Coolie Premier Bookings : థియేటర్లలో విడుదల కాకముందే ' కబాలీ' రికార్డుల వైపు 'కూలీ' సినిమా దూసుకుపోతోంది. ప్రీమియర్ అడ్వాన్స్ సేల్స్లో జోరు ప్రదర్శిస్తుంది. ఉత్తర అమెరికాలో ఈ సినిమా క్రేజ్ మామూలుగా లేదు. ప్రీమియర్లకు ఈ రేంజ్ రెస్పాన్స్ రావడం అదీను భారతదేశ సినిమాలకు చాలా అరదు. మల్టీస్టారర్గా రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులలో బజ్ నింపింది. ఫ్యాన్స్ సినిమా విడుదలకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇది ఇలా ఉండగా, ప్రీమియర్ బుకింగ్ నంబర్స్ షాక్కు గురిచేస్తున్నాయి.
ఓవర్సీస్లో టికెట్ల అమ్మకాలు
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన చిత్రం 'కూలీ'. లోకేశ్ కనగరాజ్ దీనికి దర్శకత్వం వహించారు. కాగా ఈ సినిమాను ఆగస్ట్ 14న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో కానుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పటికే ప్రీ బుకింగ్స్లో దూసుకుపోతోంది. బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన రోజు నుంచే 'కూలీ' ప్రీమియర్ అడ్వాన్స్ సేల్స్ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నార్త్ అమెరికా, కెనడాలో ప్రీమియర్ షోస్ టికెట్ల అమ్మకాలు జోరుగ పెరిగిపోతున్నాయి.
ప్రీమియర్ షో రికార్డ్ సేల్స్
తలైవా తొమ్మిదేళ్ల 'కబాలి' రికార్డులను 'కూలీ' కొల్లగొట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. దాదాపు రెండు మిలియన్ల డాలర్ల మార్క్ను చేరుకుంది. తాజా లెక్కల ప్రకారం, ఈ సినిమా ఓవర్సీస్లో 467 లొకేషన్స్, 1485 ప్రీమియర్ షోలు పడనున్నాయి. ఈ ప్రీమియర్స్కుగానూ ఇప్పటివరకు 56,437 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. మొత్తం 14,47, 203 డాలర్లు కేవలం ప్రీమియర్ అడ్వాన్స్ సేల్స్ ద్వారానే వచ్చాయి. రజనీ సినిమాకు ఈ రేంజ్లో ప్రీమియర్స్ వసూళ్లు చేయడం కబాలి తర్వాత ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. మరో రెండు రోజుల్లో కబాలి సేల్స్ కూడా దాటే ఛాన్స్ ఉంది.
పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు
నార్త్ అమెరికా మార్కెట్లో ఇలాంటి ట్రెండ్ను సెట్ చేయడం చాలా అరదు. అది కూడా భారతదేశ సినిమాలకైతే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. బుకింగ్స్ ఇక్కడతోనే ఆగిపోకుండా, రిలీజ్ డే ముందు వరకు భారీగా కలెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫ్యాన్స్ సినిమాపై అభిమానంతో పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దానితో పాటు ప్రత్యేక షోలు , అలానే సోషల్ మీడియాలో ప్రమోషన్లు జోరందుకున్నాయి.
రిలీజ్ తర్వాత రికార్డులు బద్దలే!
థియేటర్లలోకి రాకముందే 'కూలీ' రికార్డులు బద్దలకొట్టడంపై ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ జోరు ఇక్కడతోనే ఆగిపోలేదు. సినిమా రిలీజ్ కాకముందే అందరి కళ్లు బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్పైనే ఉన్నాయి. భారీ అంచనాలతో వస్తున్న సినిమా లాంగ్ రన్లో వసూళ్లు ఎంత చేస్తుందో అని అందరికి ఆసక్తి పెరిగింది. ఇలా జరిగితే 'కూలీ' సినిమా మొదటి రోజే రూ.100 కోట్లు సాధించడం పక్కా అని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
సినిమా విషయానికి వస్తే
ఈ సినమాకు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు. ఇందులో ఇప్పటికే పలు పాటలు రిలీజ్ అయ్యాయి. అందులో మోనికా స్పెషల్ సాంగ్ ఫుల్ పాపులర్ అయ్యింది. ఇందులో పూజా హెగ్డే ఆడిపాడింది. కానీ ఈ పాట సినిమాలో ఉండదని మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. సన్ పిక్చర్స్పై కళానిధి మారన్ భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు. కాగా, ఈ సినిమాకు వార్-2 సినిమా నుంచి గట్టి పోటీ ఉంది. అయినప్పటికీ కూలీ ఓపెనింగ్ డే రూ. 100 కోట్లు వసూలు చేస్తుందని మూవీ టీమ్ ధీమాగా ఉంది.
