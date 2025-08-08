Essay Contest 2025

కూలీ vs వార్ 2 : ప్రీ బుకింగ్స్​లో హవా ఎవరిది- ఓవర్సీస్​లో ఏంటి పరిస్థితి? - COOLI VS WAR 2

వార్ 2, కూలీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​- ఎవరిది జోరు?

Published : August 8, 2025 at 5:04 PM IST

Cooli vs WAR 2 : వచ్చే వారం రెండు భారీ సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీ పడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఎన్టీఆర్​, హృతిక్​ కాంబినేషన్​లో తెరకెక్కిన సినిమా 'వార్​-2' ఒకటి కాగా, రెండోది రజనీకాంత్-​ లోకేశ్​ కాంబో​లో రానున్న మూవీ 'కూలీ'. ఈ రెండు సినిమాలు ఆగస్టు 14న వరల్డ్​వైడ్​ థియేటర్లలో విడుదల కానుందడంతో వీటిపై ప్రేక్షకులకు ఫుల్​ ఫోకస్​ పెరిగింది. ప్రీమియర్​ షోలపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఓవర్సీస్ బుకింగ్స్ ప్రారంభం అయ్యాయి. మరి ఈ రెండు సినిమాల బుకింగ్స్​, షో టైమ్​ వివరాలు చూసుకుంటే!

ఓవర్​సీస్​లో బుకింగ్స్​
రెండు సినిమాల మేకర్స్​ గ్లోబల్​ లెవెల్​లో ప్రీమియర్​ షోలు భారీ స్థాయిలో ప్లాన్​ చేశారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ప్రీమియర్​షోలకు 6 రోజుల మందున్న బుకింగ్స్​ చూస్తే , 'కూలీ' సినిమాకే హైప్​ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఎన్టీఆర్​కు అక్కడ పెద్ద మార్కెట్​ ఉంది. అయినప్పటికి కూలీ టాప్ ప్లేస్​లో కొనసాగుతోంది. అలాఅని రజనికాంత్​ ఫేమ్​ తక్కువేమి కాదు. సౌత్​ ఇండియన్​ మోస్ట్​ ఫేమస్​ యాక్టర్​లో ఆయన ఒకరు. ఓవర్సీస్​లో ఇప్పటివరకు 'కూలీ' సినిమా దాదాపు మూడు లక్షల డాలర్ల మార్కును దాటగా, 'వార్​-2' మాత్రం రెండు లక్షల ఇరువై వేల డాలర్ల వద్దే ఉంది. రీసెంట్​గా వార్ 2 నుంచి పాట ప్రోమో రిలీజ్ అవ్వడంతో హైప్ పెరుగుతోంది. మరో వారంలో బుకింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడాలి మరి!

ప్రీమియర్ షో టైమ్స్​
ఇండియాలో ఆగస్ట్​ 14న బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ వార్​ జరగనుంది. దీనికి ఇంకొంచం ట్విస్ట్​ జోడించేందుకు మూవీ టీమ్స్​ రెండు సినిమాలను గంట వ్యవధి తేడాతో విడుదల చేస్తున్నాయి. భారత్​లో 'వార్​-2' సినిమా తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు విడుదల అవుతుండగా, 4 గంటలకు 'కూలీ' ప్రీమియర్​ షోలు పడనున్నాయి. అయితే ఈ రెండు సినిమాల రిలీజ్​ టైమ్​ ప్రేక్షకులలో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచుతున్నాయి.

తారా స్థాయిలో ప్రేక్షకుల అంచనాల్లో
ఈ రెండు సినిమాల జాన్రా ఇంచుమించు ఓకటే. 'వార్​-2', 'కూలీ 'రెండూ యాక్షన్​ ఎంటర్టైనర్​గా తెరకెక్కాయి. ఒకటి స్పై యాక్షన్​గా రూపొందితే, ఇంకొకటి మాస్​ యాక్షన్​గా తెరకెక్కింది. మల్టీస్టారర్​గా రెండు సినిమాలు ఫ్యాన్స్​లో అంచానాలను నెక్ట్స్​ లెవెల్​కు తీసుకెళ్లాయి. కానీ ప్రీ బకింగ్స్​లో మాత్రం 'కూలీ 'ది కాస్త పైచేయిగా కనిపిస్తుంది. దీనినంతటికి కారణం 'వార్-2' ప్రమోషన్స్​ అనుకున్నంత స్ట్రాంగ్​గా జరగకపోవడమే అనే అభిప్రాయాలు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి.

తారక్​- హృతిక్​ కలిసి ప్రమోషన్స్​ చేసి ఉంటే భారీ స్థాయిలో స్పందన వచ్చేదని తెలుస్తుంది. కానీ మూవీలో వీరిద్దరి మ్యాజిక్​ చూపించేదుకు డైరెక్టర్​ ప్రమోషన్స్​ను వేరు వేరుగా ప్లాన్​ చేశారు. ఇదే ప్రీమియర్​ బుకింగ్స్​ రానందుకు ముఖ్య కారణంగా నిలుస్తుంది.

