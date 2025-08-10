Essay Contest 2025

ప్రీమియర్స్​లో రజనీ కూలీ మేనియా- రిలీజ్​కు ముందే తొమ్మిదేళ్ల రికార్డ్ బ్రేక్! - COOLIE ADVANCE BOOKINGS

అడ్వాన్స్​ ప్రీమియర్​ బుకింగ్స్​లో 'కూలీ' రికార్డ్స్​ !

Coolie Advance Premiers
Coolie Advance Premiers (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2025 at 5:29 PM IST

Coolie Premier Bookings : థియేటర్లలో విడుదల కాకముందే ' కబాలీ' రికార్డుల వైపు 'కూలీ' సినిమా దూసుకుపోతోంది. ప్రీమియర్​ అడ్వాన్స్​ సేల్స్​లో జోరు ప్రదర్శిస్తుంది. ఉత్తర అమెరికాలో ఈ సినిమా క్రేజ్​ మామూలుగా లేదు. ప్రీమియర్లకు ఈ రేంజ్ రెస్పాన్స్​ రావడం అదీను భారతదేశ సినిమాలకు చాలా అరదు. మల్టీస్టారర్​గా రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులలో బజ్​ నింపింది. ఫ్యాన్స్​ సినిమా విడుదలకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇది ఇలా ఉండగా, ప్రీమియర్​ బుకింగ్​ నంబర్స్​ షాక్​కు గురిచేస్తున్నాయి.

ఓవర్సీస్​లో టికెట్ల అమ్మకాలు
సూపర్​ స్టార్​ రజనీకాంత్​ నటించిన చిత్రం 'కూలీ'. లోకేశ్​ కనగరాజ్ దీనికి దర్శకత్వం వహించారు. కాగా ఈ సినిమాను ఆగస్ట్​ 14న గ్రాండ్​గా థియేటర్లలో కానుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పటికే ప్రీ బుకింగ్స్​లో దూసుకుపోతోంది. బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన రోజు నుంచే 'కూలీ' ప్రీమియర్​ అడ్వాన్స్​ సేల్స్​ జోరుగా సాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నార్త్​ అమెరికా, కెనడాలో ప్రీమియర్ షోస్ టికెట్ల అమ్మకాలు జోరుగ పెరిగిపోతున్నాయి.

ప్రీమియర్​ షో రికార్డ్ సేల్స్
తలైవా తొమ్మిదేళ్ల 'కబాలి' రికార్డులను 'కూలీ' కొల్లగొట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. దాదాపు రెండు మిలియన్ల డాలర్ల మార్క్​ను చేరుకుంది. తాజా లెక్కల ప్రకారం, ఈ సినిమా ఓవర్సీస్​లో 467 లొకేషన్స్​, 1485 ప్రీమియర్ షోలు పడనున్నాయి. ఈ ప్రీమియర్స్​కుగానూ ఇప్పటివరకు 56,437 టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. మొత్తం 14,47, 203 డాలర్లు కేవలం ప్రీమియర్​ అడ్వాన్స్​ సేల్స్​ ద్వారానే వచ్చాయి. రజనీ సినిమాకు ఈ రేంజ్​లో ప్రీమియర్స్ వసూళ్లు చేయడం కబాలి తర్వాత ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. మరో రెండు రోజుల్లో కబాలి సేల్స్ కూడా దాటే ఛాన్స్ ఉంది.

పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు
నార్త్​ అమెరికా మార్కెట్​లో ఇలాంటి ట్రెండ్​ను సెట్​ చేయడం చాలా అరదు. అది కూడా భారతదేశ సినిమాలకైతే అవకాశాలు చాలా తక్కువ. బుకింగ్స్​ ఇక్కడతోనే ఆగిపోకుండా, రిలీజ్​ డే ముందు వరకు భారీగా కలెక్ట్​ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫ్యాన్స్​ సినిమాపై అభిమానంతో పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దానితో పాటు ప్రత్యేక షోలు , అలానే సోషల్​ మీడియాలో ప్రమోషన్లు జోరందుకున్నాయి.

రిలీజ్ తర్వాత రికార్డులు బద్దలే!
థియేటర్లలోకి రాకముందే 'కూలీ' రికార్డులు బద్దలకొట్టడంపై ఫుల్​ ఫోకస్​ పెట్టింది. ఈ జోరు ఇక్కడతోనే ఆగిపోలేదు. సినిమా రిలీజ్​ కాకముందే అందరి కళ్లు బాక్సాఫీస్​ కలెక్షన్స్​పైనే ఉన్నాయి. భారీ అంచనాలతో వస్తున్న ​ సినిమా లాంగ్ రన్​లో వసూళ్లు ఎంత చేస్తుందో అని అందరికి ఆసక్తి పెరిగింది. ఇలా జరిగితే 'కూలీ' సినిమా మొదటి రోజే రూ.100 కోట్లు సాధించడం పక్కా అని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

సినిమా విషయానికి వస్తే
ఈ సినమాకు అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందించారు. ఇందులో ఇప్పటికే పలు పాటలు రిలీజ్ అయ్యాయి. అందులో మోనికా స్పెషల్ సాంగ్ ఫుల్ పాపులర్ అయ్యింది. ఇందులో పూజా హెగ్డే ఆడిపాడింది. కానీ ఈ పాట సినిమాలో ఉండదని మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పారు. సన్ పిక్చర్స్​పై కళానిధి మారన్ భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు. కాగా, ఈ సినిమాకు వార్-2 సినిమా నుంచి గట్టి పోటీ ఉంది. అయినప్పటికీ కూలీ ఓపెనింగ్ డే రూ. 100 కోట్లు వసూలు చేస్తుందని మూవీ టీమ్ ధీమాగా ఉంది.​

