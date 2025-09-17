'70ల్లో కూడా 50ఏళ్లలా కనిపిస్తున్నారు' - ప్రధాని మోదీకి సెలబ్రిటిల విషెస్
75వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్న ప్రధాని- శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న సినీ ప్రముఖులు
Published : September 17, 2025 at 11:54 AM IST
Modi Birthday Wishes :75వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు, సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముకులు కూడా విషెస్ తెలుపుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెడుతున్నారు. హీరోలు, డైరెక్టర్లు ఇలా అందరు ఆయన నాయకత్వం, కృషితో దేశం గొప్ప లక్ష్యాలను సాధించేలా చేస్తున్నారని కొనియాడారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో బుధవారం పోస్ట్ పెట్టారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి - ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఆయురారోగ్యాలు, శక్తి, జ్ఞానం కలిగి భారత్ను మరింత ప్రగతి పథంలో ముందుకు నడిపించాలని ఆకాంక్షలు వ్యక్తం చేశారు.
రాజమౌళి- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టినరోజున సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పోస్ట్ పెట్టారు. వారు మోదీకి మంచి ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని ఆకాంక్షించారని, ఆయన నేతృత్వం దేశాన్ని మరింత అభివృద్ధి వైపు నడిపించేందుకు ఉత్సాహంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు చెబుతున్నారు.
Wishing our Honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji a very Happy Birthday. May you be blessed with good health, energy and happiness always. pic.twitter.com/fMftlzOeka— rajamouli ss (@ssrajamouli) September 17, 2025
ఎన్టీఆర్- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దేశ ప్రగతికోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న మోదీ పట్టుదల, అంకితభావం ఎల్లప్పుడూ వెలుగులు విరజల్లాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానంటూ ఎక్స్ పోస్ట్లో తారక్ విషెస్ తెలిపారు.
Wishing a very Happy Birthday to the most diligent and dedicated Prime Minister Shri @narendramodi ji. May your relentless efforts to better our proud nation always shine bright.— Jr NTR (@tarak9999) September 17, 2025
మహేశ్ బాబు- ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకు సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.ఆయన ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని, తన నాయకత్వంతో అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఎల్లప్పుడూ కొనసాగాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
Happy Birthday to our honourable Prime Minister Shri @narendramodi Ji. May you always be blessed with good health, happiness and continue inspiring us all with your leadership. 🇮🇳 pic.twitter.com/hBKEnKGtVx— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 17, 2025
అక్కినేని నాగార్జున - 75వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.2014లో ఆయనతో జరిగిన మొదటి భేటీ తనకు స్ఫూర్తి, మానవత్వం, జీవిత పాఠాలను అందించిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. మోదీ గారికి ముందస్తుగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఆయురారోగ్యాలతో దేశానికి మరింతకాలం నాయకత్వం వహించాలని ప్రార్థించారు.
As Shri @narendramodi ji approaches his 75th birthday, I look back at my very first meeting with him in 2014 — a moment of inspiration, kindness & life lessons. Wishing him an early happy birthday with prayers for his good health & continued leadership. #MYMODISTORY #ModiAt75… pic.twitter.com/Ycimd66sMd— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) September 16, 2025
రజనీకాంత్- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, దీర్ఘాయుష్షు, ఆరోగ్యం, మనశ్శాంతి, అచంచలమైన శక్తి కలిగి దేశానికి ఎల్లప్పుడూ నాయకత్వం వహించాలని ఆకాంక్షలు వ్యక్తం చేశారు రజనీ కాంత్!
To the most respected, honourable, and my dear Prime Minister @narendramodi Narendra Modi ji , heartfelt wishes on your birthday. Wishing you long life, good health, peace of mind, and everlasting strength to lead our beloved nation. Jai Hind. 🇮🇳— Rajinikanth (@rajinikanth) September 17, 2025