జీవీ ప్రకాశ్- సైంధవికి విడాకులు మంజూరు చేసిన చెన్నై కోర్టు

జీవీ ప్రకాశ్- సైంధవికి విడాకులు మంజూరు చేసిన కోర్టు

GV Prakash
GV Prakash (Sourc e : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 8:19 PM IST

1 Min Read
GV Prakash Divorce : ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు, నటుడు జి.వి. ప్రకాశ్ కుమార్- గాయని సైంధవిలకు చెన్నై ఫ్యామిలీ కోర్టు విడాకులు మంజూరు చేసింది. 2013లో పెళ్లి చేసుకున్న ఈ దంపతులు, కొన్ని మనస్పర్థల వల్ల ఈ ఏడాది మార్చిలో విడిపోనున్నచట్లు ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో విడాకులు కోరుతూ చెన్నై ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో జీవీ ప్రకాశ్- సైంధవికి మంగళవారం న్యాయమూర్తి సెల్వ సుందరి వీరికి విడాకులు మంజూరు చేశారు. 12ఏళ్ల దాంపత్యంలో అకస్మాత్తుగా ఏర్పడిన విభేదాల కారణంగా, కొంతకాలంగా ఇద్దరూ విడివిడిగా జీవిస్తున్నారు. దీంతో శాశ్వతంగా విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్న వారిద్దరూ, పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు కోరుతూ 2025 మార్చి 24న చెన్నై ఫ్యామిలీ కోర్టులో వ్యక్తిగతంగా పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తామిద్దరు ఇష్టపూర్వకంగా విడిపోవాలనుకుంటున్నట్లు పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు.

పిటిషన్‌ను విచారణకు స్వీకరించిన చెన్నై తొలి అదనపు ఫ్యామిలీ కోర్టు న్యాయమూర్తి సెల్వ సుందరి విడాకులు మంజూరు చేయడానికి ముందు చట్టపరమైన విధానం ప్రకారం ఆరు నెలల వ్యవధిని మంజూరు చేసి విచారణను వాయిదా వేశారు. ఇక ఆరు నెలల వ్యవధి ముగిసిన తర్వాత, కేసు సెప్టెంబర్ 25న మళ్లీ విచారణకు వచ్చింది. ఆ సమయంలో, జీ.వీ. ప్రకాశ్ - సైంథవి న్యాయమూర్తి సెల్వ సుందరి ముందుకు స్వయంగా హాజరయ్యారు. తాము విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు కోర్టుకు తెలిపారు.

ఆ సమయంలో బిడ్డను ఎవరు చూసుకుంటారని న్యాయమూర్తి అడిగారు. దీనికి, సైంధవితోనే బిడ్డ ఉండడంపై ప్రకాశ్ ఎలాంచి అభ్యంతరం తెలుపలేదు. ఈ విచారణ తర్వాత కేసును ఈరోజుకు వాయిదా వేశారు. ఇవాళ చెన్నై మొదటి అదనపు ఫ్యామిలీ కోర్టు న్యాయమూర్తి సెల్వ సుందరి ప్రకాశ్ కుమార్- సైంధవి విడాకుల కేసులో తీర్పు వెలువరించారు.ప్రకాష్- సైంధవికి విడాకులు మంజూరు చేస్తూ ఆయన తీర్పు ఇచ్చారు. కాగా, ఈ దంపతులకు 2020లో ఆడపిల్ల పుట్టింది. విడాకుల తర్వాత చిన్నాని సైంధవితోనే ఉండనుంది.

