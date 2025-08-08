Cooli vs WAR 2 : వచ్చే వారం రెండు భారీ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎన్టీఆర్, హృతిక్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన సినిమా 'వార్-2' ఒకటి కాగా, రెండోది రజనీకాంత్- లోకేశ్ కాంబోలో రానున్న మూవీ 'కూలీ'. ఈ రెండు సినిమాలు ఆగస్టు 14న వరల్డ్వైడ్ థియేటర్లలో విడుదల కానుందడంతో వీటిపై ప్రేక్షకులకు ఫుల్ ఫోకస్ పెరిగింది. ప్రీమియర్ షోలపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం అయ్యాయి. మరి ఈ రెండు సినిమాల బుకింగ్స్, షో టైమ్ వివరాలు చూసుకుంటే!
ఓవర్సీస్లో బుకింగ్స్
రెండు సినిమాల మేకర్స్ గ్లోబల్ లెవెల్లో ప్రీమియర్ షోలు భారీ స్థాయిలో ప్లాన్ చేశారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ప్రీమియర్షోలకు 6 రోజుల మందున్న బుకింగ్స్ చూస్తే , 'కూలీ' సినిమాకే హైప్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఎన్టీఆర్కు అక్కడ పెద్ద మార్కెట్ ఉంది. అయినప్పటికి కూలీ టాప్ ప్లేస్లో కొనసాగుతోంది. అలాఅని రజనికాంత్ ఫేమ్ తక్కువేమి కాదు. సౌత్ ఇండియన్ మోస్ట్ ఫేమస్ యాక్టర్లో ఆయన ఒకరు. ఓవర్సీస్లో ఇప్పటివరకు 'కూలీ' సినిమా దాదాపు మూడు లక్షల డాలర్ల మార్కును దాటగా, 'వార్-2' మాత్రం రెండు లక్షల ఇరువై వేల డాలర్ల వద్దే ఉంది. రీసెంట్గా వార్ 2 నుంచి పాట ప్రోమో రిలీజ్ అవ్వడంతో హైప్ పెరుగుతోంది. మరో వారంలో బుకింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడాలి మరి!
ప్రీమియర్ షో టైమ్స్
ఇండియాలో ఆగస్ట్ 14న బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వార్ జరగనుంది. దీనికి ఇంకొంచం ట్విస్ట్ జోడించేందుకు మూవీ టీమ్స్ రెండు సినిమాలను గంట వ్యవధి తేడాతో విడుదల చేస్తున్నాయి. భారత్లో 'వార్-2' సినిమా తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు విడుదల అవుతుండగా, 4 గంటలకు 'కూలీ' ప్రీమియర్ షోలు పడనున్నాయి. అయితే ఈ రెండు సినిమాల రిలీజ్ టైమ్ ప్రేక్షకులలో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్నాయి.
తారా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల అంచనాల్లో
ఈ రెండు సినిమాల జాన్రా ఇంచుమించు ఓకటే. 'వార్-2', 'కూలీ 'రెండూ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కాయి. ఒకటి స్పై యాక్షన్గా రూపొందితే, ఇంకొకటి మాస్ యాక్షన్గా తెరకెక్కింది. మల్టీస్టారర్గా రెండు సినిమాలు ఫ్యాన్స్లో అంచానాలను నెక్ట్స్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లాయి. కానీ ప్రీ బకింగ్స్లో మాత్రం 'కూలీ 'ది కాస్త పైచేయిగా కనిపిస్తుంది. దీనినంతటికి కారణం 'వార్-2' ప్రమోషన్స్ అనుకున్నంత స్ట్రాంగ్గా జరగకపోవడమే అనే అభిప్రాయాలు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి.
తారక్- హృతిక్ కలిసి ప్రమోషన్స్ చేసి ఉంటే భారీ స్థాయిలో స్పందన వచ్చేదని తెలుస్తుంది. కానీ మూవీలో వీరిద్దరి మ్యాజిక్ చూపించేదుకు డైరెక్టర్ ప్రమోషన్స్ను వేరు వేరుగా ప్లాన్ చేశారు. ఇదే ప్రీమియర్ బుకింగ్స్ రానందుకు ముఖ్య కారణంగా నిలుస్తుంది.
