Chiranjeevi Helps Stunt Master : అవకాశం వస్తే కచ్చితంగా చిరంజీవి రుణాన్ని తీర్చుకుంటానంటూ తమిళ స్టంట్ మాస్టర్, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ పొన్నంబలం తెలిపారు. మీడియాతో ఆ విషయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అది వైరల్గా మారింది. చిరంజీవికి పొన్నంబలం ఎందుకు రుణపడి ఉన్నాడు? అనే ప్రశ్నలు ప్రేక్షకులలో, చిరు ఫ్యాన్స్లో మెదలుతున్నాయి. దీనికి గల కారణాలను నెటిజన్లు వెతికేస్తున్నారు.
పోన్నంబలం గతంలో ఆరోగ్య సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురైయ్యారు. ఇవి కిడ్నీకి సంబంధించిన సమస్యలని, ఈ చికిత్సకు చాలా వరకు డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయని వైద్యులు తెలిపారు. కానీ ఆ సమయంలో తన దగ్గర చికిత్సకు అవసరమయ్యేంత ఖర్చు పెట్టడం తన వల్ల కాదని, ఆర్థిక స్థితి బాగోలేదని ఆయన మీడియాకు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో తప్పనిసరి పరిస్థితులలో చిరంజీవిని సహాయం అడిగానని చెప్పుకొచ్చారు. దానికి ఆయన ఒప్పుకొని సహాయం చేస్తానంటూ హామీ ఇచ్చారని తెలిపారు. వైద్యం కోసం చిరు లక్ష రూపాయలు ఇస్తారని అనుకున్నారట. కానీ ఇప్పటి వరకు దాదాపు కోటి రూపోయలు ఇచ్చారని వెల్లడించారు.
ప్రస్తుతం పొన్నంబలం ఆరోగ్యం పూర్తిగా నయమైంది. తనకు నిజంగా అవకాశం వస్తే తాను కచ్చితంగా చిరంజీవి రుణాన్ని తీర్చుకుంటారని పొన్నంబలం వెల్లడించారు. తన కృతజ్ఞతను చూపించేందుకు తాను ఎప్పుడు వెనకడుగు వెయ్యరని మీడియా వేదికగా తెలిపారు. ఇతరులకు సహాయం చేసే విషయంలో చిరంజీవి ఎప్పుడూ ఉదార స్వభావంతో కలిగి ఉంటారు. ముఖ్యంగా, సినిమా పరిశ్రమ నుంచి ఎవరైనా సహాయం కోసం తనను ఆశ్రయిస్తే, ఆ వ్యక్తికి సహాయం చేయడానికి ఎంత దూరమైన వెళతారు. కోవిడ్ సమయంలో కూడా, చిరు చాలా మంది చిత్ర పరిశ్రమ కార్మికులకు మద్దతుగా నిలిచారంటూ పొన్నంబలం తెలిపారు.
చిరంజీని సినిమా విషయానికి వస్తే
ప్రస్తుతం విశ్వంభర సినిమా షూటింగ్తో బిజీగా ఉన్నారు. తాజాగా విడుదలైన బీహైండ్ ది సీన్స్ వీడియోలో ఇద్దరూ ఫాస్ట్ బీట్పై స్టెప్పులు వేస్తున్న దృశ్యాలు ఫ్యాన్స్ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి.ఈ సినిమాలో సీనియర్ నటి త్రిష హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆషికా రంగనాథ్, కునాల్ కపూర్ కీలక పాత్రలు పోషించనున్నారు. డైరెక్టర్ విశిష్ఠ ఈ మూవీని సోషియో ఫాంటసీ జాన్రాలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. దీని కోసం ఆధునిక టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు. వీఎఫ్ఎక్స్, సీజీ వర్క్స్ ఎక్కువగా ఉండనున్నట్లు సమాచారం. దాదాపు రూ.200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై విక్రమ్, వంశీ, ప్రమోద్ కలిసి నిర్మిస్తున్నారు.
