హైకోర్టుకు వెళ్లిన రజనీకాంత్ 'కూలీ' మేకర్స్-  ఆవేదనలో సూపర్​స్టార్ ఫ్యాన్స్ - COOLIE MADRAS HIGH COURT CASE

కోర్టులో 'కూలీ' కేసు- ఆవేదనలో రజనీ ఫ్యాన్స్​!

Coolie Madras High Court Case
Coolie Madras High Court Case (Source: Film Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 12:12 PM IST

3 Min Read

Rajinikanth Coolie Madras High Court Case: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' సినిమా ఆగస్ట్ 14న వరల్డ్ వైడ్‌గా విడుదలై, భారీ హైప్ మధ్య బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. టాక్ అంత పాజిటివ్​గా రాలేదు. అయినప్పటికీ స్టార్ క్యాస్టింగ్ కాంబినేషన్ వల్ల బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్స్ బాగానే వచ్చాయి. అలాగే విడుదలకు ముందు నుంచే భారీ అంచనాలను సొంతం చేసుకున్న ఈ సినిమా రజనీ 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణానికి ఒక మార్క్ ఫిల్మ్ కావడంతో మరింత స్పెషల్‌గా మారింది. నాగార్జున, ఆమిర్ ఖాన్, ఉపేంద్ర, సత్యరాజ్ వంటి స్టార్ క్యాస్టింగ్‌తో, లోకేష్ కనగరాజ్ మాస్ మేకింగ్‌తో కూలీపై అభిమానుల్లో హై లెవెల్ క్రేజ్ కనిపించింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ సినిమా వివాదం కోర్టు దాకా వెళ్లడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

సాధారణంగా రజనీకాంత్ చిత్రాలకు U లేదా U/A సర్టిఫికెట్లు రావడం కామన్. కానీ ఈసారి మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా మారింది. సినిమా రిలీజ్‌కి ముందు సెన్సార్ బోర్డు A సర్టిఫికెట్ ఇచ్చింది. అంటే 18 సంవత్సరాల లోపు వయస్కులు ఈ సినిమాను చూడకూడదని తేల్చేశారు. ఇది మేకర్స్‌కు పెద్ద షాక్‌గా మారింది. ఎందుకంటే రజనీ సినిమాలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌ కూడా ఎక్కువగా చూస్తారు. ఇక ఇలాంటి సర్టిఫికేట్ వల్ల ఓ వర్గం వారికి సినిమా దూరమైపోవడం పెద్ద సమస్యగా మారింది.

కోర్టులో 'కూలీ' కేసు
సినిమా రిలీజ్‌ అయి వారం రోజులు అవుతున్నా ఈ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ ఆగలేదు. అందుకే మేకర్స్ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆగస్ట్ 19న న్యాయమూర్తి టీవీ తమిళ్ సెల్వి పిటిషన్‌ను ఆమోదించి, మరుసటి రోజు విచారణకు పెట్టాలని ఆదేశించారు. నిర్మాతలు తమ వాదనలో, కూ'లీ' సినిమాలోని యాక్షన్ సన్నివేశాలు 'కేజీఎఫ్', 'బీస్ట్' లాంటి సినిమాల్లో ఉన్న యాక్షన్‌తో సమానంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. వాటికి U/A సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వగా, తమ సినిమాకు మాత్రం A ఇచ్చారని అభ్యంతరం తెలిపారు.

కోర్టులో వాదన సమయంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కౌన్సెల్ ఏ.కుమరగురు పిటిషన్ న్యాయపరంగా సరైనది కాదని చెప్పారు. అయితే సీనియర్ అడ్వకేట్ జె. రవీంద్రన్, ఎం. స్నేహా కౌంటర్ వాదనలు వినిపించారు. సినిమాటోగ్రాఫ్ యాక్ట్, 1952, ట్రైబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్, 2021 ప్రకారం హైకోర్టుకు జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉందని వారు చెప్పారు. దీంతో కేసు మరింత సీరియస్‌గా మారింది.

రజనీ ఫ్యాన్స్ ఆవేదన
సెన్సార్ బోర్డు రెండు సార్లు రివ్యూ చేసినప్పటికీ, A సర్టిఫికెట్ నిర్ణయాన్నే కొనసాగించారు. ప్రధాన కారణం సినిమాలోని యాక్షన్, హింసాత్మక సన్నివేశాలే అని బోర్డు స్పష్టం చేసింది. కానీ మేకర్స్ మాత్రం అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రజనీకాంత్ సినిమాలు అన్ని వయసుల వారికి నచ్చేలా ఉంటాయని, పిల్లలు, యువకులు లేకుండా ఈ సెలబ్రేషన్స్ అసంపూర్ణమవుతాయని అంటున్నారు. తమిళనాడులో కొన్ని థియేటర్లలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలను లోపలికి పంపాలంటూ యాజమాన్యంతో వాదనలకు దిగిన సంఘటనలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి.

సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన ఈ సినిమాను భారీ బడ్జెట్‌తో రూపొందించారు. రజనీకి ఇది 50 ఏళ్ల సినీ ప్రయాణం సందర్భంగా ప్రత్యేక బహుమతి లాంటిదే. అలాంటి సినిమా A సర్టిఫికెట్‌తో రావడం అభిమానుల్లో నిరాశ కలిగిస్తోంది. అంతేకాదు, ఈ సినిమాను మాస్ ఎంటర్​టైనర్​గాా ప్లాన్ చేసిన మేకర్స్‌కి ఇది బాక్సాఫీస్ వద్దనూ అడ్డంకిగా మారే అవకాశముంది. ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సినిమా చూసే అవకాశం తగ్గిపోతే కలెక్షన్లపై ప్రభావం పడటం సహజం. ప్రస్తుతం మద్రాస్ హైకోర్టులో కేసు పెండింగ్‌లో ఉంది. మేకర్స్ డిమాండ్ ప్రకారం కోర్టు U/A సర్టిఫికెట్ ఇస్తుందా? లేదా అనేది చూడాలి. అయితే సినిమాకు ఇప్పటికే థియేట్రికల్ రన్ మొదలై వారానికి దగ్గరపడగా, ఈ నిర్ణయం ప్రయోజనం కలిగిస్తుందా? లేదా అనే సందేహం కూడా ఉంది.

