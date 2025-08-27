ETV Bharat / entertainment

30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈటీవీ

ETV 30 Years Celebration
ETV 30 Years Celebration (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 11:03 AM IST

ETV 30 Years Celebration : తెలుగునాట ఆనందాల చిరుజల్లులు కురిపించి, వినోదంతో ప్రతి ఇంటిని ఆనందభరితం చేసిన మన ఠీవీ 'ఈటీవీ' బుధవారంతో మూడు దశాబ్దాలు ఘనంగా పూర్తి చేసుకుంది. తెలుగువారి జీవితాలతో 'ఈటీవీ'ది విడదీయరాని అనుబంధం. తరాలు మారినా, ప్రేక్షకుల మనసుల్లో అది దాని స్థానం పదిలం. ప్రతిసారీ కొత్తదనంతో అలరిస్తూ, హృదయాలను కట్టిపడేస్తోంది. శుద్ధమైన వినోదం కావాలన్నా, మధురమైన సంగీతాన్ని ఆస్వాదించాలన్నా, నమ్మకమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా మొదట గుర్తుకు వచ్చేది ఈటీవీనే. దక్షిణాన తొలి శాటిలైట్​ ఛానలైన ఈటీవీ 30ఏళ్ల ప్రస్తానంపై స్పెషల్ కథనం.

1995 ఆగస్టు 27న ప్రారంభం

1995 27న మొదలైన ఈటీవీ ప్రస్థానం బుధవారం నాటికి 30 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. తొలి తెలుగు శాటిలైట్‌ ఛానల్​గా పోరుడు పోసుకున్న ఈటీవీ, రంగవల్లికల లాంటి కార్యక్రమాలు, ధారావాహికలు, 24 గంటల వినోదంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈటీవీ పేరు మార్మోగింది. ప్రారంభమైన రోజు నుంచే ప్రజలను మురిపించి, మైమరపించి వియకేతనాలను ఎగురవేసింది. ఈటీవీ రాకతో తెలుగునాట కేబుల్‌ పరిశ్రమ రూపస్వరూపాలే మారిపోయాయి. ఈటీవీ అందించిన కొత్తదనానికి, కార్యక్రమాల వైవిధ్యానికి స్వాగత హారతులు పట్టారు.

