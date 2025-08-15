War 2 Coolie Openings : కూలీ, వార్ 2- ఈ రెండు భారీ సినిమాలు ఒకేరోజు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాయి. రజనీకాంత్, హృతిక్ - ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్లు ప్రేక్షకుల్లో పెద్ద ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేశాయి. రిలీజ్కు ముందే బడ్జెట్, ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్, బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్లతో హాట్ టాపిక్ అయిన ఈ సినిమాలు, మొదటి రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి కలెక్షన్లు రాబట్టాయనేది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కూలీ బిజినెస్
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో, సన్ పిక్చర్స్ నిర్మాణంలో వచ్చిన కూలీకి రజనీకాంత్తో పాటు నాగార్జున, ఉపేంద్ర, అమీర్ ఖాన్, సత్యరాజ్, రెబ్బా మోనికా జాన్ వంటి స్టార్ క్యాస్టింగ్ మంచి హైప్ క్రియేట్ చేసింది. పూజా హెగ్డే స్పెషల్ సాంగ్ చేశారు. అనిరుధ్ సంగీతం, గిరీష్ గంగాధరన్ సినిమాటోగ్రఫీతో, చెన్నై సహా పలు ఫేమస్ లొకేషన్లలో షూటింగ్ జరిగింది. నటీనటులు, టెక్నికల్ టీమ్ రెమ్యునరేషన్, ప్రమోషన్ ఖర్చులతో కలిపి సినిమా బడ్జెట్ సుమారు 350 కోట్లు అని ట్రేడ్ అంచనా.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో థియేట్రికల్ రైట్స్ను ఏషియన్ మల్టీప్లెక్సెస్ 53 కోట్లకు (జీఎస్టీతో 54 కోట్లు) సొంతం చేసుకుందని టాక్. ఇక్కడ బ్రేక్ ఈవెన్ కోసం 55 కోట్లు షేర్, 110 కోట్లు గ్రాస్ అవసరమని టాక్. తమిళనాడు రైట్స్ 100 కోట్లు, కేరళ కర్ణాటక రైట్స్ 20 కోట్లు, నార్త్ ఇండియా రైట్స్ 50 కోట్లు, ఓవర్సీస్ రైట్స్ 85 కోట్లకు అమ్ముడైనట్లు సమాచారం, మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ 310 కోట్లకు చేరిందిట. బ్రేక్ ఈవెన్కు 312 కోట్లు షేర్, 624 కోట్లు గ్రాస్ వసూలు కావాలి. ఇక 12,000+ స్క్రీన్లలో విడుదలైంది.
మొదటి రోజు కలెక్షన్స్
రిలీజ్ రోజు కూలీ గ్రాస్ కలెక్షన్స్ సుమారు 140 కోట్లు అని టాక్. తమిళంలో 72 కోట్లు, తెలుగులో 18 కోట్లు, కన్నడలో 15 కోట్లు, మలయాళంలో 10 కోట్లు, హిందీలో 8 కోట్లు రాబట్టినట్లు ట్రేడ్ అంచనా. దేశంలో మొత్తం 123 కోట్లు, ఓవర్సీస్లో 17 కోట్లు కలిపి, వరల్డ్ వైడ్ రూ.140 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
వార్ 2 మొదటి రోజు వసూళ్లు
అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో, యశ్ రాజ్ ఫిలింస్ బ్యానర్పై హృతిక్ రోషన్, ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన వార్ 2లో కియారా అద్వానీ హీరోయిన్గా నటించారు. అశుతోష్ రాణా, అనిల్ కపూర్ వంటి నటులు ముఖ్యపాత్రల్లో కనిపించారు. ఇండియా, స్పెయిన్, జర్మనీ, దుబాయ్, ఇటలీ లొకేషన్లలో షూట్ చేసిన ఈ సినిమాకు బడ్జెట్ సుమారు 400 కోట్లు.
హిందీ వెర్షన్ రైట్స్ నార్త్ ఇండియాలో యష్ రాజ్ స్వయంగా రిలీజ్ చేస్తుండటంతో, థియేట్రికల్ విలువను 175 కోట్లుగా అంచనా వేశారు. తెలుగు రైట్స్ను సూర్యదేవర నాగవంశీ 90 కోట్లకు (జీఎస్టీతో 105 కోట్లు) తీసుకున్నారని టాక్. కర్ణాటక, ఇతర రాష్ట్రాల రైట్స్ 19 కోట్లు, ఓవర్సీస్ రైట్స్ 56 కోట్లుగా వాల్యూ కట్టారు. వరల్డ్ వైడ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ మొత్తం 340 కోట్లని సమాచారం. ఇక బ్రేక్ ఈవెన్కి 350 కోట్లు షేర్, 700 కోట్లు గ్రాస్ అవసరని తెలుస్తోంది. దాదాపు సినిమా 10,000 స్క్రీన్లలో విడుదలైంది.
అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్లోనే ఇండియాలో 25 కోట్లు, వరల్డ్ వైడ్ 40 కోట్లు రాబట్టినట్లు సమాచారం. రిలీజ్ రోజు హిందీలో 40 కోట్లు, తెలుగులో 25 కోట్లు, కర్ణాటక కేరళ రెస్టాఫ్ ఇండియాలో 20 కోట్లు, ఓవర్సీస్లో 20 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్ అంచనా. మొత్తంగా మొదటి రోజు వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్ రూ.110 కోట్లు వచ్చినట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.