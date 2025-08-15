Chiranjeevi Birthday Special : మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటిస్తున్నచిత్రం 'విశ్వంభర'. ఈ సినిమా అప్డేట్స్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతగానో ఎదురుచుస్తున్నారు. ఆగస్టు 22న చిరు బర్త్డే. మెగాస్టార్ పుట్టినరోజు కానుకగా మూవీ టీమ్ బిగ్ అప్డేట్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్ను ఆ విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ విషయం అభిమానుల్లో ఫుల్ జోష్ నింపుతోంది.
నిర్మాల పనుల వల్లే?
'విశ్వంభర' సినిమా 2025 జనవరి 10న థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. కొన్ని కారణాల వల్ల నిర్మాణ పనుల అనుకున్న సమయానికి పూర్తి కాకపోవడంతో సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అయితే అప్పటి నుంచి సినిమా అప్డేట్స్ అంతగా బయటికి రాలేవు. దీంతో మెగా ఫ్యాన్స్ నిరాశలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో వారిలో జోష్ నింపేందుకు చిరంజీవి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సినిమా టీజర్ అప్డేట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇటీవల హైదరాబాద్లో ఈ సినిమాకు సంబంధించి చిరంజీవి, బాలీవుడ్ బ్యూటీ మౌని రాయ్లపై ఓ పాటను చిత్రీకరించారు. మౌనీ రాయ్- చిరు స్పెషల్ సాంగ్ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కాగా, వాటిని చిత్ర బృందం సామాజిక మాధ్యమాల నుంచి తొలంగించింది. ఆ తర్వాత సాంగ్ షుట్ పూర్తైనట్లు చిన్న గ్లింప్స్ను మేకర్స్ సినిమా అఫిషియల్ సైట్లో విడుదల చేశారు.
రిలీజ్ డేట్ను కూడా ఆ రోజునే ?
ఆగస్టు 22వ తేదీన టీజర్తో పాటు సినిమా రిలీజ్ తేదీని కూడా మేకర్స్ ప్రకటించే అవకాశం ఉన్నట్లు ఫిల్మ్ నగర్లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా, 'విశ్వంభర'లో చిరు ఓ పాట పాడనున్నారని తెలుస్తోంది. అస్కార్ అవార్డ్ విన్నర్, సంగీత దర్శకుడు కీరవాణి మ్యూజిక్కు మెగాస్టార్ తన గాత్రం అందివ్వనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ఇంకా ఈ విషయంపై మేకర్స్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
సినిమా విషయానికి వస్తే
వశిష్ట మల్లిడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ భారీ చిత్రంలో త్రిష హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. UV క్రియేషన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో మరో కీలక పాత్రలో అశికా రంగనాథ్ కనిపించనున్నారు. విలన్గా కునాల్ కపూర్ నటిస్తున్నారు.
