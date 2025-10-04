ETV Bharat / entertainment

మేం అలా చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

స్టార్ కిడ్స్‌ ఇబ్బందులు చెప్పినా వినేందుకు విడ్డూరంగా ఉంటాయన్న జాన్వీ!

Jhanvi Kapoor About Star Kids
Jhanvi Kapoor About Star Kids (Source: IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 4, 2025 at 10:17 AM IST

Jhanvi Kapoor About Star Kids : నెపోటిజం, సినీ నేపథ్యం పదాలు సినీ ప్రపంచంలో ఎప్పుడూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. బయటి వ్యక్తులు పరిశ్రమలో గుర్తింపు తెచ్చుకోవడానికి ఎన్నో ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కోవాలని సినిమా స్టార్స్ కూడా అంగీకరిస్తుంటారు. తాజాగా ఈ అంశంపై బాలీవుడ్​ స్టార్​ హీరోయిన్​ జాన్వీకపూర్‌ ఓ చర్చలో తెలిపారు. బయట వ్యక్తుల కష్టాలు వినడానికి అందరూ ఆసక్తి చూపుతారు కానీ, ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన వారు ఇబ్బందులు పడుతున్నామంటే ఎవరూ వినరని జాన్వీ తెలిపారు.

'ఇన్‌సైడర్ - అవుట్‌సైడర్‌' చర్చలో పాల్గొన్న శ్రీదేవి కుమార్తె నటీనటులను బయట వ్యక్తులు, ఇండస్ట్రీకి చెందినవారని డివైడ్​ చేయడం తనకు ఇష్టం లేదని అన్నారు. బయట నుంచి పరిశ్రమకు వచ్చినవారితో ఇండస్ట్రీ వారి కష్టాలను పోల్చడం సరికాదని తెలిపారు. "స్టార్ కిడ్స్‌ ఇబ్బందులు చెప్పినా వినేందుకు విడ్డూరంగా ఉంటాయి. వాటిని వినడానికి కూడా ఎవరూ అంతగా ఆసక్తి చూపరు. అయినా ఇండస్టీలో ఉన్న స్టార్‌ కిడ్స్‌ ఎవరూ కష్టాలు పడ్డామని చెప్పుకోరు. ఎందుకంటే బయటి వారితో పోల్చితే వారికి లభించిన సౌకర్యాలకు వారెప్పుడూ కృతజ్ఞతతోనే ఉంటారు. అలాకాకుండా 'మేం ఇంత కష్టపడుతున్నాం' అని చెబితే ఎవరూ వినరు. బయటి నుంచి వచ్చిన వ్యక్తులు ఇండస్ట్రీలో స్టార్​డమ్​ సంపాదించాలంటే ఎన్నో పోరాటాలు చేయాలని నేనూ అంగీకరిస్తాను. ఆ పోరాటాలు స్టార్‌ కిడ్స్‌కు అర్థం కావు" అని జాన్వీ తెలిపారు.

శ్రీదేవి వారసురాలిగా వెండితెరకు పరిచయమై మంచి పాత్రలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు జాన్వీ కపూర్‌. ఉత్తరాదితో పాటు దక్షిణాదిలోనూ అవకాశాలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు. వరుణ్‌ ధావన్‌తో కలిసి ఆమె నటించిన 'సన్నీ సంస్కారి కీ తులసి కుమారి' తాజాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి ప్రస్తుతం పాజిటివ్‌ టాక్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

