'70ల్లో కూడా 50ఏళ్లలా కనిపిస్తున్నారు' - ప్రధాని మోదీకి సెలబ్రిటిల విషెస్

75వ వసంతంలోకి అడుగు పెడుతున్న ప్రధాని- శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న సినీ ప్రముఖులు

Modi Birthday Wishes
Modi Birthday Wishes (Source: IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2025 at 11:54 AM IST

1 Min Read
Modi Birthday Wishes :75వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. రాజకీయ ప్రముఖులతో పాటు, సినీ ఇండస్ట్రీ ప్రముకులు కూడా విషెస్​ తెలుపుతూ సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ పెడుతున్నారు. హీరోలు, డైరెక్టర్లు ఇలా అందరు ఆయన నాయకత్వం, కృషితో దేశం గొప్ప లక్ష్యాలను సాధించేలా చేస్తున్నారని కొనియాడారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో బుధవారం పోస్ట్ పెట్టారు.

మెగాస్టార్​ చిరంజీవి - ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఆయురారోగ్యాలు, శక్తి, జ్ఞానం కలిగి భారత్‌ను మరింత ప్రగతి పథంలో ముందుకు నడిపించాలని ఆకాంక్షలు వ్యక్తం చేశారు.

రాజమౌళి- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టినరోజున సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ పోస్ట్​ పెట్టారు. వారు మోదీకి మంచి ఆరోగ్యం, దీర్ఘాయువు, సంతోషకరమైన జీవితాన్ని ఆకాంక్షించారని, ఆయన నేతృత్వం దేశాన్ని మరింత అభివృద్ధి వైపు నడిపించేందుకు ఉత్సాహంగా ఉండాలని కోరుకున్నారు చెబుతున్నారు.

ఎన్టీఆర్​- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దేశ ప్రగతికోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్న మోదీ పట్టుదల, అంకితభావం ఎల్లప్పుడూ వెలుగులు విరజల్లాలని ఆకాంక్షిస్తున్నానంటూ ఎక్స్​ పోస్ట్​లో తారక్​ విషెస్​ తెలిపారు.

మహేశ్​ బాబు- ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకు సూపర్​ స్టార్​ మహేశ్​ బాబు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.ఆయన ఆరోగ్యంగా, ఆనందంగా ఉండాలని, తన నాయకత్వంతో అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఎల్లప్పుడూ కొనసాగాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

అక్కినేని నాగార్జున - 75వ వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.2014లో ఆయనతో జరిగిన మొదటి భేటీ తనకు స్ఫూర్తి, మానవత్వం, జీవిత పాఠాలను అందించిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. మోదీ గారికి ముందస్తుగా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ, ఆయురారోగ్యాలతో దేశానికి మరింతకాలం నాయకత్వం వహించాలని ప్రార్థించారు.

రజనీకాంత్​- ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, దీర్ఘాయుష్షు, ఆరోగ్యం, మనశ్శాంతి, అచంచలమైన శక్తి కలిగి దేశానికి ఎల్లప్పుడూ నాయకత్వం వహించాలని ఆకాంక్షలు వ్యక్తం చేశారు రజనీ కాంత్​!

