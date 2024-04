Cannes Film Festival 2024 : ప్రతిష్ఠాత్మక కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ప్రపంచ చలనచిత్ర రంగంలో అంగరంగవైభవంగా దీన్ని నిర్వహిస్తారు. ఈ ఉత్సవాల్లో ఇండియాతో పాటు వరల్డ్​ వైడ్​గా ఉన్న పలువురు సెలబ్రిటీలు పాల్గొని సందడి చేస్తుంటారు. వీళ్లంతా నూతన డిజైనర్ డ్రెస్సుల్లో హోయలుపోతుంటారు. అయితే ఈ వేడుకల్లో భాగంగా చాలా ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారి ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఓ అరుదైన ఘనత సాధించింది.

2024లో కేన్స్‌ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ ​ స్క్రీనింగ్​ కాంపిటీషన్ విభాగం​లో భారతీయ సినిమా 'ఆల్‌ వి ఇమేజిన్‌ యాజ్‌ లైట్‌'(All We Imagine As Light) ఎంపికైంది. ఈ గొప్ప విషయాన్ని కేన్స్​ ఫిల్మ్ నిర్వాహకులు ట్విట్టర్​లో అఫీషియల్​గా అనౌన్స్ చేశారు. తాజాగా ఈ పోటీ​లో ప్రదర్శించే సినిమాల లిస్ట్​ను విడుదల చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ భాషలకు చెందిన సినిమాలు ఇందులో పోటీ పడుతున్నాయి. 1994 తర్వాత ఈ ఫెస్టివల్‌ స్క్రీనింగ్‌ కాంపిటీషన్‌కు సెలెక్ట్‌ అయిన ఇండియన్‌ మూవీ ఇదొక్కటే కావడం విశేషం. అప్పట్లో మలయాళ సినిమా స్వహం తొలిసారి ఈ స్క్రీనింగ్ కాంపిటీషన్​కు ఎంపికైంది. అంటే ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పోటీలకు భారతీయ సినిమా ఎంపికవడం 30ఏళ్లలో ఇదే తొలిసారి అన మాట.

All We Imagine As Light Story Movie : ఆల్‌ వి ఇమేజిన్‌ యాజ్‌ లైట్‌ సినిమా విషయానికొస్తే ముంబయి నర్సింగ్‌ హోమ్‌లో పనిచేసే కేరళకు చెందిన ఇద్దరు నర్సుల కథే ఇది. పాయల్‌ కపాడియా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. ఇకపోతే 77వ కేన్స్​ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ మే 14 నుంచి 25 వరకు గ్రాండ్​గా జరగనుంది. ఇందులో ఆల్‌ వి ఇమేజిన్‌ యాజ్‌ లైట్‌ సినిమాతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ భాషలకు చెందిన చిత్రాలు పోటీ పడనున్నాయి. వాటిలో యోర్గోస్ లాంతిమోస్ (Yorgos Lanthimos), మెగాలోపోలిస్ (Megalopolis), ఓహ్ కెనడా (Oh Canada), బర్డ్ (Bird), అనోరా (Anora) సహా తదితర సినిమాలు పోటీలో ఉన్నాయి.

