ రివీల్- టైమ్ ట్రావెల్​గా ఉంటుందా? లోకేశ్ రిప్లై ఇదే! - COOLIE STORY REVEALED

టైమ్​ ట్రావెలర్​గా మారనున్న రజినీ కాంత్​- 'కూలీ' కథ ఇదేనట!

Coolie Story Revealed
Coolie Story Revealed (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 11:15 AM IST

2 Min Read

Coolie Story Revealed : సరిగ్గా వారం రోజుల్లో థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు కూలీ సిద్ధంగా ఉంది. ఆగస్ట్​ 14న రిలీజ్ కానున్న ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో టాలీవుడ్​ కింగ్​ నాగార్జున అక్కినేని నెగెటివ్​ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. అలానే బాలీవుడ్​ బడా హీరో ఆమిర్​ ఖాన్​ గెస్ట్​ రోల్​లో అలరించనున్నారు. లొకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్నాయి. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కథ రిలీల్ అయ్యిందంటూ వార్తలు ఫుల్​ వైరల్​గా మారాయి.

సినిమా కథ ఇదేనా?
ఇప్పటికే ఈ సినిమా ట్టైలర్​ రిలీజ్​ అయ్యింది. దాని ఆధారంగా, మానవుల అవయవాలను అక్రమంగా రావాణ చేస్తున్న ముఠాకు నాగార్జున లీడర్​గా ఉంటారు. నాగ్​ రైట్​ హ్యాండ్​గా సౌబిన్ షాహిర్ కనిపిస్తారు. ఈ సినిమాలో ఫీమేల్​ లీడ్​ రోల్​లో నటిస్తున్న శ్రుతి హాసన్, నాగ్​ చేస్తున్న అక్రమాలను కనిపెడతారు. ఈ అక్రమాలు బయటపెట్టాలని శ్రుతి హాసన్​, తన తండ్రి అనుకుంటారు. ఈ క్రమంలో వారిద్దరూ చిక్కుల్లో పడతారు. గ్యాంగ్​స్టర్​ నుంచి వారిని రక్షించాలంటూ శ్రుతి, రజనీను ఆశ్రయిస్తుంది. వాళ్లను కాపాడేందుకు రజనీకాంత్​ విలన్లతో తలపడతాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆమీర్​ ఖాన్​, ఉపేంద్ర సీన్​లోకి వస్తారు. వీరందరి మధ్య సీన్స్​ ఎలా ఉండనున్నాయో థియేటర్లలో చూడాల్సి ఉంది.

కూలీ టైమ్​ ట్రావెలరా?​
తాజాగా ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఈ సినిమా టైమ్​ ట్రావెలర్​ జాన్రా​లో సాగనుందని ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇదే ప్రశ్న డైరెక్టర్ లోకేశ్​కు ప్రమోషన్స్​లోనూ ఎదురైంది. దీనికి ఆయన నవ్వుతూ రిప్లై ఇచ్చారు. ఈ సినిమా అలాంటి జాన్రా కాదని అన్నారు. ఇది పుర్తిగా యాక్షన్​ నేపథ్యంలో కొనసాగుతుందని, కథే సినిమాను నడిపిస్తుందని అన్నారు. దీంతో ఇది టైమ్ ట్రావెలర్ సినిమా కాదని క్లారిటీ వచ్చేసింది.

సినిమా విషయానికి వస్తే
ఈ సినమాకు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు. ఇందులో ఇప్పటిేకే పలు పాటలు రిలీజ్ అయ్యాయి. అందులో మోనికా స్పెషల్ సాంగ్ ఫుల్ పాపులర్ అయ్యింది. ఇందులో పూజా హెగ్డే ఆడిపాడింది. కానీ ఈ పాట సినిమాలో ఉండదని మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. సన్ పిక్చర్స్​పై కళానిధి మారన్ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు. కాగా, ఈ సినిమాకు
వార్-2 సినిమా నుంచి గట్టి పోటీ ఉంది. అయినప్పటికీ కూలీ ఓపెనింగ్ డే రూ. 100 కోట్లు వసూలు చేస్తుందని మూవీ టీమ్ ధీమాగా ఉంది.​ ఓవర్సీస్​లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం అవ్వగా, భారత్​లో ఆదివారం సేల్స్ షురూ కానున్నాయి.

